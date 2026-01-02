Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Leo Horoscope aaj ka singh Rashifal 2 january 2026 daily future predictions
सिंह राशिफल 2 जनवरी 2026:आज नए ऑफर को अच्छे से पढ़ें, लवलाइफ में टोन को शांत रखें

सिंह राशिफल 2 जनवरी 2026:आज नए ऑफर को अच्छे से पढ़ें, लवलाइफ में टोन को शांत रखें

संक्षेप:

Leo Horoscope Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।  नए ऑफर को अच्छे से पढ़ें, लवलाइफ में टोन को शांत रखें

Jan 02, 2026 06:55 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Leo Horoscope for Today 2 January 2026 : आज सिंह राशि वालों के लिए ब्राइट एक्शन नए चांस लाएंगे। एक जिंदादिल दिन आपके लिए कई मौके खोलेगा। आज आपको क्लियर स्टेप्स लेने हैं, साहस के साथ। अगर दोस्त बनाने हैं, तो सिंपल ईमानदारी रखें। हर छोटी जीत को परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। एक प्रोजेक्ट को खत्म करें और जब जरूरी लगे तो दूसरों की मदद करें। जानें कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का आज का करियर, फाइनेंस, हेल्थ और लवलाइफ, यहां आपको मिलेगी हर जानकारी-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिंह लव राशिफल

आज आपकी वार्म फिलिंग्स बढ़ेंगी, जब आप ईमानद रहेंगे और करेज दिखाएंगे। आप जो भी कहना चाहते हैं, वो कहें, लेकिन अपन टोन को शांत रखें। आप उनके बारे में आज पूछ सकते हैं, कि दिन कैसा रहा। कपल्स को शार्ट और शेयिंग एक्टविटीज का प्लान करनी है। इससे आपको हंसी भी आएं, आप दोनों एक दूसरे को सुनें और आपमें भटकाव ना आएष सिंगल लोग आज किसी खास से मिलेगें, जो आपकी तारीफ करेगा। आपको फ्रेंडली तरीके से रिसपॉन्स देना है। इससे आप एक अच्छी दोस्ती शेयर करेंगे।

सिंह करियर राशिफल

काम में आज आपको बोल्ड आइडियाज फॉलो करने हैं, इसके अलावा केयरफुल स्टेप्स लेने हैं। आपको एक क्लियर प्लान शेयर करना है और इसका फीडबैक भी लेना है, इसके लिए किसी विश्वसनीय साथ से बात करें। ऐसे काम पर फोकस करें, जो स्किल्स दिखाएं और दूसरों की मदद करें।इस समय आपको क्लियर बोलना है और धैर्य से सभी की बात सुननी है। आपको फ्लेक्सिबल होकर प्लान बनाने है, जिससे सरप्राइज पाएं। आज जो भी आपने सीखा है, उसे आप लिखें। इससे आप नए एक्सपीरियंस पाएंगे।

ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 2 जनवरी 2026: तुला राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:कुंभ वार्षिक राशिफल 2026: कुंभ राशि की प्रोपर्टी बढ़ेगी, जानें कैसा है नया साल
ये भी पढ़ें:तुला वार्षिक राशिफल 2026: तुला करियर और फाइनेंस के मामले में कैसा रहेगा नया साल?

सिंह मनी राशिफल

आज फाइनेंस पॉजिटिव लगेगा, अगर आप सिंपल प्लान बनाएंगे। आपको एक अकाउंट चेक करना है, हर कॉस्ट को कम करने के लिए छोटे तरीके लाने हैं। अगर आपके पास कोई नया ऑफर आता है, तो आपको डिटेल्स को अच्छे से धीरे-धीरे पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल भी पूछने हैं। किसी भी एकस्ट्रा अमाउंट को अलग से बचाकर रखें ताकि एक स्पष्ट बैलेंस बन सके। ऐसे निवेशों से बचें जो बड़े रिटर्न आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देते ना हों। इस मामले में आप परिवार के किसी मैंबर या किसी दोस्त से सलाह लें जो प्रैक्टिकल मनी मैनेजमेंट जानता हो।अभी एक सरल बजट बनाएं और साप्ताहिक रूप से उसका पालन करें।

सिंह हेल्थ राशिफल

छोटी, रोजाना का आदतों से आपकी एनर्जी बढ़ेगीष दिन की शुरुआत हल्की-फुल्की एक्टिविटीज से करें, जैसे कि स्ट्रेचिंग या चलना, जिससे शरीर की अकड़न दूर हो। बार-बार पानी पिएं और हल्का, शाकाहारी भोजन चुनें जो आपके पेट के लिए अच्छा हो।थकान होने पर आराम करें और सोने से पहले लंबे समय तक मोबाइल तो बिल्कुल ना देखें।दिन के मध्य में थोड़ी देर के लिए सांस लेने का आराम लें ताकि आप फ्रेश फील कर सकें। अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो किसी दोस्त से बात करें या अपने विचारों को लिखकर चिंता दूर करें और सोने से पहले एक सिंपल रुटीन बनाए रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Leo Rashifal Singh Rashi Rashifal In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने