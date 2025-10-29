सिंह राशिफल 29 अक्टूबर: इन 5 बिजनेस से जुड़े लोगों को होगा फायदा, पढ़ें आज का सटीक राशिफल

संक्षेप: Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Today: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह होती है। नीचे विस्तार से जानिए कि आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Leo Horoscope Today, सिंह राशिफल 29 अक्टूबर 2025: सिंह राशि के जातकों के लिए 29 अक्टूबर का दिन मिलाजुला ही होगा। लवलाइफ में अपनी ओर से थोड़ी सावधानी रखनी है। पार्टनर का ख्याल रखें। काम के मामले में ईगो को साइड में रखें। आर्थिक स्थिति सही रहेगी। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। नीचे विस्तार से जानिए कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है और आपको किन चीजों का ख्याल सबसे ज्यादा रखना है?

सिंह राशि लव लाइफ: रिश्ते में एटीट्यूड की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ लोग सेंसेटिव रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि पार्टनर उनकी केयर करें। इस चीज का ध्यान रखें कि प्यार को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल नहीं करना है। पार्टनर को उसका स्पेस और आजादी दें। शादीशुदा लोग ऑफिस में रोमांस करने से बचें। जो महिलाएं अभी सिंगल हैं, उन्हें आज किसी इवेंट या फंक्शन में लव प्रपोजल मिल सकता है।

करियर राशिफल: सिंह राशि वाले आज अपने काम पर फोकस करें। आज ईगो के चलते कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि आज सीनियर का सपोर्ट कम मिले। मशीन, सेल्स या फिर फाइनेंस से जुड़े लोगों को आज मेहनत करनी होगी। आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। कुछ लोग काम की वजह से ट्रैवल कर सकते हैं। महिला जातक प्रमोशन या फिर सैलरी में बढ़ोत्तरी की उम्मीद कर सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फुटवियर, फूड प्रोसेसिंग और ऑटो पार्ट्स के बिजनेस से जुड़े लोगों को आज फायदा होगा।

फाइनेंशियल लाइफ: आर्थिक मामले में आज दिन सही रहने वाला है। हालांकि बचत को प्रियॉरिटी दें। शेयर मार्केट में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी ना करें। प्रॉपर्टी को लेकर कुछ महिलाओं का विवाद भाई-बहनों के साथ हो सकता है। बड़े बुजुर्ग अगर प्रॉपर्टी बांटने का फैसला लेने वाले हैं तो उनके लिए आज का दिन सही रहेगा। बिजनेस से जुड़े लोग अपना कर्जा आज चुका सकेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: सिंह राशि के जातकों को आज पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है तो वहीं हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को आज के दिन थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। किसी भी तरह के एडवेंचर से दूर रहें। पानी से जुड़ी एक्टिविटी ना करें। अगर जिम या कोई एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो अभी समय सही है।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंडी, शौकीन, लापरवाह, आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: शेर

तत्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: दिल और रीढ़ की हड्डी

राशि स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी संगत: सिंह, कुंभ

मध्यम संगत: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम संगत: वृषभ, वृश्चिक