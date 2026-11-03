आज का तुला राशिफल (3 नवंबर): बजट से बाहर खर्च न करें, अपनी बात कहने के साथ दूसरों का अनुभव सुनें
Tula rashi rashifal today in hindi: आज तुला राशि वालों की करियर, लव लाइफ और सेहत के साथ पैसों के मामले में कैसी रहेगी स्थिति? पढ़ें एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल की आज की तुला राशि की भविष्यवाणी।
तीन नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। साझा लक्ष्य, परिचितों से संवाद और अधूरी योजना पर ध्यान जा सकता है। किसी संपर्क से उपयोगी जानकारी मिलने की संभावना है, लेकिन बातचीत को वास्तविक उपलब्धि समझने से बचें। बड़े भाई या बहन से सलाह लेनी हो तो अपनी जरूरत स्पष्ट बताएं और उनकी परिस्थितियों का भी ध्यान रखें। किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लें तो अपनी बात कहने के साथ दूसरों का अनुभव सुनें। आज संतुष्टि का आधार केवल प्रशंसा न हो। लंबे लक्ष्य के लिए एक ऐसा कदम चुनें जिसे उपलब्ध समय और साधनों में पूरा किया जा सके।
आज तुला करियर राशिफल
गुरु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। उपयोगी पेशेवर परिचय और साझा प्रयास किसी लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता समझने में मदद कर सकते हैं, लाभ सुनिश्चित नहीं है। नौकरी में सहयोग मांगते समय जरूरी जानकारी और अपेक्षित परिणाम बताएं। शनि मीन राशि के छठे भाव में वक्री हैं। यह स्थिति लगातार अभ्यास, प्रतिस्पर्धा की तैयारी और कमजोर कार्यप्रणाली सुधारने के लिए रचनात्मक है, लेकिन जीत का आश्वासन नहीं देती। अधूरे काम को महत्व के अनुसार क्रम दें। तुला राशि के पहले भाव में वक्री बुध आवेदन, प्रस्तुति और अपने परिचय की भाषा की समीक्षा का संदर्भ देते हैं। विद्यार्थी समूह चर्चा के बाद कुछ प्रश्न स्वयं हल करें, ताकि अपनी समझ का सही अंदाजा मिल सके। व्यवसाय में किसी संभावित ग्राहक की रुचि और पक्के आदेश को अलग रखें।
आज तुला राशिफल आर्थिक स्थिति
राहु कुंभ राशि के पांचवें भाव में और केतु सिंह राशि के ग्यारहवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी जोखिम के आकर्षण तथा समूह से मिलने वाले लाभ की उम्मीद को साथ परखने का संकेत देती है। मित्र की कमाई आपके लिए समान परिणाम का प्रमाण नहीं है। सावधि जमा या म्यूचुअल फंड पर विचार हो तो जोखिम, अवधि, शुल्क और निकासी की शर्तें समझें। लंबित भुगतान की स्थिति जानने के लिए विनम्र लिखित संदेश भेज सकते हैं। रकम मिलने से पहले उसके भरोसे खर्च न बढ़ाएं। परिवार या मित्रों के साझा आयोजन में अपना हिस्सा पहले तय कर लें। बचत की योजना रोजमर्रा की जरूरी नकदी से अलग रखें।
आज तुला लव राशिफल
साथी के साथ पसंद का कोई साधारण काम या बिना व्यवधान की बातचीत निकटता का अवसर बन सकती है। सामने वाले की रुचि और उपलब्धता पूछना जरूरी रहेगा। तुला राशि के पहले भाव में स्वराशि के वक्री शुक्र अपनी पसंद और संबंधों में दोहराते व्यवहार पर विचार करने का संदर्भ देते हैं। स्वराशि की स्थिति मतभेद खत्म होने की गारंटी नहीं है। पुरानी शिकायत सामने आए तो उसका उत्तर तैयार करने से पहले बात समझें। अविवाहित पाठक किसी परिचित की मित्रता को तुरंत प्रेम का संकेत न मानें। परिवार से सहयोग मिले तो आभार व्यक्त करें, लेकिन असहमति होने पर अपनी जरूरत भी सम्मानपूर्वक रखें। किसी निर्णय के लिए अनावश्यक भावनात्मक दबाव न बनाएं।
आज तुला स्वास्थ्य राशिफल
मेलजोल और काम के बीच भोजन तथा आराम के लिए जगह रखें। बैठकर काम करते हों तो सुविधानुसार उठकर शरीर को हल्की गति दें। बाहर खाने की योजना बने तो अपनी जरूरत और सहनशीलता के अनुसार चुनाव करें। दूसरों की उपलब्धियां देखकर मन बेचैन हो तो कुछ देर सामाजिक माध्यमों से दूरी उपयोगी हो सकती है। थकान महसूस होने पर गैरजरूरी काम घटाने पर विचार करें। लगातार बनी परेशानी को केवल व्यस्तता का परिणाम मानकर न टालें, योग्य चिकित्सक की सलाह लें। किसी परिचित की दवा या स्वास्थ्य संबंधी अनुभव को अपना उपचार न बनाएं।
शुभ अंक
६
शुभ रंग
बहुरंगी
शुभ मुहूर्त
आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
तुला राशि क्या करें
जिस लक्ष्य के लिए सहयोग चाहिए, उसका छोटा विवरण तैयार करें। संबंधित व्यक्ति से स्पष्ट प्रश्न पूछें और बातचीत के बाद जिम्मेदारी तथा अगले कदम की पुष्टि कर लें। जरूरी दस्तावेज एक जगह रखें।
तुला राशि आज क्या न करें
सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए बजट से बाहर खर्च न करें। समूह की लोकप्रियता को आर्थिक विश्वसनीयता न मानें। बिना शर्तें पढ़े कोई निवेश स्वीकार करने या भुगतान का वादा करने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र