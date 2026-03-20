सिंह राशिफल 20 मार्च: प्यार के मामले में मिलेगा परिवार का साथ, इन 2 फील्ड से जुड़े लोग आज ऑफिस में रहें सतर्क
Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 20 March 2025: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उनकी राशि सिंह होती है। नीचे विस्तार से जानिए कि आज यानी 20 मार्च का दिन इस सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होगा?
Leo Horoscope Today 20 March 2025, Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल: आज यानी 20 मार्च को सिंह राशि वालों को लव लाइफ में थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। संभलकर कोई फैसला लें। कुछ लोगों के पुराने झगड़े आज सुलझ सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आज आपका व्यवहार बहुत ही ज्यादा मायने रखने वाला है। हालांकि काम के मामले में मौके अच्छे मिलने की संभावना है। आपको खुद को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। पैसों की स्थिति ठीक करने वाली है। कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। बस सेहत संबंधी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब नीचे विस्तार से समझें कि लव लाइफ से लेकर आज करियर, मनी और सेहत संबंधी चीजें आपके लिए कैसी रहने वाली हैं?
यहां पढ़ें 20 मार्च 2026 के लिए सिंह राशि का विस्तृत राशिफल
सिंह लव राशिफल, Leo Love Horoscope Today
सिंह राशि वालों को आज लव लाइफ में बैलेंस लाने के लिए हर चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा करने से आपका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाएगा। पार्टनर अगर कोई बात कहे तो उसे ध्यान से और प्यार से सुनें। इससे आपके रिश्ते में पहले से भी ज्यादा मिठास घुलने लगेगी। कुछ लोग आज पार्टनर के साथ कोई पुराना झगड़ा सुलझा सकते हैं। प्यार के मामले में आज कुछ जातकों को अपने परिवार का साथ मिल सकता है। ऐसे में आगे चलकर शादी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सिंह राशि की सिंगल लड़कियों को आज किसी पार्टी या फिर फंक्शन में अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं वो आज पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट की प्लानिंग कर सकते हैं। वहीं शादीशुदा महिलाएं आज परिवार बढ़ाने के बारे में विचार कर सकती हैं।
सिंह करियर राशिफल, Leo Career Horoscope Today
आज काम के मामले में आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का सही इस्तेमाल करें। अगर किसी क्लाइंट के साथ कोई डील पक्की करनी है तो जरूर इस बात का ध्यान रखें। फाइनेंस और अकाउंट्स की फील्ड से जुड़े लोग आज थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें क्योंकि आज कोई ना कोई गलती होने की संभावना है। कॉन्ट्रैक्टर, सिविल इंजीनियर और फाइनेंस मैनेजर को आज के दिन कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें और अपने उसूलों से समझौता ना करें। मीटिंग के दौरान कुछ लोगों को गुस्सा आ सकता है, ऐसा करेंगे तो परेशानी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में धैर्य रखें और अपनी बात को सलीके से लोगों के सामने रखें। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं उन्हें आज टैक्स से जुड़ी दिक्कतों से राहत मिल जाएगी।
सिंह मनी राशिफल, Leo Money Horoscope Today
आज सिंह राशि वालों के लिए पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। अलग-अलग सोर्स से पैसा आ सकता है। इस वजह से आज आप कुछ जरूरी फैसले ले पाएंगे जोकि काफी दिनों से पेंडिंग थे। आज कई लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। वहीं कुछ लोग आज घर को रेनोवेट कराने के बारे में सोच सकते हैं। अगर भाई-बहन से जुड़ा किसी प्रॉपर्टी का विवाद था तो आज वो सुलझ सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि दिन की शुरुआत में ही प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई बहस ना करें। आज ऑफिस से जुड़े किसी सेलिब्रेशन में खर्चा होने की पूरी संभावना है।
सिंह हेल्थ राशिफल, Leo Health Horoscope Today
आज सिंह राशि के कुछ जातकों को हड्डियों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। महिला जातकों को आज जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। बच्चों को खेलते समय ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हल्की चोट लगने की पूरी संभावना है। ऐसे में ख्याल रखें। कुछ लोगों को आज एलर्जी या फिर किसी तरह के इंफेक्शन से दिक्कत हो सकती है। अगर तनाव महसूस हो तो परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करें। जिन लोगों की दवाइयां चल रही हैं, वो समय पर इसे लें। आज कुछ बुजुर्गों में नींद ना आने जैसी समस्या भी हो सकती है। इसके लिए घरेलू उपाय करना ही ज्यादा सही रहने वाला है।
डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट