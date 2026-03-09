तुला राशिफल 9 मार्च 2026: तुला राशि वाले स्मार्ट निवेश करें, स्टॉक में भी पैसा लगाएं, लवलाइफ में एक्सप्रेसिव रहें
Libra Horoscope 9 March 2026 Aaj Ka Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है।तुला राशि वाले स्मार्ट निवेश करें, स्टॉक में भी पैसा लगाएं, लवलाइफ में एक्सप्रेसिव रहें
ज तुला Libra Horoscope Today 9 March 2026 :आज तुला राशि वालों की भावना अनमैच्ड रहेगी। आपको लवलाइफ में हैप्पी पलों को देखना होगा। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सभी पलों को अच्छे से जिए। आज समृद्धि आपके फेवर में रहेगी, जिससे आप स्मार्ट तरीके से निवेश कर पाएंगे। आपको रिलेशनशिप में अच्छे पलों को संजोना है, इसके लिए लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ आज अच्छी और प्रोॉक्टिव रहेगी। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों पॉजिटिव रहेगी।
तुला लव राशिफल
आज तुला राशि वाले लवलाइफ में एक्सप्रेसिव रहेंगे। आपको किसी भी तरह का एक्सपेरीमेंट करने से बचना नहीं है, किसी तरह का झिझझकना ना रखें। जो भी मन में हैं, वो सब कुछ अपने लवर से एक्सप्रेस करें, इससे आपकी बॉन्डिंग और भी मजबूत होगी। बाहर के जो भी लोग आपके रिलेशनशिप में दखल दे रहे हैं, उन्हें अवाइड करें। आपको अपने लवर के साथ अधिके से अधिक समय बिताएं। आपको इस समय शादीशुदा महिलाओं को परिवार की तरह ही रहना है। आज कुछ लवलाइफ में लव अफेयर में गलत टर्न ले सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे, तो ब्रैकअप हो सकता है। आज अपने क्रश को भी प्रपोज भी कर सकते हैं। आपको एकस्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी पति या पत्नी इसका पता लगा सकती है।
तुला करियर राशिफल
आज तुला राशि वालों को अपने ओपिनियन एक्सप्रेश करने में सावधान रहना चाहिए, खासकर टीम मीटिंग्स में। आज कुछ आपके शब्द सीनियर्स के जरिए गलत लिए जा सकते हैं। आपको किसी जॉब के लिए इंटरव्यू भी अटेंड कर सकते हैं। जो लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वो आज सफल रहेंगे।आज आपकी टीम में थोड़े झटके लग सकते हैं। आपके को वर्कर आपकी कोशिशों को नीचा दिखा सकते हैं। इसससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आर्टिस्ट, लेखकों, संगीतकारों और डिजाइनरों को आज अपनी काबिलियत साबित करने के मौके मिलेंगे। जो लोग लीगल और मेडिकल सेक्टर्स में है और किसी खास केस को हैंडल कर रहे हैं, तो आपको पब्लिक अटेंशन की जरूरत होगी।
तुला मनी राशिफल
आर्थिक तौर पर आप आज अच्छे रहेंगे। इससे आप स्मार्ट निवेश कर पाएंगे। आप स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं। आपको प्रोपर्टी को खरीदने और बेचने और खरीदने को लेकर भी कॉन्फिडेंट रहते हैं। ऐसे मौके भी आएंगे जब आप परिवार के अंदर किसी पार्टी को सेलिब्रेट करेंगे। दिन का दूसरा भाग किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ आर्थिक समस्या सुलझाने के लिए भी अच्छा है।
तुला हेल्थ राशिफल
आज तुला राशि वालों के सामने मेडितल इश्यूज आ सकते हैं। आपको छाती से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आज आपको बोन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको इसका भी ध्यान रखना होगा कि आपकी डाइट प्रोपर रहे।.आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना होगा। आज का दिन अच्छा है कि आपऑफिस में तनाव को अवाइड करें। आपको अपने लाइफस्टाइल पर खास ध्यान देना चाहिए। आज का दिन अच्छा है, जब आप योगा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट