today leo horoscope aaj ka singh rashi ka rashifal 16 december 2025 daily future predictions
सिंह राशिफल 16 दिसंबर: रिश्ते में तीसरे की दखलअंदाजी से खराब होगा मूड, आज होगा खूब खर्चा

सिंह राशिफल 16 दिसंबर: रिश्ते में तीसरे की दखलअंदाजी से खराब होगा मूड, आज होगा खूब खर्चा

संक्षेप:

Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 16 December 2025: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उनकी राशि सिंह होती है। जानें आज यानी 16 दिसंबर का दिन इस राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है?

Dec 16, 2025 05:47 am IST
Leo Horoscope Today 16 Decemebr 2025, Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल: आज आप अपने प्यार के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। पैसों के मामले में आज समझदारी की जरूरत है। इनकम के बाकी सोर्स के बारे में सोचें। आज आपकी सेहत सही रहने वाली है। नीचे विस्तार से जानें कि आपका दिन कैसा जाने वाला है?

सिंह लव राशिफल

आज पार्टनर की ओर से आपको बहुत केयर मिलने वाली है। मूड अच्छा रहेगा। ऐसे में दिन भी अच्छा जाएगा। आप खुश रहेंगे। वहीं जो लोग सिंगल हैं वो ट्रैवल, ऑफिशियल इवेंट या फिर किसी पार्टी के जरिए खास इंसान से मिल सकते हैं। जो लोग किसी से दिल की बात शेयर करना चाहते हैं वो आज कह सकते हैं। आज सामने वाले से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलने की संभावना है। सिंगल लोगों को आज दोबारा प्यार मिलने की संभावना है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो कोई भी फैसला लेते वक्त अपने पार्टनर की पसंद का ख्याल जरूर रखें। आज कुछ महिला जातकों को अपने रिश्ते में किसी तीसरे की दखलअंदाजी पसंद नहीं आएगी। ऐसे में मूड खराब होगा।

सिंह करियर राशिफल

ऑफिस में आज फोकस के साथ काम करें। क्लैरिटी के साथ बात करेंगे तो चीजें आसान होंगी। टेक्निकल या मशीन से जुड़े काम ध्यान से निपटाएंगे तो सही रहेगा।क्रिएटिव फील्ड में जैसे आर्ट, पेंटिंग, फिल्म मेकिंग, पब्लिशिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को आज नए क्लाइंट मिलने की संभावना है। आज जो लोग जॉब इंटरव्यू देने वाले हैं, उन्हें गुड न्यूज मिल सकती है। टेक्सटाइल, फैशन एक्सेसरीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एक्सेसरीज, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन मटीरियल के बिजनेस से जुड़े लोगों को आज लाभ मिलेगा। वहीं कुछ बिजनेसमैन को सरकारी अधिकारियों से जुड़ी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसे तुरंत से तुरंत सुलझाने की कोशिश करें। जो स्टूडेंट्स विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं वो भी सफल होंगे।

सिंह आर्थिक राशिफल

आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आज खर्चा काफी होने की संभावना है। इस बात का ध्यान रखें कि लग्जरी चीजों की शॉपिंग कम करनी है। आगे की सुविधा के लिए बचत का भी ध्यान रखें। आपको सही फाइनेंशियल प्लान बनाने की जरूरत है। आज आपको अपने भाई-बहन से भी पैसों के मामले में मदद मिल सकती है। आज परिवार में कोई सेलिब्रेशन होगा, जिसमें आपका खर्चा हो सकता है। बिजनेस से जुड़े लोग आज पुराना बकाया चुकाएंगे।

सिंह स्वास्थ्य राशिफल

आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। हालांकि रूटीन को फॉलो करना ना भूलें। सुबह की शुरुआत स्ट्रेचिंग से करें। अगर हवा ज्यादा ठंडी हो तो वॉक से बचें। घर पर रहकर ही योगा करना बेहतर रहेगा। आज कुछ बच्चों को वायरल फीवर हो सकता है। तो वहीं कुछ लोगों में पेट की दिक्कत होगी। ऐसे में बच्चों को स्कूल भी मिस करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को आज कान में दर्द की समस्या हो सकती है। आज के दिन हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोग दिन के दूसरे हिस्से में थोड़ा सावधान रहें। आज बड़े बुज़ुर्ग लोगों को नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है तो वहीं कइयों को शरीर में दर्द हो सकता है। जिन लोगों को सर्जरी करवानी है, वो आज करवा सकते हैं।

सिंह राशि के गुण

ताकत: उदार, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
