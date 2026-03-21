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सिंह राशिफल 21 मार्च: आज ध्यान से सुनें पार्टनर की बात, ऑफिस मीटिंग में ऐसे सामने रखें अपनी बात

Mar 21, 2026 05:27 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 21 March 2025: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उनकी राशि सिंह होती है। नीचे विस्तार से जानिए कि आज यानी 21 मार्च का दिन इस सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होगा?

सिंह राशिफल 21 मार्च: आज ध्यान से सुनें पार्टनर की बात, ऑफिस मीटिंग में ऐसे सामने रखें अपनी बात

Leo Horoscope Today 21 मार्च 2026, Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल: आज आपका कॉन्फिडेंस एकदम अलग लेवल पर होगा। छोटे लक्ष्य धीरे-धीरे पूरे होते जाएंगे, जिससे मूड काफी अच्छा रहेगा। आपके आसपास के लोग इस बदलाव को आसानी से नोटिस कर लेंगे। क्लियर सोच और सही फैसला लेने आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज आपकी एनर्जी इतनी अच्छी होगी कि आज खुद ही नई शुरुआत और अच्छा काम करने की सोचेंगे। कोई भी काम पूरा करने के लिए या फिर किसी फैसले को लेने के लिए छोटे-छोटे कदम उठाएं। लोगों से क्लैरिटी के साथ बात करें ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो। आज आपको कई क्रिएटिव आइडिया भी दिमाग में आने वाले हैं, इन्हें कहीं नोट कर लें। पैसों के मामले में दिन अच्छा है। वहीं आपका स्वास्थ्य भी अच्छा ही रहने वाला है। नीचे विस्तार से जानें कि आज 21 मार्च के दिन सिंह राशि वालों का पूरा दिन कैसा जाने वाला है?

यहां पढ़ें सिंह राशि का 21 मार्च 2026 के लिए राशिफल

सिंह लव राशिफल, Leo Love Horoscope Today

आज आपका चार्म ही अलग रहने वाला है। लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ आज कुछ हल्के-फुल्के प्लान बना लें। कोशिश करें कि आप उनकी बात को ध्यान से सुन पाएं। ऐसा करने से आप लोगों का रिश्ता और मजबूत बनेगा। जो लोग सिंगल हैं, वो आज अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, जहां किसी के साथ कनेक्शन बनने के पूरे चांस हैं। किसी से बात हो तो हावी होने की कोशिश ना करें। सामने वाले की बातों को पूरी दिलचस्पी से सुनें। आपकी छोटी सी केयर भी रिश्ते को खास बनाने के लिए काफी है।

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सिंह करियर राशिफल, Leo Career Horoscope Today

आज ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी से सभी लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर मीटिंग हो तो अपने आइडिया को क्लैरिटी के साथ लोगों से शेयर करें और जरूर पड़े तो छोटे-छोटे उदाहरण भी देते जाएं। ऐसा करने से लोग आपकी बात को आसानी से समझ पाएंगे। किसी प्रोजेक्ट में टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी इससे और भी शार्प होगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको किसी से ज्यादा वादा नहीं करना है। आपसे जितना समय के साथ पूरा हो पाए बस उतना ही बोलें। प्रियॉरिटी को तय करने के बाद आज अपना काम शुरू कर दें।

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सिंह धन राशिफल, Leo Money Horoscope Today

सिंह राशि के जातक आज पैसों के मामले में समझदारी से फैसले लेंगे तो फायदे में रहेंगे। बिना सोचे समझे खर्च ना करें। खरीदने से पहले दाम की तुलना जरूर कर लें। आज कोई छोटी सी सेविंग हो सकती है या फिर आपको कैशबैक भी मिल सकता है। अगर आप अपना खर्चा किसी के साथ खुलकर शेयर करना चाहते हैं तो खुलकर बात करेंगे तो सही होगा क्योंकि इससे किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। कोशिश करें कि आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ बचत जरूर कर लें। अपने खर्चे और सेविंग्स का हिसाब रखें।

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सिंह स्वास्थ्य राशिफल, Leo Health Horoscope Today

आज आपकी फिजिकल एनर्जी सही रहने वाली है। हालांकि रूटीन का बैलेंस बनाए रखना सही है। सुबह की शुरुआत आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज के साथ करें। आप छोटी सी वॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेचिंग करेंगे तो अच्छा होगा। काम के बीच में आराम भी करें। बहुत भारी सामान ना उठाएं। देर रात एक्सरसाइज करने से बचें। आज पानी ज्यादा पिएं और हल्का वेज खाना ही खाएं। इससे आपका शरीर एक्टिव और दिमाग फ्रेश रहेगा। अगर तनाव महसूस हो तो धीरे-धीरे गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। आप चाहे तो थोड़ी देर शांति से भी बैठ सकते हैं। रोजाना इन आदतों को अपनाएंगे तो आपका मूड बेहतर रहेगा और रात में अच्छी नींद भी आप ले पाएंगे।

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

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