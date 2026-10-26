आज का सिंह राशिफल (26 अक्टूबर): शनि कह रहे काम पर रखें गंभीर ध्यान, भाग्य के भरोसे निर्णय न लें

आज सिंह राशि वालों के लिए 26 अक्टूबर 2026 का दिन करियर, वित्त, लव लाइफ और सेहत के मामलों में किस तरह के परिणाम लाया है? बता रही हैं आज का सिंह राशि का विस्तृत राशिफल ज्योतिषाचार्य अनीता बरनवाल।

Aaj singh rashi ka kaisa rahega din: आज छब्बीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि के नौवें भाव में रहेगा। सीखने, मार्गदर्शन लेने और किसी विषय को व्यापक संदर्भ में समझने की इच्छा हो सकती है। सलाह को अपनी परिस्थिति पर परखें, भाग्य के भरोसे निर्णय न लें। वक्री शनि मीन राशि के आठवें भाव में है। अष्टम शनि की यह महत्वपूर्ण दीर्घकालीन स्थिति साझा दायित्व, अनिश्चितता और काम की गति पर गंभीर ध्यान मांगती है, किसी नुकसान की भविष्यवाणी नहीं करती। आज तैयारी को उत्साह के साथ रखें। जिस विषय की जानकारी अधूरी है, वहां प्रश्न पूछना समझदारी होगी। हर उत्तर तुरंत पाने के बजाय जरूरी तथ्य जुटाने को प्राथमिकता दें।

करियर राशिफल सिंह राशि काम में किसी अनुभवी व्यक्ति की राय मिले तो उससे प्रक्रिया और निर्णय का आधार समझें। केवल प्रेरणा लेकर लौटने के बजाय अपनी योजना में उपयोगी बदलाव चुनें। यदि जिम्मेदारी दूसरे विभाग या सहयोगी से जुड़ी है तो स्वीकृति और जरूरी जानकारी की स्थिति स्पष्ट करें। व्यापार में नए प्रस्ताव को संभावित कमाई से पहले लागत, क्षमता और भुगतान की शर्तों पर परखें। बुध तुला राशि के तीसरे भाव में वक्री है। संदेश, आवेदन और प्रस्ताव भेजने से पहले भाषा तथा संलग्न सामग्री दोबारा देखना उपयोगी रहेगा। विद्यार्थी कठिन पाठ को अपने शब्दों में लिखें और जहां बात अटके वहां सहायता लें। प्रशिक्षण चुन रहे हों तो मान्यता, पाठ्यक्रम और खर्च की तुलना करें। जरूरी यात्रा के दस्तावेज जांचें, किसी परिचित के अच्छे अनुभव को अपने लिए समान परिणाम का आश्वासन न मानें।

वित्त राशिफल आज सिंह राशि गुरु कर्क राशि के बारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। उच्च होने पर भी यहां खर्च, विश्राम की व्यवस्था और निजी जिम्मेदारियों की सीमा तय करना जरूरी है। अपेक्षा से अधिक आय होगी, यह मानकर बजट न बढ़ाएं। शिक्षा, यात्रा या किसी की सहायता पर खर्च करना हो तो जरूरी घरेलू भुगतान पहले अलग रखें। साझा आर्थिक दायित्व में अपनी हिस्सेदारी के साथ भुगतान की तारीख और प्रक्रिया समझें। बकाया रकम तथा अतिरिक्त शुल्क की जानकारी लें। निवेश संबंधी तथ्य अधूरे हों तो निर्णय रोककर स्वतंत्र सलाह लें। किसी खर्च को भविष्य की समृद्धि का निश्चित रास्ता बताने वाले दावे से सावधान रहें। उदारता अच्छी है, लेकिन उसका आकार आपकी क्षमता के भीतर होना चाहिए।

आज सिंह राशि लव राशिफल राहु कुंभ राशि के सातवें भाव में और केतु सिंह राशि के पहले भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी संबंध की अपेक्षाओं और अपनी स्वतंत्र जरूरतों के बीच स्पष्ट समझ मांगती है। साथी की बात सुनें, लेकिन केवल मतभेद टालने के लिए सहमति न दें। अपनी असुविधा शांत शब्दों में बताएं और व्यावहारिक विकल्प रखें। किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो तो वर्तमान समाधान तक सीमित रहना उपयोगी होगा। बच्चों से जुड़ी अच्छी सूचना मिले तो पूरी बात जानकर उनके प्रयास की सराहना करें, पुरस्कार या सम्मान निश्चित न मानें। नए परिचय में आकर्षण के साथ व्यवहार की निरंतरता देखें। निजी मामले में बहुत लोगों की राय लेने से पहले संबंधित व्यक्ति से सीधी बातचीत करें।

सिंह राशि आज स्वास्थ्य राशिफल नई जानकारी और योजनाओं में रुचि के बीच शरीर की थकान पहचानें। अपनी क्षमता के अनुसार काम रखें और नींद घटाकर अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाने को आदत न बनाएं। नियमित भोजन, हल्की गतिविधि और शांत विराम उपयोगी रहेंगे। किसी अनिश्चित विषय पर बार बार जानकारी खोजने से बेचैनी बढ़ती लगे तो भरोसेमंद स्रोत तक सीमित रहें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ऐसा मानकर पहले से चल रही देखभाल न छोड़ें। लगातार लक्षण या मानसिक परेशानी हो तो योग्य विशेषज्ञ से सलाह लें। दूसरों के स्वास्थ्य अनुभव को अपने ऊपर लागू करके निष्कर्ष न निकालें। आराम को अधूरा काम समझने के बजाय दिनचर्या का हिस्सा रखें।

सिंह राशि आज शुभ अंक १

सिंह राशि आज शुभ रंग तांबई लाल

सिंह राशि आज शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

सिंह राशि आज क्या करें महत्वपूर्ण सलाह अपनाने से पहले लिखें कि वह आपकी जरूरत और साधनों से कैसे मेल खाती है। साझा जिम्मेदारी में अपना हिस्सा स्पष्ट करें। लंबित कागज व्यवस्थित करके संबंधित व्यक्ति से पूछे जाने वाले प्रश्न तैयार रखें।