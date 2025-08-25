तुला राशिफल 25 अगस्त : तुला राशि वालों के जीवन में आएंगे बदलाव, आर्थिक पक्ष रहेगा मजबूत, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वालों के जीवन में आज कई सकारात्मक परिवर्तन आएंगे।

Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 25 अगस्त 2025: जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करें। परिस्थिति के अनुकूल ढलने की कोशिश करें। अतीत को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ें। लव, करियर, हेल्थ और आर्थिक मामलों में भाग्य साथ देगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाए रखें।

लव राशिफल : दिन की शुरुआत में साथी से अनबन हो सकता है। हालांकि, धैर्य बनाए रखें और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखें। साथी के इमोशन्स को लेकर सेंसिटिव रहें। आज रिलेशनशिप में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ रोमांटिक ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी।

करियर राशिफल : प्रोफेशनल लाइफ में आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। कार्यों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आईटी,हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स और बैंकर्स को विदेश में नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। ऑफिस में नए चैलेंजिंग टास्क को हैंडल करने के लिए तैयार रहें। आज आपको सभी कार्यों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। टीम लीडर्स या मैनेजर्स को प्रोफेशनल लाइफ में छोटी-मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का भी शुभ दिन है।

आर्थिक राशिफल : आर्थिक मामलों में भाग्यशाली बने रहेंगे। आय के कई स्त्रोतों से धन लाभ होगा। जिसका असर आपकी लाइफस्टाइल पर भी नजर आएगा। कुछ जातक आज नया घर या वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। नए बिजनेस में इनवेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लें। आर्थिक मामलों में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। धन हानि हो सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल : आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। आज आप नए फिटनेस रूटीन की शुरुआत कर सकते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। डेली रूटीन से थोड़ा ब्रेक लें। सेल्फकेयर एक्टिविटीज में शामिल हों। प्रोटीन और न्यूट्रीशन से भरपूर डाइट लें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सुंतुलन बनाए रखें । साथ ही मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com