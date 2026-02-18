सिंह राशिफल 18 फरवरी 2026: आज सिंह राशि वाले जॉब को बदलने को लेकर भाग्यशाली, लवलाइफ में मिलेंगे प्रपोजल, पढ़ें राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आज सिंह राशि वाले जॉब को बदलने को लेकर भाग्यशाली
Leo Horoscope Today 18 February 2026: आज की उथल-पुथल का सामना करने के लिए तैयार रहें। आज लव अफेयर को आप में क्रिएटिव रहें, आज प्रोफेशनल चैलेंज को लेकर भी आप हिम्मत ना हारे। आज आर्थिक स्थिति को लेकर सेंसिबल रहें। आज लवलाइफ में शांत चीजों पर ध्यान दें। प्रोफेशनल लाइफ भी आज अच्छी रहेगी। आज छोटे और आर्थिक इश्यूज आपके सामने नहीं आएंगे और हेल्थइश्यूज आपके सामने आ सकते हैं।
सिंह लव राशिफल
आज सिंह राशि वालों की लाइफ में लव अफेयर को लेकर छोटे असहमति हो सकती है, आपको इनसे अवाइड करना चाहिए। आपका एटीट्यूड आज रिलेशनशिप को लेकर खास रहेगा। आपको पुरानी बातों को फिर से खोदना नहीं है। आज महिलाएं किसी प्रपोजल की उम्मीद कर सकती हैं। आपके पैरेंट्स भी आज आपके लव अफेयर को अप्रूव कर देंगे। इसके अलावा आज शादी लेकर आपके पैरेंट्स मंजूरी देंगे। आप शादी को लेकर आज फैसला ले सकते हैं। आज एक्स लवर को लेकर फिर से रिश्ता जोड़ सकते हैं, लेकिन शादीशुदा लोगों को इसको लेकर सावधान रहना चाहिए, इससे आपकी परिवार की लाइफ खराब हो सकती है।
सिंह करियर राशिफल
आपको प्रोजेक्ट और असाइनमेंट को लेकर खास ध्यान देना है। आपका क्लाइंट आज काम की क्ववॉलिटी को लेकर शिकायत कर सकता है। कुछ महिलाएं आज जॉब को बदलने को लेकर भाग्यशाली रहेंगे, जिससे आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। आजआपको टीम के बिहेव को लेकर खास ध्यान देना चाहिए। आपको टीम की पर्फोर्मेंस और रिन्यूउल को लेकर भी खास रहना होगा। हेल्थ केयर और आईटी प्रोफेशनल आज नौकरी के काम से विदेश जाने की प्लानिंi करे। कपड़ा, फैशन एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एक्सेसरीज, ऑटोमोबाइल और निर्माण सामग्री का कारोबार करने वाले बिजनेसमैन को अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है।
सिंह मनी राशिफल
आज आपके पास पैसा आएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पैसा खर्च करें, आपको बुरे समय के लिए पैसा बचाकर रखना चाहिए। आज कुछ महिलाएं प्रोपर्टी से जुड़े विवादों में भी घसीटे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरदीने के लिए आज का दिन अच्छा है। आज बिजनेसमैन को पति या पत्नी के घर से भी पैसों की मदद होगी। आज दान के लिए पैसा आप देंगे। आज कुछ रिलेटिव आपसे आर्थिक सहायता मांगेंगे, आपके पास ऐसा मौका आएगा, इसलिए सोच समझकर फैसला लें।
सिंह हेल्थ राशिफल
आज सिंह राशि वालों को पर्सनल और ऑफिस लाइफ दोनों में बैलेंस बनाना होगा। कोशिश करें कि घर में ऑफिस की टेंशन ना लाएं। घर में परिवार वालों के साथ समय बिताएं। आपको इसकी भी कोशिश करनी चाहिएकि मेंटल स्ट्रैस को आपको अवाइड करना है, इसकी जगह पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों को कंपनी में रहें। आपको खाने में शुगर को कम करना चाहिए। आज बच्चों में गले में खराश, स्किन इंफेक्शन और वायरल फीवर के लक्षण आ सकते हैं, इसलिए सावधानी से रहें। आप लोगों को जंक फूड से दूर रहना चाहिए। आज कुछ महिलाओं में हड्डियों और आंखों, कानों में दिक्कत हो सकती है।
डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां