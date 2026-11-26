आज का सिंह राशिफल (26 नवंबर 2026): आज अच्छी आमदनी के योग, समाज में सम्मान मिलने के भी संकेत
Singh rashifal today: आज सिंह राशि वालों की पुरानी इच्छा पूरी होने की खुशी रहेगी। अच्छी कमाई और पारिवारिक सहयोग के योग हैं। जीवनसाथी के साथ अपनापन बढ़ेगा। पढ़ें सिंह राशि का विस्तृत राशिफल।
मन में लंबे समय से संजोई इच्छा पूरी होने की खुशी रहेगी। अच्छी कमाई के योग हैं और बड़े भाई या बहन से सहयोग मिलने की संभावना है। जीवनसाथी के साथ दिन प्रेम भरा रहेगा। समाज में सम्मान मिलने के भी संकेत हैं। अपनी खुशी किसी करीबी से साझा करने का मन होगा। दिन का संतोष केवल धन तक सीमित नहीं रहेगा। जिस चाहत को काफी समय से अपने भीतर जगह दे रखी थी, उसके पूरा होने का एहसास खास होगा। लोगों के बीच अपनी मौजूदगी अच्छी लगेगी, हालांकि हर बातचीत में बने रहने की इच्छा एक जैसी नहीं होगी। अपनी खुशी को महसूस करने के लिए थोड़ा निजी समय भी चाहेंगे।
सिंह राशि आज का करियर और शिक्षा
सामने आकर किए जाने वाले काम के लिए दिन अनुकूल है। आपकी मेहनत पर ध्यान जाने के संकेत हैं और अपनी भूमिका स्पष्ट महसूस होगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के दसवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के ग्यारहवें भाव में आएगा। आरंभ में काम प्रमुख रहेगा, फिर संपर्क और मित्रों से मेलजोल की ओर ध्यान जाएगा। किसी मित्र से अच्छी खबर मिलने की संभावना है। दफ्तर के साथी से बातचीत में अपने काम का जिक्र सहज ढंग से होगा। विद्यार्थियों का ध्यान भी अपने प्रयास को सामने रखने पर रहेगा। अपनी बात का मुख्य हिस्सा पहले रखें। सार्वजनिक पहचान मिलने की संभावना उत्साह बनाए रखेगी।
सिंह राशि पर राहु-केतु का कैसा है प्रभाव? कब सुधरेगी आर्थिक स्थिति और मिलेगी तरक्की, पंडित जी से करें फ्री लाइव चैट
आज का सिंह आर्थिक राशिफल
आज अच्छी आमदनी के योग हैं। धन आने की संभावना से भविष्य के लिए कुछ अलग रखने का भाव मजबूत होगा। सावधि जमा या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के संकेत हैं। कमाई का उपयोग किस दिशा में करना है, इस पर ध्यान रहेगा। लंबे समय की इच्छा पूरी होने की खुशी आर्थिक संतोष को भी बढ़ाएगी। पैसा जुड़ने का विचार उत्साह देगा और बचत को व्यवस्थित करने में रुचि होगी। निवेश का फैसला अपनी जरूरत और जोखिम उठाने की क्षमता देखकर करें। आज कमाई और धन रखने के तरीके दोनों महत्वपूर्ण रहेंगे। अपने पास उपलब्ध रकम की स्थिति अधिक स्पष्ट महसूस होगी और आगे की तैयारी पर मन टिकेगा।
आज का सिंह लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ अपनापन बढ़ेगा और बातचीत में प्रेम रहेगा। रोज के कामों के बीच एक दूसरे की मौजूदगी सुख देगी। साथ बैठकर मन की बात कहना अच्छा लगेगा। बड़े भाई या बहन का सहयोग मिलने की संभावना पारिवारिक भरोसे को मजबूत करेगी। मित्रों से मेलजोल का अवसर भी मन को खुशी देगा। सिंह राशि के पहले भाव में केतु कुछ बातों से पीछे हटने और पुराना आग्रह छोड़ने का भाव देगा। किसी चर्चा में अपनी बात मनवाने की इच्छा कम होगी। अपनों के करीब रहते हुए भी थोड़ी निजी जगह की चाह रहेगी। जीवनसाथी के साथ फुर्सत की बातचीत के लिए समय निकालें। रिश्ते का सहज पक्ष आज अधिक प्रिय लगेगा।
आज का सिंह स्वास्थ्य राशिफल
अपने भीतर सक्रियता का एहसास रहेगा और काम में जल्दी जुटने का मन होगा। सिंह राशि के पहले भाव में मार्गी मंगल जोश के साथ गर्मी और छोटी चिड़चिड़ाहट जोड़ेगा। दिन में कुछ बातों पर प्रतिक्रिया तेज होगी। सावधानी रखें, झुंझलाहट में कही गई बात अच्छे माहौल को कठिन कर सकती है। लगातार लोगों के बीच रहने के बाद कुछ देर शांत बैठना अच्छा लगेगा। सक्रियता के बीच छोटा विश्राम रखें। इच्छा पूरी होने की खुशी मन में बनी रहेगी और अपने लिए समय निकालने का भाव भी होगा। आसपास की बातचीत से हटकर बैठने पर अपनी मनःस्थिति अधिक साफ महसूस होगी। सामान्य देखभाल पर ध्यान रखने की इच्छा रहेगी।
शुभ अंक
२
शुभ रंग
सफेद
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
अपनी खुशी बड़े भाई या बहन के साथ साझा करें।
क्या न करें
बातचीत के बीच किसी की बात पर तुरंत तीखी टिप्पणी न करें।
कल का राशिफल
कल आमदनी खर्च संभाल लेगी। कमाई और कारोबार औसत रहेंगे। प्रेम में सुधार संभव है। लंबी यात्रा रद्द होगी। पढ़ाई में सहपाठी की मदद मिलने के योग हैं। मकान खरीद टालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र