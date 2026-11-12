आज का सिंह राशिफल (12 नवंबर 2026):संपत्ति खरीदने की योजना सुगमता से आगे बढ़ने के योग
Today Leo Horoscope in hindi:आज अपने लोगों के बीच रहने की इच्छा मजबूत होगी और घर लौटने का विचार अच्छा लगेगा।
माता का साथ आज आपका भरोसा बढ़ाएगा और घर की कोई योजना आगे बढ़ाने का मन होगा। संपत्ति खरीदने की योजना सुगमता से आगे बढ़ने के योग हैं। घर के लिए बड़ा उपयोगी सामान खरीदने का दिन अनुकूल है। जीवनसाथी सहयोगी रहेगा, इसलिए घरेलू जरूरतों पर बातचीत सहज होगी। घर की सजावट में बदलाव का विचार भी आएगा। इस अच्छे माहौल के बीच खर्च बढ़ने की संभावना है। सुख-सुविधा की कोई चीज पसंद आने पर उसकी उपयोगिता के साथ घर में मिलने वाले आराम पर ध्यान जाएगा। किसी समारोह में शामिल होने या फिल्म देखने जैसी सैर का अवसर बन सकता है। आज खुशी का केंद्र घर और परिवार रहेगा। बाहर निकलने का विचार भी अपने लोगों के साथ समय बिताने से जुड़ा होगा।
सिंह करियर राशिफल
काम के बीच घर की योजना मन में आती रहेगी। नौकरी या कारोबार के किसी विशेष नतीजे का ठोस संकेत नहीं है, इसलिए आज का मुख्य लाभ घरेलू सुविधा और मन के हल्केपन में रहेगा। पढ़ाई में बाद के हिस्से में रुचि बढ़ेगी। विषय को नए ढंग से समझने की इच्छा होगी और रचनात्मक काम के लिए मन अनुकूल रहेगा। बच्चों की पढ़ाई या उनकी रुचि पर बातचीत होगी। परिवार के समय और अपने काम के बीच तालमेल मुख्य विषय बनेगा। किसी घरेलू खरीद की चर्चा काम के दौरान ध्यान खींच सकती है। जरूरी काम के लिए अलग समय तय करें। आज पढ़ने या रचनात्मक काम में आनंद मिलने की संभावना साधारण दफ्तर के काम से अधिक रहेगी।
सिंह धन राशिफल
घर के लिए बड़ी सुविधा खरीदने का दिन शुभ है। फ्रिज या कंप्यूटर जैसी उपयोगी वस्तु पर विचार आगे बढ़ने के योग हैं। संपत्ति खरीदने की योजना में सुगमता की संभावना है, हालांकि अंतिम खरीद का भरोसा नहीं दिया जा सकता। कन्या राशि के दूसरे भाव में वक्री शुक्र परिवार की सुविधा और अपने शौक पर खर्च की संभावना बढ़ाएगा। सजावट बदलने का विचार अतिरिक्त रकम मांग सकता है। आज खर्च का बड़ा कारण सुख-सुविधा की इच्छा के रूप में सामने होगा, किसी अनिवार्य आर्थिक संकट के रूप में नहीं। उपलब्ध रकम और घर की प्राथमिक जरूरत का मेल देख लें। एक पसंद पूरी होते ही दूसरी चीज लेने का आकर्षण बढ़ने की संभावना है।
सिंह लव राशिफल
जीवनसाथी का सहयोग रहेगा और घर की योजना पर साथ बैठकर बात होगी। कुंभ राशि के सातवें भाव में राहु संबंधों से जुड़ी अपेक्षा बढ़ाएगा तथा किसी साझा विचार में अचानक रुचि जगाएगा। मन चाहेगा कि सामने वाला भी आपकी खुशी में उतना ही शामिल हो। माता की मदद और परिवार की गर्माहट दिन को अपनापन देंगी। समारोह में जाने की संभावना है, जहां साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। किसी सुखद सैर या फिल्म का विचार बनेगा। साझेदारी में अपेक्षा अधिक रहने पर छोटी असहमति भी बड़ी लगेगी। घर की योजना पर साथी की पसंद भी पूछें।
सिंह हेल्थ राशिफल
घर का आराम मन को खींचेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृश्चिक राशि के चौथे भाव में रहेगा और दोपहर के आसपास धनु राशि के पांचवें भाव में आएगा। पहले घर और माता का साथ सुकून देगा, फिर मन हल्का तथा रचनात्मक होगा। बच्चों के लिए समय या सुखद सैर की गुंजाइश बनेगी। सेहत के किसी खास बदलाव का संकेत नहीं है, मगर भावनात्मक सहजता दिन को अच्छा महसूस कराएगी। खरीदारी और समारोह एक साथ हों तो कार्यक्रम लंबा होने की संभावना है। बीच में आराम का समय रखें। शांत चेतावनी यही है कि अच्छे मूड में खर्च की तय सीमा पार करना बाद में दबाव दे सकता है।
क्या करें
माता और जीवनसाथी के साथ घर की प्राथमिक जरूरत तय करें। परिवार के लिए कुछ समय अलग रखें।
क्या न करें
एक बड़ी खरीद के साथ सजावट की कई नई चीजें न जोड़ें।
कल का राशिफल
कल शिक्षा में सफलता के योग हैं। काम आत्मविश्वास से करेंगे और उत्साह रहेगा। पारिवारिक समारोह या दूर की कारोबारी यात्रा की संभावना है। खिलाड़ियों को प्रशंसा मिलने के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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