तुला राशिफल 17 मार्च: तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 मार्च का दिन? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Libra Horoscope Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आइए जानते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 मार्च का दिन
Libra Horoscope Today 17 March 2026 : तुला राशि वालों को अपने लाइफस्टाइल पर खास ध्यान देना है। आपका एटीट्यूड आज ऑफिस में काम करेगा। आपको रिलेशनशिप के इश्यूज को सोल्व करना है, पार्टनर को अच्छे से रखें। खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। आज आपको रिलेशनशिप में अच्छे पल देखने को मिलेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक तौर पर आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज छोटे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं।
Libra Love Horoscope Today, तुला करियर राशिफल
आज इमोशनल को बैकसीट पर रखें, अपने इमोशंस को अपने रिलेशनशिप पर हावी ना होने दें। इसकी जगह आपको अपने लवर के सजेशन को वैल्यू देनी चाहिए, इससे आपका लवअफेयर भी मजबूत होगा। एक साथ वेकेशन पर जाने का प्लान बनाएं। आपको अपनी लवलाइफ में आज सुहाने पल भी मिलेंगे। आज कुछ लोगों के मन में प्यार की चिंगारी भड़क सकती है और वो अपने पुराने रिलेशनशिप में वापस जा सकते हैं।आज कुछ लोग शादी करने को लेकर फैसला करके खुश होंगे, वहीं कुछ शादीशुदा महिलाएं परिवार को बढ़ाने के बारे में बोल सकती हैं।
Libra Career Horoscope Today, तुला करियर राशिफल
आज तुला राशि वालों को करियर लाइफ में चैलेंज मिल सकते हैं, जिनकों लेकर आपको आज ही कुछ कपना है, वरना स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। इससे आपके प्लान चौपट हो सकते हैं। आपके अपने ऐसे क्लाइंट्स के साथ मिलकर काम करना है। इससे आपका बिजनेस खराब हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों का दिन आज नॉर्मल रहेगा, लेकिन जज, पुलिस अधिकारी, रेवन्यू अधिकारी के लिए ऑफिस में आज टफ दिन रहेगा। अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा दिन है। अगर आपकी कंपनी आपको कोई नया काम देती है, तो सोचें कि आपका प्रोफाइल इससे मजबूत होगा।
Libra Money Horoscope Today, तुला मनी राशिफल
आज अगर आपके भाई-बहन के साथ आपका कोई आर्थिक विवाद है, तो आप उसे सलुझा लेंगे। आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने पर सोचना चाहिए। आप घर को रेनोवेट करा सकते हैं। आज आपको पैसों की जरूरत होगी। परिवार में कोई अचानक जरूरत आने के कारण आपको पैसा चाहिए होगा,आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप पैसा से आर्थिक सहायता दें। आज कुछ महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति मिल सकती है। कुछ बुजुर्ग भी अपनी संपत्ति का बंटवारा आज अपने बच्चों के बीच करना चाहेंगे।
Libra Health Horoscope Today, तुला हेल्थ राशिफल
तुला राशि वालों के लिए मेंटल स्ट्रैस से जुड़ा तनाव हो सकता है। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें, जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हों। आपको इस समय ऐसे खाने से दूर रहना है, जो जंक है। इसकी बजाय हेल्दी ड्रिंक और हेल्दी डाइट लें। आज आपके करियर में तनाव के कारण आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। बच्चों में आज वायरल फीवर हो सकती है। वहीं कुछ लोगों को गले में दर्द और पाचन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट