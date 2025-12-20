सिंह राशिफल 20 दिसंबर: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में ना पड़ें, आज सीनियर से ना करें कोई बहस

संक्षेप: Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 20 December 2025: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उनकी राशि सिंह होती है। नीचे विस्तार से जानिए कि आज यानी 20 दिसंबर का दिन इस सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होगा?

Leo Horoscope Today 20 Decemebr 2025, Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल: आज सिंह राशि वाले अपने अपने पार्टनर से मानसिक तौर पर जुड़ने की कोशिश करें। अपने ईगो के चक्कर में प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित न होने दें। पैसों को समझदारी से खर्च करेंगे तो आगे की चीजें सही से हो पाएंगी। आज आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। कुछ लोगों के लिए आज का दिन लव लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है लेकिन सेहत में थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें। बाकी आज का राशिफल विस्तार से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

सिंह लव राशिफल आज सिंह राशि वाले पार्टनर के साथ रोमांटिक रहने की कोशिश करें। उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का फैसला करें। अगर रिश्ते में कोई तीसरा शख्स दखलअंदाजी दे रहा है तो उससे दूर रहें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बात बिगड़ सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़ें। इससे आपकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती है। साथ ही परिवार का माहौल भी खराब होगा। जो लोग अपने पार्टनर को कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं वो इस काम के लिए दिन का दूसरा हिस्सा चुनें। अगर आपका कोई क्रश है तो आज आप उससे अपने दिल की बात कह सकते हैं। आज आपको जवाब पॉजिटिव ही मिलेगा। शादीशुदा महिलाएं आज अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच सकती हैं।

सिंह करियर राशिफल आज प्रोफेशनल लाइफ में सिंह राशि के जातकों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आज के दिन मीटिंग के दौरान बोलते समय अपने शब्दों का ध्यान रखें। अपनी बात को क्लैरिटी के साथ सामने रखें। साथ ही आज सीनियर्स के साथ बहसबाजी करने से बचें। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं वो लोग आज जॉब पोर्टल पर अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हैं। बैंकिंग और अकाउंट्स से जुड़े लोग आज बिजी रहने वाले है। आज इन लोगों को टाइट डेडलाइन मिल सकती है। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को आज क्लाइंट से मिलने के लिए ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज नया डील साइन करते वक्त या फिर नया प्रोजेक्ट शुरू करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए।

सिंह आर्थिक राशिफल आज आपको कहीं से धन लाभ मिल सकता है। ऐसे में आज आप अपने पैसों को किसी सुरक्षित इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। आज का दिन इन्वेस्टमेंट के लिए शुभ है। आज कुछ महिला जातक दान-पुण्य का काम कर सकती हैं। वहीं घर के बड़े-बुजुर्ग आज प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर गंभीर हो सकते हैं। कुछ लोग आज पुराना बकाया पैसा भी चुका सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को आज बैंक लोन के लिए मंजूरी मिल जाएगी। बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को फायदा मिलने वाला है।

सिंह हेल्थ राशिफल आज सिंह राशि के जातकों की सेहत सही रहने वाली है। कुछ लोगों को सांस लेने की समस्या हो सकती है। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वहीं कुछ महिला जातकों को पाचन से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। ऐसे में बाहर का खाना ना ही खाएं। साथ ही तली-भुनी चीज या फिर कोल्डड्रिंक से दूरी बनाकर रखें। खानपान का पूरा ध्यान रखें। खाने में सीजनल फल और हरी सब्जियां ज्यादा लें। वहीं फालतू का तनाव ना लें। इससे लाइफ में बैलेंस कर पाना मुश्किल हो जाता है। आज कुछ जातकों को दांत या मुंह से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करें।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com