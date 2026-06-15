तुला राशिफल 15 जून 2026: आज आपका पूरा हो सकता है कोई सपना, नए प्रेम की शुरुआत से बचें
Aaj ka tula rashifal: आज तुला राशि वालों को करियर में मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। सेहत में सुधार के संकेत हैं। पढ़ें तुला राशि का आज कैसा बीतेगा दिन।
Libra Horoscope Today 15 June 2026, आज का तुला राशिफल: तुला राशि वालों की स्वास्थ्य की स्थिति पहले से अच्छी हो गई है। आप जोखिम से उभर रहे हैं। शारीरिक स्थिति आपकी मध्यम से उत्तम की ओर जा रही है। प्रेम की स्थिति अभी मध्यम बनी हुआ है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी-चाकरी के लिए स्थिति अच्छी है। निवेश के लिए भी अच्छा समय है। हालांकि प्रेम में बस उतार-चढ़ाव रह सकता है, थोड़ी-सी निराशा रह सकती है। किसी भी नए प्रेम की शुरुआत से बचें। पढ़ें आज का तुला राशि का विस्तृत राशिफल 15 जून 2026।
तुला लव राशिफल-
आज परिवार का साथ मिलेगा। कुछ लोगों का प्रेम अब विवाह की ओर जा सकता है। जीवनसाथी के साथ भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। हालांकि आज छोटी-छोटी बातों से रिश्ता प्रभावित हो सकता है। आज प्रेम-संबंधों में आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। परिवार से जुड़ा कोई मसला खत्म हो सकता है। अपनों के साथ समय बिताएंगे।
तुला करियर राशिफल-
आज व्यापारियों को किसी भी तरह के बड़े लेन-देन से बचना चाहिए। ऑफिस में बहुत सतर्कता और समझदारी के साथ काम करें, कुछ सहकर्मी आपकी गलतियों पर रोशनी डाल सकते हैं। निवेश से जुड़ा कोई फैसला लेने से पहले सोच-विचार जरूर करें। नौकरी करने वालों को नई नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। व्यापारी अपने बिजनेस को नई जगह में स्थापित करने में सफल हो सकते हैं।
तुला आर्थिक राशिफल-
आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके मन की कोई इच्छा पूरी हो सकती है। धन का आगमन होगा, जिससे आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। धन से जुड़ी योजनाएं सफल होंगी। आज आपका कोई रिश्तेदार आर्थिक मदद मांग सकता है। भाई-बहन आपको आर्थिक सपोर्ट दे सकते हैं। किसी पुराने या लंबित बिल का भुगतान कर पाएंगे। मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। व्यापार में लाभ होगा।
तुला सेहत राशिफल-
तुला राशि वालों के सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी। मानसिक तनाव दूर होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे। नींद से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। खान-पान पर नजर रखें। वसा युक्त भोजन से दूरी बनाकर रखें।
तुला राशि के लिए आज का दिन करियर, धन और सेहत के लिहाज से अत्यंत शुभ रहेगा। बस आपको प्रेम-संबंधों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। किसी भी तरह की जल्दबाजी या आकस्मिक फैसले लेने से बचें। मां काली और भगवान शिव को प्रणाम करना और हरी वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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