सिंह राशिफल 23 मई 2026: सिंह राशि वाले आज निवेश में पैसा ना लगाएं, मानसिक तौर पर भटकाव की स्थिति, पढ़ें कैसा रहेगा दिन

Leo Horoscope 23 May 2026 Singh Rashifal: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। पढ़ें एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय से आपके लिए आज क्या है खास सलाह

Leo Horoscope Today, Aaj ka Singh Rashifal 23 May 2026: यदि सिंह राशि का पूरे दिन का ओवरऑल फलादेश देखा जाए, तो आज का दिन आपके मान-सम्मान और करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। लग्न के केतु और द्वादश के चंद्रमा के कारण दिन की शुरुआत में थोड़ा मानसिक भटकाव, आंखों में दर्द या पेट में गड़बड़ी जैसी हल्की दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन दशम भाव के सूर्य देव आपके आत्मबल को कमजोर नहीं होने देंगे। उच्च अधिकारियों और पिता के सहयोग से आपके व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे। प्रेम जीवन में गुरु-शुक्र की कृपा से भरपूर खुशियां मिलेंगी और पार्टनर के साथ यात्रा के सुखद योग बनेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। बस आपको अपनी सुख-सुविधाओं और निवेश पर खर्च होने वाले धन को अभी रोक कर रखना है, क्योंकि आर्थिक निवेश के लिए ग्रह स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। आज के दिन को और भी अधिक सफल व शुभ बनाने के लिए सूर्य नारायण को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं।

Leo LOve Horoscope, सिंह लव राशिफल प्रेम और आपसी संबंधों के लिहाज से यह समय आपके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत और सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। आपके एकादश भाव यानी ग्यारहवें घर में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की बेहद शुभ युति बनी हुई है। गुरु चूंकि आपके पंचमेश (प्रेम भाव के स्वामी) हैं, इसलिए एकादश भाव का यह योग आपके प्रेम संबंध के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद दिखाई पड़ रहा है। आपका प्रेम इस समय आपके जीवन और आपके करियर को संवारने के बारे में गहराई से सोच रहा है, और ठीक इसी तरह आप भी पूरी शिद्दत से उसके भविष्य और खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अद्भुत है। इसके साथ ही, इस समय पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने या किसी सुखद यात्रा पर निकलने की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जो आपके रिश्ते में नई ताजगी भरेगी। जो लोग पहले से वैवाहिक स्थिति में हैं, उन्हें थोड़ा सा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य और उनके साथ पर जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जीवनसाथी का स्वास्थ्य और आपसी तालमेल अभी मध्यम ही बना हुआ है। वहीं, जो लोग किसी नए प्रेम संबंध में कदम रखना चाहते हैं, उनके मन में थोड़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई है, लेकिन चिंता न करें, बहुत जल्द इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा।

Leo career Horoscope Today, सिंह करियर राशिफल दशम भाव में बैठे मजबूत लग्नेश सूर्य के प्रभाव से आप इस समय सरकार या सरकारी तंत्र से जुड़कर के कुछ बड़ा काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे आपके रसूख में वृद्धि होगी। इसके अलावा, यदि आप काफी समय से योजना बना रहे थे, तो इस समय अपनी पैतृक संपत्ति के साथ या उसकी मदद से आप कुछ नया काम शुरू करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें सफलता के पूरे योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपको अपने पिता का पूरा साथ और आशीर्वाद दिखाई पड़ रहा है, साथ ही नौकरीपेशा जातकों को अपने उच्च अधिकारियों का भी भरपूर साथ व सहयोग दिखाई पड़ रहा है, जिससे आपकी स्थिति काफी अच्छी और मजबूत बनी हुई है।

Leo Money Horoscope Today, सिंह मनी राशिफल आपके कार्यक्षेत्र, व्यापार और धन के मामलों को देखें, तो यह समय आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आया है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह आपके लिए अति उत्तम समय साबित होने वाला है। हां, बस आपको धन के निवेश को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए यह बिल्कुल भी सही समय नहीं है। इसलिए थोड़ा रुक जाएं, अभी नया इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा, अन्यथा जल्दबाजी में किया गया निवेश बड़ा नुकसान करा सकता है।