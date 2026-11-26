Singh rashifal today: आज सिंह राशि वालों की पुरानी इच्छा पूरी होने की खुशी रहेगी। अच्छी कमाई और पारिवारिक सहयोग के योग हैं। जीवनसाथी के साथ अपनापन बढ़ेगा। पढ़ें सिंह राशि का विस्तृत राशिफल।

मन में लंबे समय से संजोई इच्छा पूरी होने की खुशी रहेगी। अच्छी कमाई के योग हैं और बड़े भाई या बहन से सहयोग मिलने की संभावना है। जीवनसाथी के साथ दिन प्रेम भरा रहेगा। समाज में सम्मान मिलने के भी संकेत हैं। अपनी खुशी किसी करीबी से साझा करने का मन होगा। दिन का संतोष केवल धन तक सीमित नहीं रहेगा। जिस चाहत को काफी समय से अपने भीतर जगह दे रखी थी, उसके पूरा होने का एहसास खास होगा। लोगों के बीच अपनी मौजूदगी अच्छी लगेगी, हालांकि हर बातचीत में बने रहने की इच्छा एक जैसी नहीं होगी। अपनी खुशी को महसूस करने के लिए थोड़ा निजी समय भी चाहेंगे।

सिंह राशि आज का करियर और शिक्षा सामने आकर किए जाने वाले काम के लिए दिन अनुकूल है। आपकी मेहनत पर ध्यान जाने के संकेत हैं और अपनी भूमिका स्पष्ट महसूस होगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के दसवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के ग्यारहवें भाव में आएगा। आरंभ में काम प्रमुख रहेगा, फिर संपर्क और मित्रों से मेलजोल की ओर ध्यान जाएगा। किसी मित्र से अच्छी खबर मिलने की संभावना है। दफ्तर के साथी से बातचीत में अपने काम का जिक्र सहज ढंग से होगा। विद्यार्थियों का ध्यान भी अपने प्रयास को सामने रखने पर रहेगा। अपनी बात का मुख्य हिस्सा पहले रखें। सार्वजनिक पहचान मिलने की संभावना उत्साह बनाए रखेगी।

आज का सिंह आर्थिक राशिफल आज अच्छी आमदनी के योग हैं। धन आने की संभावना से भविष्य के लिए कुछ अलग रखने का भाव मजबूत होगा। सावधि जमा या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के संकेत हैं। कमाई का उपयोग किस दिशा में करना है, इस पर ध्यान रहेगा। लंबे समय की इच्छा पूरी होने की खुशी आर्थिक संतोष को भी बढ़ाएगी। पैसा जुड़ने का विचार उत्साह देगा और बचत को व्यवस्थित करने में रुचि होगी। निवेश का फैसला अपनी जरूरत और जोखिम उठाने की क्षमता देखकर करें। आज कमाई और धन रखने के तरीके दोनों महत्वपूर्ण रहेंगे। अपने पास उपलब्ध रकम की स्थिति अधिक स्पष्ट महसूस होगी और आगे की तैयारी पर मन टिकेगा।

आज का सिंह लव राशिफल जीवनसाथी के साथ अपनापन बढ़ेगा और बातचीत में प्रेम रहेगा। रोज के कामों के बीच एक दूसरे की मौजूदगी सुख देगी। साथ बैठकर मन की बात कहना अच्छा लगेगा। बड़े भाई या बहन का सहयोग मिलने की संभावना पारिवारिक भरोसे को मजबूत करेगी। मित्रों से मेलजोल का अवसर भी मन को खुशी देगा। सिंह राशि के पहले भाव में केतु कुछ बातों से पीछे हटने और पुराना आग्रह छोड़ने का भाव देगा। किसी चर्चा में अपनी बात मनवाने की इच्छा कम होगी। अपनों के करीब रहते हुए भी थोड़ी निजी जगह की चाह रहेगी। जीवनसाथी के साथ फुर्सत की बातचीत के लिए समय निकालें। रिश्ते का सहज पक्ष आज अधिक प्रिय लगेगा।

आज का सिंह स्वास्थ्य राशिफल अपने भीतर सक्रियता का एहसास रहेगा और काम में जल्दी जुटने का मन होगा। सिंह राशि के पहले भाव में मार्गी मंगल जोश के साथ गर्मी और छोटी चिड़चिड़ाहट जोड़ेगा। दिन में कुछ बातों पर प्रतिक्रिया तेज होगी। सावधानी रखें, झुंझलाहट में कही गई बात अच्छे माहौल को कठिन कर सकती है। लगातार लोगों के बीच रहने के बाद कुछ देर शांत बैठना अच्छा लगेगा। सक्रियता के बीच छोटा विश्राम रखें। इच्छा पूरी होने की खुशी मन में बनी रहेगी और अपने लिए समय निकालने का भाव भी होगा। आसपास की बातचीत से हटकर बैठने पर अपनी मनःस्थिति अधिक साफ महसूस होगी। सामान्य देखभाल पर ध्यान रखने की इच्छा रहेगी।

शुभ अंक २

शुभ रंग सफेद

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें अपनी खुशी बड़े भाई या बहन के साथ साझा करें।

क्या न करें बातचीत के बीच किसी की बात पर तुरंत तीखी टिप्पणी न करें।