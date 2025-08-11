Today libra horoscope 11 August 2025 aaj ka tula rashifal future predictions तुला राशिफल 11 अगस्त : तुला राशि वालों का मन रहेगा प्रसन्न, प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगी सफलता, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Today libra horoscope 11 August 2025 aaj ka tula rashifal future predictions

तुला राशिफल 11 अगस्त : तुला राशि वालों का मन रहेगा प्रसन्न, प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगी सफलता

Libra Horoscope Today Tula Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। तुला राशि वालों का आज मन प्रसन्न रहेगा। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में तरक्की के भरपूर अवसर मिलेंगे।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयMon, 11 Aug 2025 06:27 AM
Libra Horoscope Today, तुला राशिफल 11 अगस्त 2025: तुला राशि वालों का आज मन प्रसन्न रहेगा। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में तरक्की के भरपूर अवसर मिलेंगे। लव लाइफ में नई चीजों को एक्सप्लोर करने के भरपूर अवसर मिलेंगे। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। साथी से अपने इमोशन्स शेयर करने में संकोच न करें।

लव राशिफल : रिश्तों में प्यार और उत्साह की कमी नहीं रहेगी। रोमांटिक लाइफ में नए सरप्राइज मिलेंगे। सिंगल जातकों की लव लाइफ में नए रोमांचक मोड़ आएंगे। अपने दिल की सुनें और रिश्तों की नई शुरुआत के लिए तैयार रहें। आज पार्टनर से ऐसी किसी भी बात को लेकर डिस्कस न करें। जिससे रिश्तों में कड़वाहट बढ़े। रिलेशनशिप के सुहाने पलों को एंजॉय करें। पार्टनर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। इससे रिश्तों में आपसी समझ और तालमेल बेहतर होगा।

करियर राशिफल : प्रोफेशनल लाइफ में अपार सफलता मिलेगी। सभी कार्यों में जीत हासिल होंगी। ऑफिस में ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। हालांकि,आज हेल्थकेयर और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े लोगों का काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है। विदेशी क्लाइंट आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। नौकरी में प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे। व्यापार में बढ़ोतरी के भरपूर अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में सफलता मिलेगी।

आर्थिक राशिफल : आर्थिक मामलों में लकी रहेंगे। आय के कई स्त्रोतों से रुपए-पैसे आएंगे। लग्जरी आइटम्स की खरीदारी कर सकते हैं। कुछ जातक गोल्ड या रियल एस्टेट में इनवेस्ट कर सकते हैं। शाम तक भूमि या वाहन की खरीदारी का प्लान बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपोजिट में इनवेस्ट कर सकते हैं। आज नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए भी शुभ दिन है।

स्वास्थ्य राशिफल : स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। एल्कोहल और तंबाकू के सेवन से परहेज करें। अपनी डाइट में हरी सब्जियां और फल शामिल करें। कुछ जातकों को आज वायरल फीवर, सिर या आंखों में दर्द और सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है। खूब पानी पीएं और पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैवल करने से बचें।

