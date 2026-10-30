आज का सिंह राशिफल 30 अक्टूबर: अष्टम शनि खास स्थिति, काम की गति को गंभीरता से संभाले
Today Leo Horoscope in hindi: परिवार में किसी काम की जिम्मेदारी लेते समय अपनी उपलब्धता साफ बताएं।
30 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। परिचितों से जानकारी लेना और अपने लक्ष्य की प्रगति देखना उपयोगी हो सकता है, हालांकि संपर्क अपने आप लाभ नहीं बनेंगे। वक्री शनि मीन राशि के आठवें भाव में है। अष्टम शनि एक महत्वपूर्ण दीर्घकालीन स्थिति है, जिसमें साझा जिम्मेदारियों, अनिश्चित प्रक्रियाओं और काम की गति को गंभीरता से संभालना चाहिए, भय पालना नहीं। आज बाहरी उत्साह के बीच अपनी वास्तविक प्रतिबद्धताएं याद रखें। किसी योजना का अगला चरण स्पष्ट हो तो उतना आगे बढ़ें। पूरी स्थिति जाने बिना परिणाम घोषित करना या बड़ी हामी भरना जरूरी नहीं है।
आज का सिंह करियर राशिफल
सहयोग लेने के लिए पहले बताएं कि आपको किस जानकारी या सहायता की जरूरत है। कार्यस्थल पर किसी समूह चर्चा में शामिल हों तो अपनी जिम्मेदारी और अंतिम निर्णय लेने वाले व्यक्ति को पहचानें। केवल कई लोगों से बात हो जाने को प्रगति न मानें। तुला राशि के तीसरे भाव में वक्री बुध पत्राचार, प्रस्तुति और पुराने मसौदे की समीक्षा के लिए उपयोगी संदर्भ देता है। भेजने से पहले नाम, संलग्नक और निर्देश जांचें। विद्यार्थी किसी सहपाठी से कठिन विषय समझ सकते हैं, लेकिन बाद में उसे स्वतंत्र रूप से हल करें। यात्रा या प्रशिक्षण की योजना हो तो पुष्टि और आवश्यक दस्तावेज देख लें, रद्द होने का अनुमान न लगाएं। आज छोटा लेकिन सत्यापित काम आगे बढ़ाना अधूरी जानकारी पर बड़ी घोषणा करने से अधिक उपयोगी रहेगा।
आज का सिंह धन राशिफल
गुरु कर्क राशि के बारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। यहां खर्च, निजी जिम्मेदारियों और आराम की व्यवस्था को सीमा देना जरूरी है, उच्च स्थिति अपने आप आर्थिक लाभ नहीं बनाती। आय और खर्च बराबर रहेंगे, यह भी पहले से तय न मानें। अपने खाते और लंबित बिल देखकर ही उपलब्ध राशि निकालें। यदि साझा ऋण या पारिवारिक भुगतान है तो अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट करें। घर खरीदने का विचार हो तो दस्तावेज, कुल लागत और दीर्घकालीन भुगतान क्षमता पर निर्णय लें, केवल दिन के आधार पर स्थगन जरूरी नहीं। किसी समूह में योगदान देते समय राशि और उद्देश्य पहले तय करें। उम्मीद के बजाय वास्तविक लेनदेन पर हिसाब रखें।
आज का सिंह लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के सातवें भाव में और केतु सिंह राशि के पहले भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी साथी की अपेक्षाओं और अपनी स्वतंत्र पहचान के बीच स्पष्टता मांगती है। यदि आप दोनों की प्राथमिकताएं अलग हों तो इसे रिश्ते की अंतिम स्थिति न मानें। पहले साझा जरूरत और अलग पसंद पहचानें। अकेले पाठक किसी नए परिचय में प्रभावित होकर अपनी सीमाएं न भूलें। सामने वाले के व्यवहार को समझने के लिए समय दें। मित्रों के साथ मिलना अच्छा लग सकता है, लेकिन निजी बात साझा करने से पहले उसकी गोपनीयता पर विचार करें।
आज का सिंह हेल्थ राशिफल
आज गतिविधियों के बीच पर्याप्त विराम रखना महत्वपूर्ण रहेगा। कर्क राशि के बारहवें भाव में मंगल नीच स्थिति में है, इसलिए अतिरिक्त व्यस्तता को अपनी क्षमता से मिलाकर देखें। इसे किसी अनिष्ट का संकेत न समझें। नींद घटाकर सामाजिक या कामकाजी कार्यक्रम बढ़ाने से बचें। भोजन नियमित रखें और लंबे समय तक बैठे रहने पर सहज गति से चलें। मानसिक बोझ अधिक लगे तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से व्यावहारिक मदद मांग सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी लगातार समस्या में विशेषज्ञ की सलाह लें। आराम की जरूरत स्वीकार करना कमजोरी नहीं, अपनी दिनचर्या संभालने का उपयोगी हिस्सा है।
क्या करें
एक उपयोगी संपर्क से स्पष्ट सवाल पूछें और मिले उत्तर की पुष्टि करें। साझा आर्थिक जिम्मेदारी का विवरण सुरक्षित रखें। अपनी योजना में ऐसे खाली अंतराल छोड़ें जिनमें अचानक जुड़ा जरूरी काम संभल सके।
क्या न करें
मित्रों की आर्थिक स्थिति देखकर अपना खर्च न बढ़ाएं। किसी रिश्ते में सहमति पाने के लिए अपनी जरूरतें पूरी तरह न दबाएं और अधूरी प्रक्रिया को सिर्फ दबाव के कारण पूरा घोषित न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र