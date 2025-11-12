Hindustan Hindi News
तुला राशिफल 12 नवंबर 2025: तुला राशि वालों को क्लियर सोच और फेयर चांस के मौके मिलेंगे

संक्षेप: Libra Horoscope today tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।आज तुला राशि वालों को क्लियर सोच और फेयर चांस के मौके मिलेंगे

Wed, 12 Nov 2025 06:36 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे एन पांडेय
Libra Horoscope for Today 12 November 2025: आज शांत फैसले आपके परिवार और दोस्तों की मदद करेंगे। इस समय आपको क्लियर सोच और फेयर चांस के मौके मिलेंगे। आपके रिलेशनशिप को खास अटेंशन मिलेगी। आप सभी छोटी समस्याओं को केयर करके सोल्व कर लेंगे। अपनी आदतों को स्टडी रखें और दूसरों से प्यार से बोलें, तभी आप धीरे से तरक्की की ओर बढ़ें। इस समय एक शांत तरीके से उठाया गया कदम, आने वाले समय में आपको ईनाम देगा। आपके गोल्स को भी क्लियर करेगा।

तुला लव राशिफल

आज आपकी काइंडनेस के कारण बातचीत बहुत आसान बना देगी। अगर आप सिंगल हैं , तो आपको प्यार भरे शब्द एक पारिवारिक और फैमिली बॉन्ड बनाएंगे। अगर आप कमिटेड हैं, तो आप दोनों के लिए सोचे-समझे एक्शन आपकी बीच के विश्वास को बढ़ाएंगे। इससे आपके पार्टनर के फेस पर स्माइल आएगी। छोटी-छोटी बातों को लेकर चिंता ना करें आप सोच समझकर फैसला लें, जिससे वो आगे ना बढ़ पाएं। एक दूसरे के साथ वॉक करके और एक दूसरे के मैटर को अच्छे से सुनकर आप अच्छा प्लान बना सकेंगे। आज धैर्य और शांत दिल प्यार को आसानी से बढ़ने में मदद करेगा। आज छोटे गोल्स आपके लिए खुशियां लाएंगे।

तुला करियर राशिफल

काम में आपको क्लियर सोच रखनी चाहिए, टीम मेंबर आपके सेंसिबल आइडिया का सम्मान करेंगे। इस समय अपने स्टेप्स पर फोकस करें, जिससे प्रोजेक्ट में दिक्कत ना हो। आपके अपने प्लान को शोर्ट नोट के जरिए लिखना चाहिए, जिससे हर कोई उसे समझ सके। अगर अभी आप टूल्स में या रुटीन में थोड़ा सा भी सुधार करेंगे, तो आपका बाद में काफी समय बच जाएगा। अगर आप श्योर नहीं तो किसी क्विक आइडिया के लिए किसी फ्रेंडली साथी से पूछें। हर दिन अच्छे से काम करेंगे , तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस दौरान जो भी प्रोग्रेस हो, उसे सेलिब्रेट करें।

तुला मनी राशिफल

अगर आप सिंपल प्लानिंग बनाएं तो मनी मैटर्स स्टडी रहेंगे। जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है, उनको आप तुरंत खरीदने से बचें, इससे आपको सोचने का समय नहीं मिल पाता है। एक शार्ट लिस्ट बना लें, अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं, इसे फॉलो भी करें। किसी भी एकस्ट्रा पैसे का एक छोटा हिस्सा फ्यूचर के लिए सेव करके रखें।किसी बड़ी खरीदारी से पहले किसी दोस्त या परिवार से जानकारी लें। आज का सिंपल अकाउंटिंग आपको अचानक आने वाले नुकसान से बचाएगा और आपके पैसों को कंट्रोल करेगा।

तुला हेल्थ राशिफल

आज आपकी हेल्थ और मन को सिंपल केयर की जरूरत है। अच्छे से पानी पिएं और थकान होने पर आपको रेस्ट करना है। मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए थोड़ी देर टहलें, इससे दिमाग भी शांत होगा। तनाव कम करने के लिए कुछ मिनटों के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइढ की कोशिश करें। हल्का हेल्दी भोजन करें और देर रात भारी भोजन करने से बचें। अगर आपको एनर्जी की कमी महसूस हो रही है, तो थोड़ी देर की झपकी लें और अपने कामों को धीमा कर दें। आपके द्वारा रेगुलर रुटीन और छोटे-छोटे हेल्थ ऑप्शन आपकी एनर्जी और माइंटसेट को बढ़ाएंगे ।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

