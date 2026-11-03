सिंह राशिफल 3 नवंबर: नौकरी में बॉस के सामने रखें अपनी बात
Today Leo Horoscope 3 November 2026 Singh Rashifal : आज संतोष किसी काम को सही ढंग से आगे बढ़ाने में मिल सकता है, केवल प्रशंसा मिलने में नहीं। सभी जिम्मेदारियां स्वयं लेने के बजाय जहां जरूरत हो, सहयोग मांगने की जगह रखें।
Today Leo Horoscope 3 November 2026 Singh Rashifal Daily, आज का सिंह राशिफल: तीन नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि के पहले भाव में रहेगा। अपनी पसंद, काम करने के तरीके और दूसरों के सामने प्रस्तुति पर ध्यान बढ़ सकता है। यह पहल के लिए उपयोगी मनोदशा हो सकती है, लेकिन प्रतिक्रिया अपेक्षा से अलग मिले तो तुरंत निष्कर्ष न निकालें। गुरु सिंह राशि के पहले भाव में है। अनुभव का उपयोग करें, पर उत्साह के साथ अपनी क्षमता और उपलब्ध समय भी देखें। आज संतोष किसी काम को सही ढंग से आगे बढ़ाने में मिल सकता है, केवल प्रशंसा मिलने में नहीं। सभी जिम्मेदारियां स्वयं लेने के बजाय जहां जरूरत हो, सहयोग मांगने की जगह रखें।
सिंह राशिफल 3 नवंबर: नौकरी में बॉस के सामने रखें अपनी बात
करियर राशिफल
वक्री शनि मीन राशि के आठवें भाव में है। अष्टम शनि एक महत्वपूर्ण दीर्घकालीन स्थिति है, जिसमें साझा जिम्मेदारियों, अनिश्चित प्रक्रियाओं और काम की टिकाऊ गति पर गंभीर ध्यान देना उपयोगी है। इसे निश्चित परेशानी का संकेत न मानें। किसी मंजूरी पर काम निर्भर हो तो उपलब्ध जानकारी दर्ज करें और अगला संभव कदम चुनें। नौकरी में वरिष्ठ के सामने प्रगति के साथ शेष जरूरत भी स्पष्ट रखें। व्यवसाय में आत्मविश्वास के बावजूद लागत और काम पूरा करने की क्षमता जांचें। तुला राशि के तीसरे भाव में वक्री बुध लिखित संवाद और प्रस्ताव की समीक्षा का उपयोगी संदर्भ है। विद्यार्थी विषय समझने के बाद बिना किताब देखे उत्तर लिखें। एकाग्रता अच्छी लगे तब भी विराम रखें और गलतियों को अगली अभ्यास सूची में शामिल करें।
धन राशिफल
कमाई की उम्मीद और वास्तविक प्राप्ति को अलग रखने से खर्च का निर्णय अधिक स्पष्ट होगा। यदि कारोबार करते हैं, तो बिक्री के साथ भुगतान की स्थिति और बाकी लागत भी देखें। साझा ऋण, बीमा या कर का विषय लंबित हो तो जरूरी कागज क्रम से जुटाएं। किसी सहयोगी के मौखिक आश्वासन पर अपनी जिम्मेदारी पूरी मानने के बजाय पुष्टि लें। निजी छवि, उपकरण या सुविधा पर खर्च करने से पहले उपयोग की आवृत्ति सोचें। बड़ी खरीद टालना संभव हो तो विकल्पों की तुलना के लिए पर्याप्त समय लें। किसी योजना में लाभ बताया जा रहा हो तो नुकसान की संभावना और धन निकालने की शर्त भी पूछें। जरूरत पर स्वतंत्र विशेषज्ञ से सलाह लें।
लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के सातवें भाव में और केतु सिंह राशि के पहले भाव में हैं। इनकी संयुक्त धुरी साझेदारी की अपेक्षाओं तथा अपनी स्वतंत्र जगह के बीच साफ समझ विकसित करने को कहती है। साथी के साथ सहयोग का तरीका तय करें, केवल यह न मानें कि दोनों की प्राथमिकता एक जैसी होगी। किसी नए परिचय या विवाह प्रस्ताव पर चर्चा हो तो निर्णय के लिए अपनी सुविधा और सहमति को महत्व दें। रिश्तेदार का सुझाव शुरुआती जानकारी हो सकता है, अंतिम आधार नहीं। मन संवेदनशील लगे तो बातचीत रोकने से पहले विराम की जरूरत बताएं। सामने वाले की असहमति सुनना अपनी पहचान छोड़ना नहीं, संबंध को बेहतर समझने का अवसर हो सकता है।
सेहत राशिफल
अच्छा मनोबल हो तब भी शरीर की थकान को अनदेखा न करें। काम, व्यायाम और विश्राम के बीच ऐसी लय रखें जिसे लगातार निभा सकें। लंबे समय तक बैठना हो तो बीच में उठें और सहज गतिविधि करें। दूसरों की प्रतिक्रिया बार बार देखने के बजाय कुछ समय फोन से अलग किसी सामान्य काम में लगाएं। नियमित भोजन और नींद को अतिरिक्त काम के लिए लगातार पीछे न रखें। चल रहे उपचार में अपनी ओर से बदलाव करने से बचें। नई या लगातार बनी परेशानी में चिकित्सकीय राय लें। स्वास्थ्य का आकलन केवल दिन की मनोदशा से न करें।
शुभ अंक- १
शुभ रंग- तांबई लाल
शुभ मुहूर्त- आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
क्या करें
आज के प्रमुख काम के लिए उपलब्ध समय और जरूरी सहयोग लिखें। जो हिस्सा आपके नियंत्रण में है, उसे आगे बढ़ाएं और बाकी हिस्से पर संबंधित व्यक्ति से स्पष्ट जानकारी मांगकर अगला कदम तय करें।
क्या न करें
प्रशंसा पाने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी तुरंत स्वीकार न करें। किसी साझेदार की चुप्पी को अनुमति मानने, निजी खर्च साझा खाते से करने और अधूरी जानकारी पर अंतिम घोषणा करने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र