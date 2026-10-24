आज का सिंह राशिफल 24 अक्टूबर: सूर्य नीच राशि में, सिंपल बोलें, गुरु कह रहे- निजी जिम्मेदारियों को पहले देखें
Today Leo Horoscope in hindi: आज सिंह राशि वालों को बातचीत के दौरान अगर कोई सूचना असुविधाजनक लगे तो प्रतिक्रिया से पहले उसकी पुष्टि करें।
आज चौबीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि के आठवें भाव में रहेगा। यह चंद्राष्टम है, जिसमें शांत गति और जरूरी विवरणों की जांच उपयोगी है, अनिष्ट की आशंका करना नहीं। वक्री शनि मीन राशि के आठवें भाव में है। अष्टम शनि की यह महत्वपूर्ण दीर्घकालीन स्थिति साझा जिम्मेदारियों, अनिश्चितता और काम की गति संभालने पर ध्यान मांगती है। अधूरी जानकारी वाले मामले में प्रश्न पूछने और उत्तर की प्रतीक्षा करने की गुंजाइश रखें। हर काम आज ही समाप्त करना जरूरी नहीं। अपनी ऊर्जा और उपलब्ध साधनों के अनुसार प्राथमिकता तय करें।
आज का सिंह राशिफल करियर कैसा?
यदि किसी काम में कई लोगों की मंजूरी जरूरी है तो प्रक्रिया और जिम्मेदारी पहले स्पष्ट करें। मौखिक सहमति को लिखित स्वीकृति का विकल्प न मानें, खासकर जब खर्च या समय की बड़ी प्रतिबद्धता जुड़ी हो। देरी हो रही हो तो संबंधित व्यक्ति से अगला कदम पूछें, उसकी मंशा पर अनुमान न लगाएं। कारोबार में लंबित सेवा, पुराने बकाये और अनुबंध की शर्तें देखना उपयोगी रहेगा। सूर्य तुला राशि के तीसरे भाव में नीच स्थिति में है। अपनी बात रखने में प्रमाण, तैयारी और सरल भाषा को महत्व दें, केवल जोर देकर बोलना पर्याप्त नहीं होगा। विद्यार्थी कठिन अध्याय को छोटे हिस्सों में बांटें। बारंबार गलती हो तो मूल नियम पर लौटें। अभ्यास की मात्रा ऐसी रखें कि उत्तर जांचने और गलती समझने का समय भी मिले।
आज का सिंह राशिफल धन कैसा?
गुरु कर्क राशि के बारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। फिर भी खर्च, निजी जिम्मेदारियों और विश्राम के लिए संसाधनों की सीमा जरूरी है। व्यय को अपने आप भविष्य की समृद्धि का संकेत न मानें। आज सदस्यता, स्वचालित भुगतान और कम उपयोग वाली सेवाओं का हिसाब देख सकते हैं। साझा खाते से रकम इस्तेमाल करनी हो तो संबंधित व्यक्ति की जानकारी और सहमति रखें। निवेश के लिए पर्याप्त विवरण न हो तो प्रतिबद्धता रोककर अध्ययन करें। जोखिम, अवधि और अपनी नकदी की जरूरत समझना जरूरी है। जटिल आर्थिक अनुबंध में योग्य विशेषज्ञ से सलाह लें। दस्तावेज भेजते समय प्राप्तकर्ता और साझा की जा रही जानकारी की सीमा भी जांचें।
आज का सिंह राशिफल लव लाइफ कैसी?
राहु कुंभ राशि के सातवें भाव में और केतु सिंह राशि के पहले भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी रिश्ते की अपेक्षाओं और अपनी स्वतंत्र जरूरतों के बीच स्पष्टता मांगती है। दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न रखने के लिए हर बात मानना जरूरी नहीं, लेकिन सीमा बताने का तरीका सम्मानजनक रखें। साथी की चिंता सुनते समय तुरंत निष्कर्ष या समाधान देने से बचें। प्रेम संबंध में अधूरी जानकारी को छिपाव का प्रमाण न मानें। यदि अकेले रहने की जरूरत हो तो बताएं कि बातचीत कब आगे बढ़ा सकेंगे। सामान्य मतभेद के आधार पर पूरे संबंध का भविष्य तय न करें। असुविधाजनक विषय पर भी एक समय में एक बात रखें।
आज का सिंह राशिफल हेल्थ कैसी?
रोजमर्रा की सावधानी को डर से अलग रखें। वाहन चलाते या सड़क पर चलते समय मोबाइल से ध्यान न बांटें और सामान्य सुरक्षा नियम निभाएं। काम में एकाग्रता घट रही हो तो छोटा विराम लें। शरीर में खिंचाव महसूस हो तो बैठने की स्थिति और लगातार काम करने की अवधि देखें। भोजन टालकर या नींद घटाकर अधूरे काम पूरे करने का दबाव न बनाएं। आराम की जरूरत को पहचानना भी दिन के प्रबंधन का हिस्सा है। कोई तकलीफ बनी रहे या बढ़े तो योग्य चिकित्सकीय सलाह लें। अनुमान या दूसरों के अनुभव के आधार पर उपचार न चुनें।
शुभ अंक
१
शुभ रंग
तांबई लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
साझा जिम्मेदारी में अपना हिस्सा और आवश्यक मंजूरी लिखें। उलझी सूचना को विश्वसनीय स्रोत से जांचें। जरूरी काम के लिए पर्याप्त समय छोड़ें, ताकि विवरण पढ़ने और प्रश्न पूछने में जल्दबाजी न करनी पड़े।
क्या न करें
अफवाह पर आर्थिक या भावनात्मक फैसला न लें। मतभेद में धमकी, व्यंग्य या पुरानी निजी बात का सहारा न लें। ध्यान बंटा हो तो कई संवेदनशील काम एक साथ संभालने की कोशिश न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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