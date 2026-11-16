आज का सिंह राशिफल (16 नवंबर): आज ध्यान अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ज्यादा रहेगा, मन में खुशी होगी
Aaj ka singh rashifal: आज सिंह राशि वालों के लिए पढ़ाई में सफलता के योग हैं। काम में आत्मविश्वास रहेगा और पारिवारिक आयोजन में शामिल होने की संभावना है। पढ़ें सिंह राशि का विस्तृत राशिफल।
घर में आज आपकी खुशी और उत्साह का असर साफ दिखाई देगा। पढ़ाई में सफलता के लिए दिन अनुकूल है और अपने काम को लेकर मन में भरोसा रहेगा। परिवार के बीच बातचीत में आपकी उम्मीद झलकेगी। किसी सामाजिक आयोजन या पारिवारिक समारोह में शामिल होने की संभावना है। सिंह राशि के पहले भाव में गुरु आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा को बल देगा। अपनी जिम्मेदारी संभालते समय अधिकार का भाव रहेगा और आगे बढ़ने की उम्मीद होगी। नौकरी करने वाले पूरे भरोसे से काम करेंगे। घर से निकलते समय दिन की व्यस्तता का अंदाजा रहेगा, फिर भी काम हाथ में लेने का उत्साह बना रहेगा। आज खुशी के साथ जिम्मेदारियों का सिलसिला भी चलेगा। अपने लोगों के बीच बैठने की इच्छा होगी और बाहर की सक्रियता भी ध्यान मांगेगी।
आज का सिंह करियर राशिफल
शिक्षा में सफलता मिलने के अच्छे योग हैं। विद्यार्थी अपनी तैयारी को लेकर आश्वस्त रहेंगे और पढ़ाई से जुड़ा काम आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। किसी विषय पर लगाया गया प्रयास उपयोगी साबित होने की संभावना है। नौकरी में अपनी भूमिका को लेकर संकोच कम रहेगा। दफ्तर में सामने रखे काम को आप पूरे आत्मविश्वास से करेंगे। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के छठे भाव में रहेगा, जिससे कार्यक्रम व्यस्त होगा और किसी सहकर्मी की मांग ध्यान खींचेगी। लगातार मेहनत से इस मांग को संभालने का रास्ता निकलेगा। कारोबारियों के लिए व्यवसाय बढ़ाने के उद्देश्य से लंबी यात्रा के योग हैं। खिलाड़ियों को अपने खेल में सम्मान या पदक मिलने की संभावना है। प्रतियोगिता में अपने प्रदर्शन को लेकर उत्साह रहेगा। आज सामने का काम पूरा करने की लय बनाए रखें।
आर्थिक स्थिति सिंह राशि टुडे
धन से जुड़ी सोच में कारोबार का विस्तार प्रमुख रहेगा। व्यवसाय बढ़ाने के लिए संभावित लंबी यात्रा आर्थिक योजना का विषय बनेगी। इस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर उत्साह रहेगा, हालांकि आमदनी बढ़ने का स्पष्ट वादा संकेत में नहीं है। नौकरी करने वालों का ध्यान आज अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ज्यादा रहेगा। काम के प्रति भरोसा मजबूत होगा, पर उसे तत्काल आर्थिक लाभ मान लेना जल्दबाजी होगी। कारोबारी यात्रा की उपयोगिता पर विचार करने के लिए दिन अनुकूल है। विस्तार की योजना में धन कहां लगेगा, यह सवाल सामने रहेगा। यात्रा पर खर्च तय करते समय उसका कारोबारी उद्देश्य साफ रखें।
आज का सिंह लव राशिफल
परिवार के साथ खुशी साझा करने का मन होगा। किसी समारोह में जाना हुआ तो परिचित लोगों के बीच बातचीत का अवसर रहेगा। दिन भर की सक्रियता के बाद अपने लोगों से मिलने का उत्साह भी बना रहेगा। सिंह राशि के पहले भाव में मंगल जोश और गर्मी बढ़ाएगा, साथ में छोटी चिड़चिड़ाहट भी रहेगी। अपनी बात जल्दी पूरी करने की इच्छा होगी और दूसरे की धीमी प्रतिक्रिया अखरेगी। सावधान रहें, तेज लहजा घर की सहज बातचीत को खींच देगा। आत्मविश्वास आपकी बात में दिखेगा, लेकिन अधीरता भी आसानी से सुनाई देगी। परिवार के साथ बातचीत में जवाब देने से पहले थोड़ा ठहरें। मेलजोल की संभावना दिन में अपनापन जोड़ेगी।
स्वास्थ्य राशिफल सिंह राशि टुडे
सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं। मन में खुशी होगी और रोजमर्रा के कामों के लिए उत्साह रहेगा। व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अपनी जिम्मेदारी संभालने का भरोसा बना रहेगा। ऊर्जा का बड़ा हिस्सा काम और दिनचर्या में लगेगा। लगातार व्यस्त रहने पर आराम की जरूरत महसूस होगी। जोश के साथ आने वाली चिड़चिड़ाहट आपके व्यवहार में दिखाई देगी, इसलिए मन का हाल भी ध्यान मांगेगा। काम के बीच छोटा विश्राम रखें। आज अपनी सक्रियता को लेकर संतोष रहेगा और दिन की जिम्मेदारियों में लगे रहने का मन होगा।
शुभ अंक
२
शुभ रंग
सफेद
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
पढ़ाई के जिस काम की तैयारी पूरी है, उसे आज आगे बढ़ाएं।
क्या न करें
सहकर्मी की मांग सुनते ही अपनी व्यस्तता का गुस्सा उस पर न उतारें।
कल का राशिफल
कल सेहत नरम रहने की संभावना है। विरोधियों को लेकर सतर्क रहें, रणनीति साझा न करें। उधार लौटाना कठिन हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग हैं। बहस उलझाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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