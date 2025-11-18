तुला राशिफल 18 नवंबर 2025: बिजनेस में आज भी प्रॉफिट, लवलाइफ में ईगो छोड़े, करियर में एटीट्यूट खास

संक्षेप: Libra Horoscope today tula Rashi Ka Rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। बिजनेस में आज बड़ा प्रॉफिट, लवलाइफ में पुरानी बातों को ना छेंड़े, नौकरी मिलेगी

Libra Horoscope Today 18 November 2025 :करियर में आज आपका एटीट्यूट बहुत खास रहेगा। लवलाइफ में आज नए पहलुओं को और देखें। ऑफिस में आज तुला राशि वाले प्रोफेशनल रहें, आपको सही आउटपुट मिलेगा। आर्थिक तौर पर समृद्धि आपको महत्वपूर्ण मौद्रिक निवेश से जुड़े फैसले लेने में मदद करेगा। आज आपको दोबारा प्यार हो सकता है। ऑफिस में आपका प्रोफेशनलज्मि भी अच्छे नतीजे लाएगा। आज तुला राशि वालों को हेल्थ पर खास फोकस करना होगा, क्योंकि इस समय सीरियस हेल्थ इश्यू होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुला लव राशिफल आज रिलेशनशिप में आपको ईगो से जुड़े मुद्दे परेशान कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को आज लव अफेयर में धोखा मिलेगा। अच्छा रहेगा कि आप अपने पैरेंट्स से अपने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करें और उनसे सलाह लें। आज का दिन शादी से जुड़े फैसले लेने के लिए अच्छा दिन है। आज अपने लवर के साथ आप रोमांटिक डिनर प्लान बना सकते हैं इससे आपका दिन हैप्पी नोट के साथ खत्म होगा। आज शादीशुदा महिलाओं को आज घर के काम से छोटे-मोटे इश्यूज रहेंगे। इसके लिए आपको अपने पति से खुलकर बात करनी चाहिए।

तुला करियर राशिफल इस समय अपनी जिम्मेदारियों पर खास ध्यान दें। आपको ऑफिस के घंटों के अलावा भी एडिशनल घंटों में काम करने की जरूरत होगी। जो लोग नोटिस पीरियड में हैं, वो लोग आज किसी दूसरी नौकरी का इंटरव्यू को क्लियर कर लेंगे। आज काम में अनुशासन ही काम करेगा। आज ऑफिस में नए रोल्स लेने के लिए तैयार रहें और कॉन्फिडेंस रहें कि आउटकम मिलेगा। कुछ टेक्निकल टास्क में आपको अपने स्किल्स और अपनी नॉलेज को चमकाने का मौका मिलेगा। कुछ बिजनेसमैन को आज आर्थिक इश्यू रहेंगे, खासकर विदेश से आपको फंड मिल सकता है। कुछ स्टूडेंट्स आज अच्छे नतीजे देखेंगे, कुछ स्टूडेंट्स आज प्रीलिम्स एग्जाम क्वालीफाई कर लेंगे।

तुला मनी राशिफल आप आज आर्थिक रूप से अच्छे हैं। बिजनेसमैन को अच्छा लाभ मिलेगा और प्रोफेशनल लोगों को सैलरी में हाईक की उम्मीद लगेगी। दोपहर के समय में पैसा खर्च होगा, फिर वो घर पर किसी उत्सव या घरेलू चीजें खरीदने के लिए हो। अगर आप कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आज अगर भाई-बहनों के साथ धन या संपत्ति को लेकर बात करना चाहते हैं, तो फिलहाल दोपहर के लिए इसे टाल दें।

तुला हेल्थ राशिफल हेल्थ पर आज अधिक ध्यान देने की जरूरत तुला राशि वालों को है। सांस लेने में कठिनाई होगी। आपको अपने कानों और आंखों के लिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत हो सकती है। सिर के ऊपर भारी सामान उठाने से बचें। अपनी डाइट में हरी सब्जिया जरूर से लें। अगर शराब और तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, तो दोपहर का समय शराब और तंबाकू दोनों छोड़ने के लिए भी अच्छा है। खिलाड़ियों को आज मामूली चोट लग सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com