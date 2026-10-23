आज का सिंह राशिफल 23 अक्टूबर 2026: गुरु उच्च के,निजी जिम्मेदारियों की सीमा तय करें
Leo Horoscope today : आज सिंह राशि वाले जिस जिम्मेदारी के लिए संसाधन कम हों, उसकी सीमा पहले बताएं।
जन्म चंद्र राशि के अनुसार दिन की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि के सातवें भाव में रहेगा। सहयोग और बातचीत उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति की सहमति निश्चित न मानें। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि के आठवें भाव में आएगा। यह चंद्राष्टम है, जिसमें शांत गति और आवश्यक विवरणों की जांच उचित रहेगी। वक्री शनि मीन राशि के आठवें भाव में है। अष्टम शनि की यह महत्वपूर्ण दीर्घकालीन स्थिति साझा दायित्व, अनिश्चितता और काम की रफ्तार संभालने को कहती है, नुकसान तय नहीं करती। आज भरोसे के साथ स्पष्टता भी रखें। किसी प्रस्ताव पर उत्साह हो तो उसकी व्यावहारिक जिम्मेदारी समझकर ही उत्तर दें और अपने लिए विचार की गुंजाइश रखें।
आज का सिंह राशिफल करियर
साझेदारी का नया प्रस्ताव मिले तो उद्देश्य, हिस्सेदारी और निर्णय लेने का अधिकार अलग अलग समझें। केवल अच्छी बातचीत को सहमति का अंतिम रूप न दें। यदि नौकरी में दूसरे विभाग की मदद चाहिए तो अनुरोध में जरूरी जानकारी और अपनी समयसीमा शामिल करें। लंबित कानूनी या प्रशासनिक मामले में दस्तावेज की स्थिति जानना उपयोगी है, लेकिन परिणाम के बारे में अनुमान न लगाएं। सूर्य तुला राशि के तीसरे भाव में नीच स्थिति में है। अपनी बात रखने में तथ्य और तैयारी को प्राथमिकता दें। जोरदार प्रस्तुति अकेले पर्याप्त नहीं होगी। विद्यार्थियों के लिए लिखकर अभ्यास और गलतियों की समीक्षा जरूरी रहेगी। दोपहर के बाद गोपनीय जानकारी, शोध या पुराने रिकॉर्ड जांचने जैसा केंद्रित काम चुन सकते हैं।
आज का सिंह धन राशिफल
गुरु कर्क राशि के बारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। फिर भी खर्च, विश्राम और निजी जिम्मेदारियों की सीमा तय करना आवश्यक है। हर निकासी भविष्य की समृद्धि का संकेत नहीं होती। यदि परिवार या संबंधियों से मदद की बात हो तो रकम, उद्देश्य और वापसी की अपेक्षा स्पष्ट करें। ऐसी सहायता को मिलने से पहले अपने बजट में न जोड़ें। संयुक्त खाते, बीमा या पुराने भुगतान की जानकारी देखना उपयोगी रहेगा। कोई बड़ी खरीद टाल सकते हों तो पहले आवश्यक खर्चों की सूची पूरी करें। सेवा या सदस्यता का नवीनीकरण हो रहा हो तो उसका उपयोग जांचें। निवेश में जोखिम समझे बिना केवल परिचय या आश्वासन के आधार पर सहमति न दें।
आज का सिंह लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के सातवें भाव और केतु सिंह राशि के पहले भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी दूसरों से जुड़ाव और अपनी स्वतंत्र जरूरतों के बीच संतुलन चाहती है। किसी नए संबंध या विवाह प्रस्ताव में आकर्षण के साथ जीवनशैली और अपेक्षाओं पर भी बात करें। पुराने परिचित से संपर्क हो तो पिछली कठिनाइयों को समझे बिना आगे का वादा न करें। यदि आप संबंध में हैं तो साथी की सहायता मांगते समय स्पष्ट बताएं कि किस काम में सहयोग चाहिए। दोपहर के बाद संवेदनशील चर्चा में विराम लेना उपयोगी हो सकता है। संतान या परिवार के किसी सदस्य का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसके वास्तविक प्रयास की सराहना करें, तुलना से बचें।
आज का सिंह हेल्थ राशिफल
ऊर्जा बचाने के लिए दिन में जरूरी और टाले जा सकने वाले काम अलग करें। थकान छिपाकर सामान्य से अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और नींद की तैयारी पर ध्यान रखें। यदि किसी जांच या उपचार की पहले से सलाह मिली है तो उसे तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाएं। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी डर पैदा करने वाले संदेशों से नहीं, विश्वसनीय स्रोत से लें। लगातार असुविधा हो तो चिकित्सकीय सलाह उचित रहेगी। मानसिक दबाव कम करने के लिए निजी समय रखें, लेकिन चिंता बढ़े तो सहायता लेने से न हिचकें।
शुभ अंक
१
शुभ रंग
तांबई लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
साझा जिम्मेदारी की सूची बनाकर तय करें कि कौन क्या करेगा। जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें और किसी प्रस्ताव पर प्रश्न लिखकर पूछें। अपने कार्यक्रम में खाली जगह छोड़ें, ताकि बदलाव होने पर अनावश्यक दबाव न बढ़े।
क्या न करें
रिश्ते की निकटता को आर्थिक सहमति न मानें। बिना पढ़े किसी कागज पर हामी न भरें। दोपहर के बाद अधूरी जानकारी पर बड़ा निष्कर्ष निकालने या भावनात्मक चर्चा को अंतिम निर्णय में बदलने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र