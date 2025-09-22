Today libra horoscope 22 September 2025 aaj ka tula rashifal future predictions तुला राशिफल 22 सितंबर : तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, सेविंग करने के लिए दिन शुभ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today libra horoscope 22 September 2025 aaj ka tula rashifal future predictions

तुला राशिफल 22 सितंबर : तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, सेविंग करने के लिए दिन शुभ

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति अच्छी कही जा सकती है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 06:18 AM
share Share
Follow Us on
तुला राशिफल 22 सितंबर : तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, सेविंग करने के लिए दिन शुभ

Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 22 सितंबर 2025: आज आप छोटे-छोटे स्टेप्स से बैलेंस पाएंगे। नरम और मीठे शब्द आपके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। साफ सोच फैसले लेने में मदद करेगी। हल्का-फुल्का पेशेंस (धैर्य) आपके गोल्स की तरफ आपको निरंतर ले जाता रहेगा। रिश्तों में अभी शांति बनी रहेगी। आज तुला वालों को प्रैक्टिकल क्लैरिटी महसूस होगी। सही और फेयर चॉइस और फ्रेंडली बातें करके आप आसानी से प्रॉब्लम्स सुलझा सकते हैं। छोटी-छोटी बातें मायने रखती हैं, प्लान सिंपल रखें। कॉमन सेंस और सपोर्टिव दोस्तों पर भरोसा करें। आपका शांत रवैया काम और घर दोनों जगह स्टेबलिटी, रिस्पेक्ट और शाम तक हल्की-सी सफलता व लंबी शांति देगा।

लव राशिफल- आज रिश्तों में नरमी आएगी जब आप गर्मजोशी से सुनेंगे। अगर सिंगल हैं तो किसी शांत बातचीत के लिए ओपन रहें, इससे दिलचस्पी पैदा हो सकती है। अगर पार्टनर के साथ हैं तो छोटे-छोटे कॉम्प्लिमेंट्स दें और किसी आसान काम में मदद करें, इससे भरोसा बढ़ेगा। तीखे शब्दों और जल्दबाजी से बचें। गंभीर बात के लिए सही टाइम चुनें। छोटी वॉक या चाय का प्याला शेयर करना फिर से मिठास ला सकता है। पेशेंस और ईमानदारी से रिश्ता मजबूत होगा, इज्जत और उम्मीद भरा कनेक्शन बढ़ेगा।

करियर राशिफल- ऑफिस या वर्कप्लेस में क्लियर प्लान्स सफलता दिलाएंगे। एक-एक टास्क खत्म करके आगे बढ़ें। टीम मेंबर्स के साथ हेल्पफुल आइडियाज शेयर करें। आपका शांत अंदाज लोगों को सुनने पर मजबूर करेगा। ऐसे वादे न करें जिन्हें निभा न सकें। कोई डिसीजन कन्फ्यूज करे तो भरोसेमंद साथी से सिंपल सेकंड ओपिनियन लें। टाइम मैनेजमेंट और अच्छे कम्युनिकेशन से आपको रिस्पेक्ट और फायदा मिलेगा और जल्दी ही रिजल्ट्स दिखेंगे जो आगे के मौके बढ़ाएंगे।

आर्थिक राशिफल- आज तुला राशि की आर्थिक स्थिति सही रहेगी। छोटी-छोटी सेविंग्स जुड़ती जाएंगी। आवेगपूर्ण खर्चों से बचें। अगर कोई बिल या फीस का भुगतान करें तो डॉक्यूमेंट्स धीरे-धीरे पढ़ें और सवाल होने पर पूछें। किसी हॉबी या साइड टास्क से छोटा इनकम आइडिया आ सकता है, उसे शांत होकर ट्राई करें। जुआ, सट्टा, लॅाटरी से बचें। हफ्ते का सिंपल बजट बनाए और रसीदें संभाल कर रखें, इससे मन शांत रहेगा और क्लैरिटी रहेगी। आज थोड़ा-बहुत बचा लें ताकि अचानक जरूरत पर काम आए।

स्वास्थ्य राशिफल- आज जेंटल रूटीन पर फोकस करें। हल्की वॉक, लाइट स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग से एनर्जी और दिमाग शांत रहेगा। पानी पीते रहें और थकान होने पर आराम करें। देर रात भारी खाना न लें। अगर सिरदर्द या स्ट्रेन हो तो कुछ मिनट आंखें बंद कर के गर्दन रिलैक्स करें। सिंपल और रेगुलर हैबिट्स नींद और मूड सुधारेंगी। अपने प्रति दयालु बने रहें। रात को हर्बल टी पी सकते हैं।

ये भी पढ़ें:मां दुर्गा आरती : जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निशिदिन..

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)