तुला राशिफल 26 जनवरी 2026 : जानें तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन

तुला राशिफल 26 जनवरी 2026 : जानें तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन

संक्षेप:

Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal in hindi : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।आज कड़वे शब्द नहीं बोलें, करियर में पॉजिटिव रहें, जानें तुला राशि के लिए कैसा रहेगा दिन 

Jan 26, 2026 08:53 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Libra Horoscope Today 26 January 2026 : आज अपने एटीट्यूट से सभी को कंट्रोल कर लेंगे। आपकी लवलाइफ बहुत अच्छी होगा। आपको अपना प्रोफेशनल पौटेंशियल को साबित करने के लिए आपके पास बहुत अधिक मौके हैं। आर्थिक तौर पर स्मार्ट प्लान बनाएं। आज आपका लव रिलेशनशिप शानदार रहेगा। हेल्थ को लेकर छोटी मोटी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं।

तुला लव राशिफल

आज तुला राशि वालों का धैर्य वाला एटीट्यूड रिलेशनशिप में काम करेगा। आज आप अच्छे लिसर्न बनेंगे, और अपने पार्टनर की हर फीलिंग को अच्छे से सुनेंगे कि आखिर वो क्या चाहते है। आज कुछ लव अफेयर में ईगो को लेकर दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आपको इस समय पार्टनर से प्यार से बात करनी है, बहुत अधिक कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं, जो आपके पार्टनर को परेशान करें। आज अगर अपने लवर को परिवार से मिलवाना चाहते हैं, तो दोपहर का समय अच्छा है। इस समय आपको शादी का अप्रूवल भी मिल जाएगा। आज का दिन अपने पार्टनर को सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए देख सकते हैं। आज कुछ शादीशुदा लोगों को पर्सनल लाइफ में दिक्कत हो सकती है, इसके लिए आपको अपने पति या पत्नी से खुलकर बात करनी चाहिए।

तुला करियर राशिफल

आज अपना पॉजिटिव एटीट्यूड ही प्रोफेशनल लाइफ में दिखाएं, क्यों अभी इसी की जरूरत है, इससे ऑफिस में आपको सफलता मिलेगी। कुछ काम के लिए आपको अपनी नॉलेज को अपडेट करने की जरूरत है, इसलिए कोशिश करें कि कुछ ना कुछ सीखते रहें। आज का दिन फाइनेंस, लीगल, बिजनेस मैनेजमेंट और आर्किटेक्टप के लिए अधिक खास होगा। जिन उम्मीदवारों के इंटरव्यू आज निर्धारित हैं, वे कॉन्फिडें से उनमें शामिल होकर ऑफर लेटर पा सकते हैं। कॉमर्स और सेल्स के प्रोफेशनल को कस्टमर को समझाने में कठिनाई होगी। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तलाश कर रहे छात्र खुश होंगे। टेक्सटाइल , इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग और फैशन एक्सेसरीज का बिजनेस करने वाले बिजनेस मैन को बिजनेस को बढ़ाने के नए मौके मिलेंगे।

तुला मनी राशिफल

आज तुला राशि वालों के सामने कुछ आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं, फिर भी आप नया बिजनेस शुरू कर सकेंगे और अपने इसआइडिया पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर कहीं पैसा दान करना चाहते हैं, आज का दिन अच्छा है। आज फिक्स प्रोपर्टी जैसे नए घर में पैसा लगा सकते हैं, नया घर खरीदना आपके लिए इस समय बेस्ट है। आप दिन के दूसरे भाग में नए गाड़ी भी खरीद सकते हैं। आप परिवार में संपत्ति की किसी झगड़े में घसीटे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा इन मामलों से दूर रहें।

तुला हेल्थ राशिफल

आज तुला राशि वालों की हेल्थ ठीक , लेकिन कुछ छोटी-मोटी हेल्थ समस्याएं हो सकती हैं, पर इनके बारे में बहुत ओवरथिंक ना करें, इनसे आपको गंभीर परेशानी नहीं होने वाली है। हालांकि, कुछ बुजुर्गों को नींद संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखना चाहिए, घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारी निभाएं, खाली घर के बारे में ना सोचें। आपको इस समय ऑयली और मसालेदार खाने को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए करें और इसके बजाय अधिक पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए।आज बच्चों को वायरल बुखार या गले में खराश की शिकायत हो सकती है।

जे एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

