आज का तुला राशिफल (6 नवंबर): घर में कही गई बात देर तक मन में घूमेगी, दिन की बड़ी चिंता खर्च रहेगा
Aaj ka tula rashifal: आज तुला राशि वालों को खर्च और थकान का दबाव रहेगा। मित्रों से लाभ के योग हैं, लेकिन निवेश और रिश्तों में जल्दबाजी से बचना होगा।
आज मन जल्दी थकेगा और कुछ देर अकेले रहने की इच्छा होगी। कमाई से ज्यादा पैसा निकलने की संभावना है, इसलिए दिन की बड़ी चिंता खर्च रहेगा। छोटे भाई या बहन के व्यवहार में रुखापन आने की संभावना है। घर में कही गई बात देर तक मन में घूमेगी। सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में गुरु मित्रों और परिचितों के जरिए लाभ की संभावना बनाए रखता है। कोई लक्ष्य आगे बढ़ने के योग हैं, हालांकि उससे आज की पूरी आर्थिक चिंता दूर होने का भरोसा रखना ठीक नहीं होगा। किसी परिचित से बातचीत हौसला देगी। अपनी जरूरत और दूसरों की अपेक्षा के बीच मन का खिंचाव साफ महसूस होगा।
तुला राशि करियर और शिक्षा राशिफल
दफ्तर में काम के साथ अपनी बात की कद्र का सवाल भी मन में रहेगा। तुला राशि के पहले भाव में नीच राशि का सूर्य अधिकार और वरिष्ठों के साथ आत्मसम्मान का विषय सामने लाता है। किसी टिप्पणी का असर काम से ज्यादा मन पर होगा। परिचितों से हुई बातचीत किसी लक्ष्य के लिए उपयोगी रहने की संभावना है, लेकिन तत्काल पद या आमदनी बढ़ने का दावा नहीं है। पढ़ाई में लगातार बैठने का मन कम होगा और बीच में विराम लेने की इच्छा रहेगी। आज तैयारी का बोझ मानसिक थकान के साथ जुड़ा रहेगा। वरिष्ठ से बात करते समय अपना मुद्दा छोटे और साफ वाक्यों में रखें।
तुला राशि आर्थिक राशिफल
आज धन आने की उम्मीद के मुकाबले उसके निकलने का दबाव ज्यादा महसूस होगा। अतिरिक्त खर्च आर्थिक झटका दे सकता है, यही दिन की सबसे साफ चेतावनी है। मित्रों और पुराने संपर्कों से लाभ के योग बने हैं, फिर भी निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। खरीदारी का आकर्षण और उपलब्ध रकम अलग तस्वीर दिखा सकते हैं। घर के खर्च सामने आएंगे तो बचत को लेकर चिंता बढ़ेगी। कोई आर्थिक लक्ष्य चलता रहेगा, लेकिन आज उसके लिए रकम निकालना कठिन लग सकता है। खर्च तय करते समय पहले से मौजूद जरूरतों को प्राथमिकता दें। शाम तक पैसे के इस्तेमाल पर आपका ध्यान पहले से ज्यादा रहेगा।
तुला राशि आज का प्रेम और रिश्ते राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंधों में खटास आने की संभावना है। छोटी बातचीत भी मन पर भारी पड़ेगी, खासकर जब आप पहले से थके हुए होंगे। साथी की बात का अर्थ समझने में जल्दबाजी रिश्ते की दूरी बढ़ा सकती है। छोटे भाई या बहन से अपेक्षित अपनापन कम मिलने की संभावना भी है। परिवार में अपनी बात समझाने की इच्छा रहेगी, मगर लंबी सफाई देना आपको और थकाएगा। किसी परिचित से सहज बातचीत का सहारा मिलेगा। जीवनसाथी के साथ असहमति उठे तो उसी समय बातचीत को विराम दें। आज घर में साथ रहने और अपने लिए थोड़ी जगह चाहने की दोनों भावनाएं मौजूद रहेंगी।
तुला राशि आज का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के लिहाज से दिन अनुकूल नहीं है और काम के बीच आराम की जरूरत अधिक महसूस होगी। पूरे दिन चंद्रमा कन्या राशि के बारहवें भाव में रहेगा, जिससे थकान और अकेले रहने की इच्छा उभरेगी। खर्च की चिंता भी मन को आराम लेने से रोकेगी। दफ्तर से लौटने के बाद फिर किसी लंबी चर्चा में बैठना भारी लगेगा। रोज के काम पूरे करने में सामान्य से अधिक ऊर्जा लगने का अनुभव हो सकता है। जल्दी सोने से राहत मिलेगी। आज शरीर की क्षमता से ज्यादा काम लेने का दबाव स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा और शांत समय की जरूरत साफ रहेगी।
शुभ अंक
४
शुभ रंग
नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
तुला राशि वाले आज क्या करें
शाम में अपने आराम के लिए थोड़ा समय अलग रखें।
तुला राशि वाले आज क्या न करें
खिन्न मन से जीवनसाथी को कोई तीखा संदेश न भेजें।
कल का राशिफल
कल खर्च और उदासी का दबाव रहेगा। कई कामों में उम्मीद से कमजोर नतीजों की संभावना है। यात्रा में सावधानी रखें। प्रेमियों के बीच आकर्षण बढ़ेगा और साथ का समय अच्छा बीतेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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