सिंह राशिफल 19 दिसंबर: एक्स से फिर हो सकता है जुड़ाव, आज ना करें इन चीजों का सेवन

संक्षेप:

Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 19 December 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उनकी राशि सिंह होती है। जानें 19 दिसंबर का दिन इस राशि के जातकों के लिए कैसा होगा?

Dec 19, 2025 05:50 am IST
Leo Horoscope Today 19 Decemebr 2025, Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल: आज आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करें। कॉन्फिडेंस बरकरार रखें क्योंकि आज आप हर मुश्किल का हल निकाल लेंगे। बस अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल रखें। पर्सनल लाइफ के लिए भी समय निकालें। आज आप पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। ऑफिस में आज आपको अपना टैलेंट दिखाने का खूब मौका मिलेगा। हालांकि परेशानियां आएंंगी लेकिन अपना फोकस बनाकर रखें। सेहत ठीक रहेगी लेकिन कुछ चीजें परेशान कर सकती हैं।

सिंह लव राशिफल

आज पार्टनर के साथ आपकी गहमागहमी हो सकती है। बहसबाजी ना ही करें। चीजों को समझदारी और प्यार से संभालें। आज पार्टनर के प्रति आपका नेचर केयरिंग होना चाहिए। आज उनकी बातों को ध्यान से सुनें। इसके अलावा उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करें। इससे गिले-शिकवे दूर हो जाएंगे। वहीं कुछ महिला जातकों की जिंदगी में नए प्यार की एंट्री हो सकती है। कुछ लोग एक्स से फिर से जुड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि पार्टनर को पर्सनल स्पेस देना है।

सिंह करियर राशिफल

आज प्रोफेशनल लाइफ में आपकी लगन और काबिलियत की परीक्षा होने वाली है। कुछ भी हो जाए आज के दिन किसी सीनियर से बहस करना अवॉइड ही करें। एविएशन, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, पब्लिशिंग, हॉस्पिटैलिटी और बायोकेमिस्ट्री की फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है। आज हो सकता है कि ऑफिस में होने वाली छोटी-छोटी बहस और क्रिटिसिज्म आपकी परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती है। रिस्की स्थितियों को संभालने के लिए आज आप तैयार रहें। आप अपने दम पर आज हर एक मुश्किल का हल निकाल लेंगे। कुछ लोग आज नौकरी छोड़ने का फैसला कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग रिजाइन करने का भी फैसला लेंगे। बिजनेस से जुड़े लोग आज के दिन नई पार्टनरशिप के दौरान थोड़े सावधान रहें।

सिंह आर्थिक राशिफल

आज आपको पैसों से जुड़ी थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्थिति फिर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो इसके लिए दिन का पहला हिस्सा सही होगा। कुछ महिला जातकों को आज पारिवारिक संपत्ति भी मिल सकती है। जिन लोगों के बच्चे विदेश में हैं, आज उनकी फीस भरनी पड़ सकती है। अगर दोस्त या फिर किसी रिश्तेदार के साथ पैसों से जुड़ा मामला सुलझाना है तो इशके लिए दिन का दूसरा हिस्सा ही सही रहेगा। आज कई लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान और ज्वेलरी खरीदने का योग बन सकता है।

सिंह स्वास्थ्य राशिफल

आज आपको सेहत से जुड़ी कुछ दिक्कतें आ सकती है। ऐसे में अपना ख्याल पूरी तरह से रखें। सिंह राशि के कुछ जातकों को आंख से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। साथ ही सीने और सांस से जुड़ी समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। अपने खानपान पर ध्यान दें। जंक फूड और ठंडी चीजों के सेवन से बचें। तली-भुनी चीजें ना खाएं। प्रोटीन से भरपूर हेल्दी डाइट आपके लिए सही रहेगा। कुछ महिला जातकों को आज स्किन पर रैशेज की दिक्कत आ सकती है। वहीं कुछ लोगों को स्किन इंफेक्शन की समस्या भी हो सकती है। आज रात के समय टू-व्हीलर चलाते वक्त सावधान रहें खासकर पहाड़ी एरिया में। पानी पर्याप्त मात्रा में लें।

सिंह राशि के गुण

ताकत: उदार, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

