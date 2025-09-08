Today libra horoscope 8 September 2025 aaj ka tula rashifal future predictions तुला राशिफल 8 सितंबर : तुला राशि वालों को होगा धन लाभ, नया वाहन लेने का बना सकते हैं प्लान, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today libra horoscope 8 September 2025 aaj ka tula rashifal future predictions

तुला राशिफल 8 सितंबर : तुला राशि वालों को होगा धन लाभ, नया वाहन लेने का बना सकते हैं प्लान

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वाले आज निवेश कर सकते हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 07:22 AM
share Share
Follow Us on
तुला राशिफल 8 सितंबर : तुला राशि वालों को होगा धन लाभ, नया वाहन लेने का बना सकते हैं प्लान

Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 8 सितंबर 2025: आज अपने पार्टनर पर प्यार बरसाएं और अपने काम को भी टाइम पर करो। आज निवेश कर सकते हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज रिलेशनशिप और करियर दोनों अच्चे चलेंगे। स्मार्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दें।

लव राशिफल- रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ व्यस्त रहेंगे। जिन लोगों को नई-नई शादी हुई है, उनके लिए विकेंड अच्छा रहेगा। हिल स्टेशन या बीच टाउन पर वेकेशन प्लान कर सकते हैं, ताकि साथ में क्वालिटी टाइम बिताएं। कुछ लव अफेयर्स में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से परेशानियां आ सकती हैं, जल्दी सॉल्व करना जरूरी है। जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है वो एक्स से मिल सकते हैं और रिलेशनशिप फिर से शुरू कर सकते हैं।

करियर राशिफल- ऑफिस जाकर नए टास्क्स टाइट डेडलाइन्स के साथ करें। मीटिंग्स में डिबेट हो तो भी शांत रहें। अपने आइडियाज कॉन्फिडेंटली शेयर करें। सीनियर्स सपोर्ट करेंगे जिससे मोटिवेशन मिलेगा। बिजनेस वाले आज न्यू आइडियाज लॉन्च कर सकते हैं। वेंचर को न्यू मार्केट्स में एक्सपैंड करने का प्लान भी सक्सेस होगा। एग्जाम देने वालों को कॉन्फिडेंट रहना होगा और अच्छे से स्टडी करनी होगी। सफलता मिल सकती है।

आर्थिक राशिफल- धन का आगमन होगा। नया घर या गाड़ी लेने का सोच सकते हो। कुछ लेडीज फैमिली में प्रॉपर्टी इश्यू सॉल्व करेंगी। कोई सिबलिंग या रिश्तेदार फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो सकता है और आपसे मदद मांग सकता है। मदद करने से पहले देख लें कि पैसा वापस आएगा या नहीं। स्टॉक, ट्रेड और स्पेक्युलेटिव बिजनेस में निवेश करने वालों को अच्चछे रिटर्न्स मिलेंगे। बिजनेसमैन बिजनेस बढ़ाने के लिए धन इक्ट्टा करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल- आज कोई भी सीरियस स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होंगी। लाइफस्टाइल को नियंत्रण में रखना होगा। ऑयली और बाहर के खाने से परहेज करें। भारी सामान उठाते समय सावधान रहें। कुछ बच्चों को ओरल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। सीनियर्स को माइनर नर्व प्रॉब्लम हो सकती है और गीली जमीन पर स्लिप होने से भी बचना होगा।

ये भी पढ़ें:8 से 14 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)