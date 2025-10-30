Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़today leo horoscope 30 october 2025 aaj ka singh rashifal love career health money prediction in hindi
सिंह राशिफल 30 अक्टूबर: आज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले कर लें ये काम, प्रेग्नेंट महिलाएं रहें सतर्क

संक्षेप: Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 30 October 2025: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है और जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी ही राशि सिंह होती है। जानिए आज यानी 30 अक्टूबर का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है?

Thu, 30 Oct 2025 06:04 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ जे. एन. पांडेय
Aaj ka Singh Rashifal 30 October 2025, Leo Horoscope Today: सिंह राशि वाले आज रिश्ते में अच्छे पल को तलाशिए। अगर रिश्ते में कोई दिक्कत चल रही है तो आज उसे सुलझाने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि ऑफिस के हर एक काम में अच्छा रिजल्ट दें। पैसों के मामले में इन्वेस्टमेंट समझदारी से ही करिए क्योंकि इससे अच्छा फायदा मिलने की संभावना है। सेहत आज ठीक रहने वाली है, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी।

सिंह लव राशिफल

सिंह राशि वालों को आज अपना ईगो थोड़ा संभालकर रखना चाहिए। आज पार्टनर के साथ कुछ छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है और इसकी वजह ईगो ही होगा। कोशिश करिए कि पार्टनर से खुलकर बात हो। अपनी भावनाओं को जब शेयर करें तो इसे जरूरत से ज्यादा अहमियत ना दें। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, वो आज पार्टनर से खुलकर बात करेंगे तो अच्छा होगा। अगर आज ऐसा नहीं होगा तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। आज आप जैसा करेंगे ठीक उसी दिशा में आपका रिश्ता जाएगा। ऐसे में पार्टनर के साथ रोमांटिक रहें और उनके लिए थोड़ा समय निकालने की कोशिश करिए। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज नए प्यार की शुरुआत हो सकती है।

सिंह करियर राशिफल

आज तुम्हारा काम पूरे टीम की सफलता में अहम रोल निभाएगा। कुछ मौके ऐसे आएंगे जहां तुम्हें गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, खासकर मीटिंग्स में। सरकारी नौकरी वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा, जबकि वकील, जज, पुलिस या राजस्व विभाग के लोग आज थोड़ी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स खासतौर पर तुम्हारी सर्विस की मांग करेंगे, जिससे तुम्हारी अहमियत टीम में बढ़ेगी। बिजनेस करने वालों को आज अलग-अलग सोर्स से पैसा मिलने के संकेत हैं, साथ ही नए पार्टनरशिप डील्स साइन करने के लिए भी दिन अच्छा है।

सिंह आर्थिक राशिफल

सिंह राशि वालों को आज पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्थिक स्थिति आज सही रहने वाली है। वहीं जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने की सोच रहे थे, उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। अगर पैसों से जुड़ा कोई विवाद सुलझाना है तो इसके लिए दोपहर के बाद का समय सही रहेगा। इस समय ही इस चीज को करें। कुछ लोग आज घर का रेनोवेशन करने की सोचेंगे। वहीं कुछ लोग आज नई गाड़ी ले सकते हैं। जो लोग परिवार के साथ विदेश यात्रा करना चाहते थे, वो आज के दिन इससे जुड़ा फैसला लेंगे तो अच्छा रहेगा।

सिंह सेहत राशिफल

सिंह राशि के जातकों की सेहत आज सही रहने वाली है। आज तेल और मसालेदार खाने से दूर रहें। खाने में प्रोटीन, विटामिन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स को शामिल करने की कोशिश करिए। प्रेग्नेंट महिलाएं आज एडवेंचर स्पोर्ट्स या पानी वाले एक्टिविटी से दूर रहें।आज खासकर कि शाम को टू-व्हीलर चलाते वक्त अपना ध्यान रखें।

सिंह राशि के गुण

ताकत: उदार, वफादार, ऊर्जावान, जोश से भरे हुए

कमजोरी: घमंडी, शौकीन, लापरवाह, और आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: शेर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: दिल और रीढ़ की हड्डी

शासक ग्रह: सूर्य

भाग्यशाली दिन: रविवार

लकी रंग: सुनहरा

लकी नंबर: 19

लकी स्टोन: माणिक

सिंह राशि की अनुकूलता

सबसे अच्छा मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

ठीक-ठाक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
