सिंह राशिफल 13 नवंबर 2025 : आज जो भी बोलना है, घुमाकर ना बोलें, साफ बोलें, पार्टनर को स्पेस दें

संक्षेप: Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आज जो भी बोलना है, घुमाकर ना बोलें, साफ बोलें, पार्टनर को स्पेस दें

Thu, 13 Nov 2025 06:56 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Leo Horoscope for Today 13th November 2025 :आज सिंह राशि वालों का ब्राइट कॉन्फिडेंस कई मौके खोलेगा। आज आप बोल्ड और फ्रेंडली महसूस कर रहे हैं। आपको क्लियर आइडिया शेयर करने हैं। आपको अच्छी अटेंशन लानी हैं इस समय काइंड स्पीच और छोटे एक्ट के जरिए मदद करें। फोकस को स्टडी रखें। इस समय सभी की मदद करें और जमीन से जुड़े रहें। अपकी मनोदशा और सिंपल कॉन्फिडेंस के साथ लीडरशिप करने में मदद करती है। आपको जो भी बोलना है, घुमाकर ना बोलें, स्पष्ट रूप से बोलें, छोटी-छोटी तारीफ अगर कोई कर रहा है, तो स्वीकार करें, और सावधानी से एक नया कदम तय करें। अगर अपनी एनर्जी सेव करनी है, तो आपको बैलेंस बनाए रखना होगा।

सिंह लव राशिफल

आज आपकी लवलाइफ खास रहेगी। आप ओपन और फ्रेंडली पलों के साथ मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो कोई ऐसा ग्रुप जॉइन करें, जहां लाइट एक्टिविटीज होती हो। किसी नए व्यक्ति से प्यार से बात करें। हल्के फुल्के जोक्स के साथ ईमानदारीआपकी बातचीत को आसान बनाती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर पार्टनर को जरूरत हो तो उसे स्पेस दें और आप इसे स्माइल के साथ वापस भी पाएंगे। किसी दूसरे व्यक्ति में भी रुचि दिखाएं और उसकी छोटी डिटेल्स को ध्यान से सुनें। एक सोचसमझकर बोला गया शब्द या छोटा सा इशारा आपके और आपके पार्टनर के प्यार को गहरा करेगा।

सिंह करियर राशिफल

आज काम के जरिए आपको कई अच्छे मौके मिलेंगे, जिससे आप अपने आइडियाज को क्लियर आवाज के साथ शेयर कर सकेंगे। सिंपल फैक्ट के साथ एक अच्छा प्लान मीटिंग में शेयर करें और लीड करें। अगर आप टीम से सपोर्ट पाना चाहते हैं, तो कॉन्फिडेंट रहें और विनम्र होकर टीम से बात करें। अपने आइडियाज की एक सिंपल नोटबुक रखें और जिन आइडियाज को ट्राई करना है, उन्हें मार्क करें। छोटी लीडरशिप के जरिए आप लाइफ में जेंटल पहचान और आगे बढ़ने का रास्ता पाएंगे। आज सभी के प्रति हंबल रहें और अपनी हर छोटी सक्सेस से सीखें।

सिंह मनी राशिफल

पैसा उस समय बैलेंस होता है, जब आप प्लान बनाते हैं और हर वीक कुछ सेव करते हैं। जल्दी जल्दी चीजों को खरीदने से बचें। अगर किसी एकस्ट्रा फंड को यूज कर रहे हैं, तो एक बार नहीं खर्च करते समय दो बार सोचें। आपकी जरूरतों की एक लिस्ट आपको स्टडी और क्लियर खर्च करने में मदद करेगी। अपने मनी प्लान शेयर करें परिवार के साथ अगर खर्च भी साथ हो तो सरप्राइज सेबचें। बाद में अगर आपको आराम लेना है, तो आपको गिफ्ट और बोनस राशि से थोड़ी-थोड़ी रकम बचानी है। अभी सावधानी से चीजों को चनुते समय आप बिना किसी चिंता के सिंपल गिफ्ट का आनंद ले पाएंगे। बाकी के पैसों को चेक करें और एक लक्ष्य तय करें।

सिंह हेल्थ राशिफल
आपकी एनर्जी आज अच्छी है। सिंपल सोने के रुटीन, हल्की एक्सरसाइज, आराम करने से आप अच्छे रहेंगे। शाम को खाना खाने के बाद आप शार्ट वॉक भी कर सकते हैं। बॉडी के बेसिक स्ट्रेच करें। बॉडी को शांत फ्लेक्सिबल बनाए रखें। फ्रेश फ्रूट्स खाएं, अनाज लें । दिमाग को आराम दें। शांत समय में दिन बिताएं। देर रात तक नाइट में ना जाएंगे, हर दिन बॉडी को रिकवर होने का समय दें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

