सिंह राशिफल 20 अप्रैल 2026: आज सिंह राशि वालों के करियर और लवलाइफ में क्या होगा?, पढ़ें पूरा राशिफल
Leo Horoscope Singh Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवी राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज मनी चॉइस के लिए आपका दिन अच्छा है, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Leo Horoscope Today for April 20, 2026: एक बड़ा लक्षय आपको क्लियर दिख सकता है। जिस चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रूफ चाहिे। एक प्लान, आपकी इच्छा और आपके काम की दिशा आज आपके लिए मैटर करती है, लेकिन इसके लिए सपोर्ट चाहिए। सिंह मेष राशि में हैं और वृषभ में जाएंगे, ऐसे आपकी रेपोटेशन, करियर समय के साथ आकारा लेगा। इसलिए सिर्फ कॉन्फिडेंस ही अकेला जरुरी नहीं है। ये कोई खराब चीज नहीं है। आज का दिन अच्छा चलेगा, अगर आप सभी आइडिया पर काम करना बंद कर देते हैं।
Leo Love Horoscope Today, सिंह लव राशिफल
आज एक क्लियर शब्द एक पोलिश इशारों से अधिक वैल्यू करेगा। लोग जो रिलेशनशिप में हैं, वो आज पाएंगे कि उनके बीच छोटा सा इमोशनल गैप जो बना था,, वो बंद हो गया है, आप लोग एक दूसरे के बारे में सोच नहीं, बल्कि आपको पता है कि दूसरे को कैसा फील हो रहा है। आज घमंड आपके एक सिंपल से पल को हैवी कर देगा। आप अधिक गहारई से केयर करेंगे। आज सिंगल ये पाएंगे कि किसी पर अगर हम खिंचाव महसूस कर रहे हैं, तो उस पर विश्वास करना बी आसान होता है, खासकर जब दूसरा पर्सन आपको रिअल लगे।
Leo Career Horoscope Today ,सिंह करियर राशिफल
आज काम आपको दिखा सकता है कि इमेज स्ट्रक्टर से ज्यादा कैसे भाग सकती है। एक प्रोजेक्ट, एक एप्लीकेशन, एक लीडरशिप मैटर और एक फ्यूचर प्लान आपको अभी भी रिअल लगता है। लेकिन चीजें अब अच्छी हैं। ये काम की है। आपको ये अलग से मदद करेगी। आपके लिए आज का दिन एक सही फैसला लेने के लिए अच्छा है। अगर आप कर्मचारी हैं, तो आपकी एक अच्छी से निभाई जिम्मेदारी और पूरा काम आपके लिए अच्छी रहेगा और चीजों को कंट्रोल करेगा। अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं, तो आपके काम की क्वालिटी आपकी एक्सपेंशन से ज्यादा मदद कर सकती है। स्टूडेंट्स आज गहराई से सोचते हुए अच्छा कर सकते हैं आपको लास्ट मिनट के कॉन्फिडेंट को पा सकते हैं।
Leo Money Horoscope Today, सिंह मनी राशिफल
एक खरीददारी के लिए आज आ डिजर्व करते हैं। आप तनाव ले रहे हैं, आप अपना एफर्ट डाल रहे हैं और खुद को रिवार्ड देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ये फीलिंग समझ में आ रही है, लेकिन इसमें मदद की जरूरत है। ये मामला मजाक नहीं है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खर्च से आपकी सभी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। आज मनी चॉइस के लिए आपका दिन अच्छा है। आपको काम की लागत, लगातार पेमेंट, और बकाया पेमेंट और खर्तों को लेकर खास ध्यान देना है। अगर आप निवेश और सेविंग और ट्रैडिंग को लेकर सोच रहे हैं, एक मजबूत फैसला ही आपकी पसंद होनी चाहिए। एक स्लो फैसला आपको आपकी पॉजिशन से अच्छे से बचा सकता है, और आपको तुरंत संतोष भी दे सकता है।
Leo Health Horoscope Today सिंह हेल्थ राशिफल
आज आपको थकान को कम करके अपना काम अच्छा कर सकते हो। आपकी बॉडी हैवीनेस, शार्ट पैशेंज, आपकी खराब नींद आपको एनर्जी गिरने वाली रिकवरी आपको सभी कामों में बंद करने से रोकती है। आपका तनाव चुपचाप आएगा, लेकिन ये वास्तविक होगा। एक साथ कई कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी एक लगातार गति आपकी सही में मदद करेगी। शाम को थोड़ा चुपचाप रहें और समय पर खाना खाएं। आपको शाम को अच्छे से आराम करना है। ताजी हवा खाएं, एक शांत घंटा आपके सिस्टम को सैटल करने में मदद कर सकता है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां