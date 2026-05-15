सिंह राशिफल 15 मई 2026:आज सिंह राशि के लिए दिन शानदार, पढ़ें दिन भर क्या रहेगी हलचल
Aaj ka Singh Rashifal:सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। राशिचक्र की यह 6वीं राशि है। आइए जानें आज सिंह राशि का दिन कैसा रहेगा। पढ़ें राशिफल
Leo Horoscope today, सिंह राशिफल 15 मई 2026: आज सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। कई ग्रहों के योग से दो अच्छे संयोग सिंह राशि के लिए भी अच्छी चीजें लाएंगे। आपके लिए लवलाइफ में शानदार पल देखने को मिलेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत का फल मिलेगा, जो काम अटके थे, वो अब पूरे होंगे। हेल्थ कोलेकर भी आज कोई सीरियस बीमारी नहीं है, थकान आदि की दिक्कतें हैं, जो अपने आप दूर होंगी। ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय से जानें कैसा रहेगा आपका आज का राशिफल
Leo Love Horoscope today, सिंह लव राशिफल
प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए समय सकारात्मक रहेगा। रिश्तों में विश्वास और मधुरता बढ़ेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी। प्रियजनों का सहयोग मानसिक संतोष देगा। आप पार्टनर से जैसी उम्मीद करते हैं, वैसा ही आपको मिलेगा। आप दोनों में विश्वास भी बना हुआ है। थोड़ा बहुत बहस होगी, लेकिन ये कोई गंभीर नहीं हैं। कुल मिलाकर आपके लिए स्थिति अच्छी है, कहीं घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं।
Leo Money Horoscope today, सिंह मनी राशिफल
आज सिंह राशि वालों के एकादश भाव में शुक्र और गुरु की युति आर्थिक मामलों में अत्यंत शुभ परिणाम देने वाली है। आपके लिए लक्ष्मीयोग भी आज अच्छी स्थिति देगा। इनकम के नए स्रोत बनेंगे और लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। आपने जो चीजें पहले शुरू की और वो चल नहीं, पाईं, अब वो आपको अच्छे से लाभ देंगी। बिजनेस में धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, अधिकारियों से अच्छे रिलेशन के कारण बिजनेस से जुड़ी दिक्कतें नहीं सताएंगी। वेश और सेविंग के भी बढ़ने के योग हैं, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होती दिखाई दे रही है।
Leo Career Horoscope today, सिंह करियर राशिफल
व्यापार और करियर के लिए यह समय अत्यंत शुभकारी रहेगा। नवम भाव में मंगल और चंद्रमा भाग्य का पूरा साथ देंगे, आपके काम चुटकियों में बनेंगे, आपके लिए बिजनेस और नौकरी में अच्छा समय रहेगा, जो पहले आपने त्याग किए हैं, आपकी मेहनतका ही फल आपको मिल रहा है। आपको नौकरी में भी अपनी काबिलियत साबित करने के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस समय आपके लिए बाहर जानें का भी योग बन रहा है, जो आपको लाभ दिलाएंगीष धर्म-कर्म और सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में सम्मान और सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं।
Leo Health Horoscope today, सिंह हेल्थ राशिफल
सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की स्थिति काफी अच्छी दिखाई दे रही है। अष्टम भाव में शनि होने के कारण छोटी-मोटी परेशानियां या थकान महसूस हो सकती है, लेकिन दशम भाव में सूर्य और बुध की मजबूत स्थिति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नियंत्रित रखने में सहायता करेगी। आपको कोई सीरियस बीमारी नहीं है, हेल्थ का ध्यान रखें और एनर्जी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। स्ट्रैचिंग और वॉक आपके लिए बहुत जरूरी है। वहीं पूरी नींद लेना भी आपके लिए जरूरी है, ये हेल्थ के लिए जरूरी हैं। आपके लिए बैलेंस मील इस समय लेना भी जरूरी है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय