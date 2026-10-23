आज का सिंह राशिफल 23 अक्टूबर 2026: गुरु उच्च के,निजी जिम्मेदारियों की सीमा तय करें

Leo Horoscope today : आज सिंह राशि वाले जिस जिम्मेदारी के लिए संसाधन कम हों, उसकी सीमा पहले बताएं।

जन्म चंद्र राशि के अनुसार दिन की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि के सातवें भाव में रहेगा। सहयोग और बातचीत उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति की सहमति निश्चित न मानें। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि के आठवें भाव में आएगा। यह चंद्राष्टम है, जिसमें शांत गति और आवश्यक विवरणों की जांच उचित रहेगी। वक्री शनि मीन राशि के आठवें भाव में है। अष्टम शनि की यह महत्वपूर्ण दीर्घकालीन स्थिति साझा दायित्व, अनिश्चितता और काम की रफ्तार संभालने को कहती है, नुकसान तय नहीं करती। आज भरोसे के साथ स्पष्टता भी रखें। किसी प्रस्ताव पर उत्साह हो तो उसकी व्यावहारिक जिम्मेदारी समझकर ही उत्तर दें और अपने लिए विचार की गुंजाइश रखें।

आज का सिंह राशिफल करियर साझेदारी का नया प्रस्ताव मिले तो उद्देश्य, हिस्सेदारी और निर्णय लेने का अधिकार अलग अलग समझें। केवल अच्छी बातचीत को सहमति का अंतिम रूप न दें। यदि नौकरी में दूसरे विभाग की मदद चाहिए तो अनुरोध में जरूरी जानकारी और अपनी समयसीमा शामिल करें। लंबित कानूनी या प्रशासनिक मामले में दस्तावेज की स्थिति जानना उपयोगी है, लेकिन परिणाम के बारे में अनुमान न लगाएं। सूर्य तुला राशि के तीसरे भाव में नीच स्थिति में है। अपनी बात रखने में तथ्य और तैयारी को प्राथमिकता दें। जोरदार प्रस्तुति अकेले पर्याप्त नहीं होगी। विद्यार्थियों के लिए लिखकर अभ्यास और गलतियों की समीक्षा जरूरी रहेगी। दोपहर के बाद गोपनीय जानकारी, शोध या पुराने रिकॉर्ड जांचने जैसा केंद्रित काम चुन सकते हैं।

आज का सिंह धन राशिफल गुरु कर्क राशि के बारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। फिर भी खर्च, विश्राम और निजी जिम्मेदारियों की सीमा तय करना आवश्यक है। हर निकासी भविष्य की समृद्धि का संकेत नहीं होती। यदि परिवार या संबंधियों से मदद की बात हो तो रकम, उद्देश्य और वापसी की अपेक्षा स्पष्ट करें। ऐसी सहायता को मिलने से पहले अपने बजट में न जोड़ें। संयुक्त खाते, बीमा या पुराने भुगतान की जानकारी देखना उपयोगी रहेगा। कोई बड़ी खरीद टाल सकते हों तो पहले आवश्यक खर्चों की सूची पूरी करें। सेवा या सदस्यता का नवीनीकरण हो रहा हो तो उसका उपयोग जांचें। निवेश में जोखिम समझे बिना केवल परिचय या आश्वासन के आधार पर सहमति न दें।

आज का सिंह लव राशिफल राहु कुंभ राशि के सातवें भाव और केतु सिंह राशि के पहले भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी दूसरों से जुड़ाव और अपनी स्वतंत्र जरूरतों के बीच संतुलन चाहती है। किसी नए संबंध या विवाह प्रस्ताव में आकर्षण के साथ जीवनशैली और अपेक्षाओं पर भी बात करें। पुराने परिचित से संपर्क हो तो पिछली कठिनाइयों को समझे बिना आगे का वादा न करें। यदि आप संबंध में हैं तो साथी की सहायता मांगते समय स्पष्ट बताएं कि किस काम में सहयोग चाहिए। दोपहर के बाद संवेदनशील चर्चा में विराम लेना उपयोगी हो सकता है। संतान या परिवार के किसी सदस्य का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसके वास्तविक प्रयास की सराहना करें, तुलना से बचें।

ऊर्जा बचाने के लिए दिन में जरूरी और टाले जा सकने वाले काम अलग करें। थकान छिपाकर सामान्य से अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और नींद की तैयारी पर ध्यान रखें। यदि किसी जांच या उपचार की पहले से सलाह मिली है तो उसे तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाएं। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी डर पैदा करने वाले संदेशों से नहीं, विश्वसनीय स्रोत से लें। लगातार असुविधा हो तो चिकित्सकीय सलाह उचित रहेगी। मानसिक दबाव कम करने के लिए निजी समय रखें, लेकिन चिंता बढ़े तो सहायता लेने से न हिचकें।

शुभ अंक

१

शुभ रंग तांबई लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४२ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें साझा जिम्मेदारी की सूची बनाकर तय करें कि कौन क्या करेगा। जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें और किसी प्रस्ताव पर प्रश्न लिखकर पूछें। अपने कार्यक्रम में खाली जगह छोड़ें, ताकि बदलाव होने पर अनावश्यक दबाव न बढ़े।