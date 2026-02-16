सिंह राशिफल 16 फरवरी 2026: सिंह राशि वालों को प्रॉडक्टिविटी और ऑफिस गॉसिप के कारण दिक्कतें होंगी, पढ़ें पूरा राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वालों को प्रॉडक्टिविटी और ऑफिस गॉसिप के कारण दिक्कतें होंगी, पढ़ें पूरा राशिफल
Leo Horoscope Today 16 February 2026 : अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करें और लवलाइफ और ऑफिस लाइफ के इश्यूज को सोल्व करें। आर्थिक तौर पर कही निवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। काम में ईमानदार रहें और अपने पार्टनर को आज खुश रखें। खान में बैलेंस डाइट लें । आज रुटीन लाइफ भी अच्छी रेहगी। आपका दिन आज शानदार रहेगा, आज छोटे हेल्थ इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। आज वेल्थ से जुड़ी दिक्कतें भी आपको तंग करेंगी।
सिंह लव राशिफल
लवलाइफ में आज सुहाने पल दे्खने को मिलेंगे। आपको रिलेशनशिप में कमिटेडिड होना होगा। आपको अपने पास्ट में नहीं जाना है। कुछ लव अफेयर में पॉजिटिव टर्न रहेगा। आपको पैरेंट्स से अप्रूवल मिलेगा शादी के लिए। आज आप लवर के पैरेंट्स को भी सरप्राइज देंगे। आपको हार्श वर्ड्स को इस समय अवाइड करना चाहिए, कोशिश करें कि अगर लवर के साथ समय बिता पारहे हैं, तो उनसे खराब ना बोलें। आज कुछ लोगों के लिए खास दिन रहेगा, क्योंकि कोई खास इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, किसी पार्टी या समारोह में शामिल होते समय।
सिंह करियर राशिफल
आज सिंह राशि वालों की प्रोफेशन लाइफ में छोटे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, खासर आपकी प्रॉडक्टिविटी और ऑफिस गॉसिप को लेकर इसके अलावा अनुशासन की कमी को लेकर भी आपको दिक्कतें हो सकती है। आज ऐसे भी मौके आपके सामने आ सकते हैं कि आपको अपना आपा खोना पड़े, लेकिन इससे आप बचेंगे, तो आपको लाभ होगा। इससे आपका प्रोफाइल खराब हो सकता है। इंजीनियर, लेखर, डॉक्टर, प्रोफेसर साइंटिस्ट केलिए दिन अच्छा है। आज बैंकर्स और अकाउंटेंट को आज सावधान रहना होगा। आपको सुबह के समय एकस्ट्रा सावधानी रखनी होगी। जिन लोगों ने अभी ऑफिस ज्वाइन किया है, वो अपनी उपस्थिति को बेहतर बनाएं और आप टीम डिस्कशन में दिखें।
सिंह मनी राशिफल
आज सिंह राशि वालों को छोटे आर्थिक इश्यूज रहेंगे। शाम तक सभी चीजें अपने ट्रैक पर वापस आ जाएंगी। आज कुछ महिलाओं को पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आज का दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक लाइफ में भी कुछ अनुशासन होते हैं, जैसे बेकार पैसा खर्च ना करना। इसके अलावा अपनी लाइफ को अच्छा करना। इससे आप अपनी आर्थिक लाइफ तो बेहतर बनाएं। आज कुछ लोग फंड को लाने में सफल रहेंगे, कुछ बिजनेसमैन को प्रमोटर्स के जरिए मदद मिल सकती है, इसलिए आपके लिए फंड आ जाएगा। आज अगर किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ आर्थिक इश्यूज रहेंगे, तो आपको इन्हें सोल्व करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन इसके लिए अच्छा है।
सिंह हेल्थ राशिफल
आज सिंह राशि वालों को इंफेक्शन हो सकता है। आपको पेट में इंफेक्शन के कारण आज दिक्कत हो सकती है। वायरल फीवर और गले में दर्द के कारण आपको डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको घर के खाने को लेकर ध्यान देना चाहिए। इस समय कोशिश करें कि घर का बना खाना खाएं और जंक फूड से हर हाल में बचें। आपको दिन में अच्छे से पानी पीना है और दोपहर का समय अच्छा है, अगर जिम ज्वाइन नहीं किया है, तो कर सकते हैं। आज बाहर कार या टू व्हीलर चलाते समय सावधान रहें, आपके लिए कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए खास ध्यान रखें।
डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां