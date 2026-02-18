तुला राशिफल 18 फरवरी 2026 : आज तुला राशि के बिजनेसमैन नई पार्टनरशिप डील को साइन करेंगे, लवलाइफ में किसी खास से मिलेंगे
Libra Horoscope aaj tula rashi ka rashifal : राशि चक्र की यह सातवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि तुला मानी जाती है। आज तुला राशि के बिजनेसमैन नई पार्टनरशिप डील को साइन करेंगे, लवलाइफ में किसी खास से मिलेंगे
Libra Horoscope Today 18 February 2026 : आज तुला राशि वालों को पॉजिटिव आइडियाज के साथ जाना चाहिए। आपको लव अफेयर में शांत रहना चाहिए और अपनी पूरी भावना के साथ रहना है। आपका दिन आज अच्छा और पॉजिटिव रहेंगे। आपकी लाइफ में आज पॉजिटिव बदलाव होगा। प्रोफेशनली आपका दिन आज अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेकर आपकी लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। आपको आज लवलाइफ की दिक्कतों से बाहर आना चाहिए। आज काम के लिए भी अधिक समय निकालना चाहिए। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों में आपको अधिक समय बिताना होगा।
तुला लव राशिफल
आज आपको ध्यान से बातों को सुनना होगा। आज आपकी लाइफ में छोटे कम्युनिकेशन से जुड़े मामले आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपको किसी तीसरे इंसान के लव अफेयर में दखल को रोकने के लिए कुछ सोचना होगा? आॉ लवलाइफ में गॉसिप ना करें। आज आप लकी रहेंगे कि आपको पैरेंट्स आपके लव अफेयर को सपोर्ट करेंगे? फिलहाल के दिनों में जिन लोगों का ब्रैकअप हुआ है, वो लोगों को किसी खास इंसान से आज दोपहर में मुलाकात हो सकता है, इससे एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत हो सकती है। आपको पास्ट के फैसलों को लेकर पहल करनी चाहिए कि वो मामले सुलझा सकें।
तुला करियर राशिफल
आज तुला राशि वालों को जॉब में खास तौर पर आपको अधिक देर तक काम करना होगा, इसलिए नई जिम्मेदारियों के साथ काम के लिए तैयार रहें। आईटी प्रोफेशनल, ग्राफिक्स डिजाइनर, मीडिया पर्सन, आर्किटेक्ट का शेड्यूल भी टाइट रहेगा। अगर आप किसी जॉब को करने में इच्छुक है, तो आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना होगा, आपको जल्द ही कॉल आने लगेंगे। आज बिजनेसमैन कॉन्फिडेंट रहेंगे और नई पार्टनरशिप डील को साइन कर लेंगे. आपको लंबे समय से पेंडिंग ड्यूज को आज क्लियर कर लेना चाहिए।
तुला मनी राशिफल
आज तुला राशि वालों को आर्थिक इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, लेकिनइससे आपकी रुटीन लाइफ प्रभावित नहीं होगी। कुछ पुराने निवेश भी आपको उतना लाभ नहीं देंगे, जितना लाभ आप उम्मीद कर रहे थे। बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप जो फंड लाना चाहते हैं, तो आपको उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी। अगर वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आज दोपहर का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज कुछ लोग अपने पैसों तो अपने बच्चों में बांटेंगे। आज बिजनेसमैन नई पार्टनरशिप डील को साइन करेंगे, इससे आपके बिजनेस को और भी पैसा मिलेगा।
तुला हेल्थ राशिफल
आज आंखों का इंफेक्शन तुला राशि वालों को परेशान कर सकता है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द भी आपको हो सकता है। इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको एल्कोहल छोड़ देनी चाहिए, इसकी जगह पर पानी पिएष आपको पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहना बहुत जरूरी है।कुछ बच्चों में आज ओरल हेल्थ इश्यू बन सकता है। कुछ बच्चों में काम की भी दिक्कत हो सकती है। आपको ट्रैन में चढते समय भी सावधाव रहना चाहिए।
लेखक के बारे मेंDr. J.N. Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट