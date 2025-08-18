तुला राशिफल 18 अगस्त : तुला राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, सुखमय जीवन बिताएंगे, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आज तुला राशि वालों का दिन अच्छा रहेगा। आज धन लाभ के योग भी हैं।

Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 18 अगस्त 2025: आज इस बात का ध्यान रखें कि आपका लवर खुश रहें और इसके साथ प्रोफेशनल चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। आज छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आज आपका जीवन सुखमय रहेगा। अतीत की परेशानियों को दूर कर लाइफ में खुश रहें। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिस वजह से आप व्यस्त रहेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, जिस वजह से निवेश कर पाएंगे। आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

लव राशिफल- लव अफेयर को प्रोडक्टिव समस्याएं बनाए रखें। साथ में समय व्यतीत करें। कुछ महिलाएं लव की बातों को गलत समझेंगी जिस वजह से विवाद हो सकता है। आज एक्स वापस आ सकता है और आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि शादीशुदा जातक आज सावधान रहें और वैवाहिक रिश्ते को न तोड़ें। आज का दिन लवर को परिवार से मिलाने के लिए भी अच्छा है। शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं। जिन महिलाओं का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है।

करियर राशिफल- आज हर चीज पर बारीकी से ध्यान दें। आज कुछ प्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं। आईटी प्रोफेशनल और ग्राफिक डिजाइनर के लिए आजा के दिन मुश्किलों से भरा हो सकता है। मीटिंग में तब ही बोलें जब आपसे कुछ पूछा जाए। आपकी दखलअंदाजी की वजह से उच्चाधिकारी परेशान हो सकते हैं। इसको लेकर सावधान रहें। आज आप नौकरी के चक्कर में यात्रा कर सकते हैं। जिन लोगों के विदेशी क्लाइंट्स हैं वो आज और तेजी से काम करें। व्यापरियों को आज अधिकारियों या किसी संस्था से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जिन्हें जल्द ही सुलझा लें। विद्यार्थियों को भी आज प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है।

आर्थिक राशिफल- आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी जिस वजह से आप स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे। अलग-अलग स्त्रोतों से धन का आगमन होगा। पिछले निवेश से भी फायदा होगा। धन लाभ होने की वजह से आप आज समझदारी से आर्थिक फैसले लेंगे। आप रियल एस्टेट, ज्वैलरी और स्टॅाक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को विरासत में संपत्ती मिल सकती है। आज आप घर की मरम्मत भी करवा सकते हैं या आप दान करने की भी सोच सकते हैं। व्यापारी आज टैक्स संबंधित मुद्दों का भी समाधान निकाल लेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल- छोटी स्वास्थ्य समस्या होने पर भी अपना ध्यान रखें। अगर जरुरत लगे तो तुरंत डॅाक्टर से संपर्क करें। आज आप दिन की शुरुआत हल्क-फुल्के व्यायाम से या पार्क में टहलने से कर सकते हैं। कुछ लोगों को नेत्र संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। जो लोग यात्रा कर रहे हैं वे अपने साथ एक मेडिकल कीट जरूर रखें। बच्चों को आज गले में खराश या सर दर्द की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाएं आज अपना विशेष ध्यान रखें। विशेषकर साहसिक खेलों में हिस्सा लेते समय।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com