Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Libra Horoscope aaj ka Tula Rashi Ka Rashifal 31 december 2025 daily future predictions
तुला राशिफल 31 दिसंबर 2025: आज पैसा आएगा, लवर को डिक्टेट ना करें, जानें कैसा रहेगा तुला राशि वालों का दिन

तुला राशिफल 31 दिसंबर 2025: आज पैसा आएगा, लवर को डिक्टेट ना करें, जानें कैसा रहेगा तुला राशि वालों का दिन

संक्षेप:

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। तुला राशिफल 31 दिसंबर 2025: आज पैसा आएगा, लवर को डिक्टेट ना करें, जानें कैसा रहेगा तुला राशि वालों साल का आखिरी दिन

Dec 31, 2025 06:21 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Libra Horoscope Today 31 December 2025 :आप सेंसिबल एक्शन लेने में भरोसा करते हैं।आज लव अफेयर में खुश रहने की कोशि करें और ऑफिस में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए नए चैलेंज फॉलो करें।.आज लाइफ को लेकर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। आज छोटे इश्यूज आपकी हेल्थ में आ सकते हैं। आज आपको रिलेशनशिप में सब्र से बातों को सुनना चाहिए। इसके अलावा आप अपना बेस्ट आज ऑफिस में दें। अगर अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, तो आपको अच्छा निवेश भी करना पड़ेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तुला मनी राशिफल

आज लवलाइफ में डील करते समय आपको फेयर रहना होगा। इसके अलावा अपने पार्टनर को भी पर्सनल स्पेस देना होगा। आज लवर को डिक्टेट करने की कोशिश ना करें, इसकी बजाय आप अपने पार्टनर को सजेशन दे सकते हैं, जिसे आपका पार्टनर खुश होकर मान भी सकता है। आपका पार्टनर भी चाहता है कि आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकें। जो लोग लवलाइफ के इश्यूज को सुलझाना चाहते हैं, वो दोपहर का समय बात करने के लिए चुन सकते हैं। आप एक्सलवर के साथ भी पहले के चले आ रहे मामलों को आज सुलझा सकते हैं। शादीशुदा लोगों को इस बारे में सावधान रहना चाहिए, इससे आपकी शादीशुदा लाइफ खराब हो सकती है।

तुला मनी राशिफल

आपको इस समय ईगो को छोड़ देना चाहिए,अगर ऑफिस में अपना बेस्ट रिजल्ट देना चाहते हैं, तो ईगो से दूर हें। आज कुछ काम के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। कुछ सेल्स और बिजनेस प्रोफेशनल्स को आज इनोवेटिव आइडियाज के साथ आने की जरूरत पड़ेगी। वकीलों, पुलिसमैन, एकेडमिशयन, आज अपने काम की लोकेशन को चेंज करने की उम्मीद कर सकते हैं। जो लोग मैन्यूफेक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विस से जुड़े बिजनेस वाले लोगों को आज फुर्सत नहीं रहने वाली, ये लोग बिजी रहेंगे। स्टूडेंट्स जो लोग हायर स्टडीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो लोग पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। आपको एडमिशन से लेकर कुछ खबर मिल सकती है।

तुला मनी राशिफल

आज तुला राशि वालों के पास पैसा आएगा, इससे आपको आधे से ज्यादा आर्थिक समस्याएं सोल्व करने में मदद मिलेगी। आपके दिमाग में घर को रेनोवेट कराने का विचार कईबार आया है, लेकिन पैसों को लेकर आर्थिक स्थिति के कारण आपने इस विचार को कई बार छोड़ दिया है। लेकिन आज आप इस विचार को सीरियसली कर सकते हैं। आप आज पैसों से घर को रेनोवेट करा सकते हैं। आपके लिए अच्छा है कि आज आप जितने भी आर्थिक इश्यूज हो, उन्हें सैटल करें। अगर आप कोई प्रोपर्टी खरीदने या बेचने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप खरीद सकते हैं।

तुला हेल्थ राशिफल

आज कुछ तुला राशि वालों को आंख और नाक के जुड़ी दिक्कतें हो सकती है। दोपहर का समय खासकर शुगर के मरीजों को खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। आपको इस समय ऑयली खाने से बचना चाहिए और ग्रीस वाले फूड और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। कुछ लोगों को आज जोड़ों में दर्द हो सकता है। आप आज खूब सारा पानी पीना ध्यान रखें, इस समय आप तंबाकू और शराब पीने से दूर रहें। कुछ बच्चों में आज स्किन रैशेज हो सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 31 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वालों लवलाइफ में एक्स को ना लाएं, पैसा उधा
ये भी पढ़ें:Aaj ka Rashifal : आज का दिन इन 4 राशियों के लिए भाग्यवर्धक, मिलेंगे शुभ समाचार
ये भी पढ़ें:कर्क वार्षिक राशिफल 2026: जानें कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का नया साल
ये भी पढ़ें:मिथुन वार्षिक राशिफल 2026:धन की स्थिति कब बदलेगी ज्योतिर्विद के अनुसार करें उपाय
ये भी पढ़ें:कन्या वार्षिक राशिफल 2026 : 2026 में क्या क्या होगा, ज्योतिर्विद से जानें उपाय
ये भी पढ़ें:सिंह वार्षिक राशिफल 2026: फरवरी में बदलाव के योग, ज्योतिर्विद से जानें उपाय
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Libra Horoscope Tula Rashifal Tula Rashi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने