आज का सिंह राशिफल (31 अक्टूबर 2026) :अष्टम शनि महत्वपूर्ण, कार्यगति समझदारी से संभालें
Today Leo Horoscope in hindi: विद्यार्थी मार्गदर्शन लेने के बाद खुद प्रश्न हल करें। समूह अध्ययन में शामिल हों तो अपना लक्ष्य और भूमिका पहले तय करें।
इकतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। उपयोगी संपर्क, सामूहिक काम और लक्ष्य की समीक्षा दिन को दिशा दे सकते हैं, लेकिन इनसे लाभ निश्चित नहीं होता। वक्री शनि मीन राशि के आठवें भाव में है। अष्टम शनि एक महत्वपूर्ण दीर्घकालीन स्थिति है, जिसमें साझा दायित्व, अनिश्चित प्रक्रियाएं और अपनी कार्यगति समझदारी से संभालनी होती हैं। इसे भय या नुकसान की घोषणा न मानें। किसी परिचित से सुझाव मिले तो उसकी उपयोगिता जांचें। मेहमान या सामाजिक कार्यक्रम का अवसर बने तो स्वागत और अपनी सुविधा के बीच संतुलन रखें। हर अपेक्षा पूरी करना आपकी अकेली जिम्मेदारी नहीं है।
आज का सिंह राशिफल करियर
आज किसी संपर्क से जानकारी मिल सकती है, पर अगला कदम आपको स्पष्ट करना होगा। नौकरी में सहयोग मांगते समय समस्या का संक्षिप्त विवरण और अब तक किए प्रयास बताएं। व्यापार में संभावित ग्राहक की रुचि को पक्का आदेश न मानें। गुरु दिन के दौरान कर्क राशि के बारहवें भाव की उच्च स्थिति से सिंह राशि के पहले भाव में प्रवेश करेगा। निजी जिम्मेदारियों, खर्च और आराम की सीमा बनाए रखना जरूरी रहेगा, साथ ही आत्मविश्वास को वास्तविक क्षमता से जोड़ना होगा। उच्च स्थिति भी खर्च वाले भाव की कठिनाइयां समाप्त नहीं करती। तुला राशि के तीसरे भाव में नीच स्थिति का सूर्य प्रस्तुति में विनम्रता रखने का संदर्भ देता है।
आज का सिंह राशिफल धन
भविष्य की जरूरतों के लिए बचत की योजना उपयोगी है, लेकिन आज को निवेश लाभ का निश्चित अवसर न मानें। जोखिम, उपलब्ध नकदी और निकासी की शर्तें समझकर ही निर्णय लें। साझा धन, बीमा या अन्य दीर्घकालीन दायित्व हों तो दस्तावेजों की समीक्षा करें। किसी योजना में रकम लगाने से पहले स्वतंत्र जानकारी लेना बेहतर होगा। परिचित का भरोसा वास्तविक जांच का विकल्प नहीं है। घरेलू मेहमाननवाजी या सामाजिक योगदान में ऐसा खर्च चुनें जिसे बाद में संभालना कठिन न हो। कोई भुगतान अपेक्षित है तो उसकी स्थिति पूछ सकते हैं। अनिश्चित प्राप्ति के भरोसे नई देनदारी न लें और आपात जरूरतों की राशि अलग बनाए रखें।
आज का सिंह राशिफल लव
राहु कुंभ राशि के सातवें भाव में और केतु सिंह राशि के पहले भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी साथी की अपेक्षाओं और अपनी स्वतंत्र पहचान के बीच स्पष्ट संवाद मांगती है। किसी रिश्ते में निकटता चाहिए तो अनुमान के बजाय पूछना उपयोगी होगा। अपनी जरूरत बताने के साथ सामने वाले की सीमा भी स्वीकार करें। अकेले समय की इच्छा को संबंध से दूरी का निश्चित संकेत न बनाएं। नए परिचय में आकर्षक बातचीत के साथ व्यवहार की विश्वसनीयता देखें। यदि मेहमान आएं तो व्यवस्था में घर के अन्य सदस्यों की सहमति लें। सभी को प्रसन्न रखने के लिए किसी करीबी की सुविधा अनदेखी न करें।
आज का सिंह राशिफल हेल्थ
सामाजिक व्यस्तता और काम के बीच शरीर को पर्याप्त विराम दें। उत्साह में अपनी सामान्य क्षमता से अधिक मेहनत करना जरूरी नहीं है। भोजन, पानी और नींद की जरूरत को कार्यक्रम के अनुसार पूरी तरह पीछे न रखें। लंबे समय तक बैठना हो तो बीच में उठकर हल्की गतिविधि करें। मन में अनिश्चितताओं का दबाव हो तो जरूरी जानकारी जुटाएं और बाकी चिंताओं को कुछ समय के लिए अलग रखें। कोई शारीरिक परेशानी बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लें। ग्रह स्थिति के आधार पर स्वास्थ्य अच्छा या खराब मानकर उपचार संबंधी निर्णय न करें। पहले से मिली सलाह और नियमित देखभाल जारी रखें।
क्या करें
एक उपयोगी संपर्क से अपने लक्ष्य पर ठोस जानकारी लें। साझा जिम्मेदारियों की सूची देखकर अपना हिस्सा स्पष्ट करें। किसी लंबी प्रक्रिया में अगला आवश्यक दस्तावेज या कार्रवाई पहचानें और उसी को पूरा करने पर ध्यान दें।
क्या न करें
सामाजिक प्रभाव बनाने के लिए खर्च या वादा न बढ़ाएं। अप्रमाणित निवेश सुझाव पर तुरंत रकम न लगाएं। साथी की चुप्पी का मनचाहा अर्थ निकालने और थकान के बावजूद हर कार्यक्रम में पहुंचने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र