आज का सिंह राशिफल (12 नवंबर 2026):संपत्ति खरीदने की योजना सुगमता से आगे बढ़ने के योग

Today Leo Horoscope in hindi:आज अपने लोगों के बीच रहने की इच्छा मजबूत होगी और घर लौटने का विचार अच्छा लगेगा।

माता का साथ आज आपका भरोसा बढ़ाएगा और घर की कोई योजना आगे बढ़ाने का मन होगा। संपत्ति खरीदने की योजना सुगमता से आगे बढ़ने के योग हैं। घर के लिए बड़ा उपयोगी सामान खरीदने का दिन अनुकूल है। जीवनसाथी सहयोगी रहेगा, इसलिए घरेलू जरूरतों पर बातचीत सहज होगी। घर की सजावट में बदलाव का विचार भी आएगा। इस अच्छे माहौल के बीच खर्च बढ़ने की संभावना है। सुख-सुविधा की कोई चीज पसंद आने पर उसकी उपयोगिता के साथ घर में मिलने वाले आराम पर ध्यान जाएगा। किसी समारोह में शामिल होने या फिल्म देखने जैसी सैर का अवसर बन सकता है। आज खुशी का केंद्र घर और परिवार रहेगा। बाहर निकलने का विचार भी अपने लोगों के साथ समय बिताने से जुड़ा होगा।

काम के बीच घर की योजना मन में आती रहेगी। नौकरी या कारोबार के किसी विशेष नतीजे का ठोस संकेत नहीं है, इसलिए आज का मुख्य लाभ घरेलू सुविधा और मन के हल्केपन में रहेगा। पढ़ाई में बाद के हिस्से में रुचि बढ़ेगी। विषय को नए ढंग से समझने की इच्छा होगी और रचनात्मक काम के लिए मन अनुकूल रहेगा। बच्चों की पढ़ाई या उनकी रुचि पर बातचीत होगी। परिवार के समय और अपने काम के बीच तालमेल मुख्य विषय बनेगा। किसी घरेलू खरीद की चर्चा काम के दौरान ध्यान खींच सकती है। जरूरी काम के लिए अलग समय तय करें। आज पढ़ने या रचनात्मक काम में आनंद मिलने की संभावना साधारण दफ्तर के काम से अधिक रहेगी।

सिंह धन राशिफल घर के लिए बड़ी सुविधा खरीदने का दिन शुभ है। फ्रिज या कंप्यूटर जैसी उपयोगी वस्तु पर विचार आगे बढ़ने के योग हैं। संपत्ति खरीदने की योजना में सुगमता की संभावना है, हालांकि अंतिम खरीद का भरोसा नहीं दिया जा सकता। कन्या राशि के दूसरे भाव में वक्री शुक्र परिवार की सुविधा और अपने शौक पर खर्च की संभावना बढ़ाएगा। सजावट बदलने का विचार अतिरिक्त रकम मांग सकता है। आज खर्च का बड़ा कारण सुख-सुविधा की इच्छा के रूप में सामने होगा, किसी अनिवार्य आर्थिक संकट के रूप में नहीं। उपलब्ध रकम और घर की प्राथमिक जरूरत का मेल देख लें। एक पसंद पूरी होते ही दूसरी चीज लेने का आकर्षण बढ़ने की संभावना है।

सिंह लव राशिफल जीवनसाथी का सहयोग रहेगा और घर की योजना पर साथ बैठकर बात होगी। कुंभ राशि के सातवें भाव में राहु संबंधों से जुड़ी अपेक्षा बढ़ाएगा तथा किसी साझा विचार में अचानक रुचि जगाएगा। मन चाहेगा कि सामने वाला भी आपकी खुशी में उतना ही शामिल हो। माता की मदद और परिवार की गर्माहट दिन को अपनापन देंगी। समारोह में जाने की संभावना है, जहां साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। किसी सुखद सैर या फिल्म का विचार बनेगा। साझेदारी में अपेक्षा अधिक रहने पर छोटी असहमति भी बड़ी लगेगी। घर की योजना पर साथी की पसंद भी पूछें।

सिंह हेल्थ राशिफल घर का आराम मन को खींचेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृश्चिक राशि के चौथे भाव में रहेगा और दोपहर के आसपास धनु राशि के पांचवें भाव में आएगा। पहले घर और माता का साथ सुकून देगा, फिर मन हल्का तथा रचनात्मक होगा। बच्चों के लिए समय या सुखद सैर की गुंजाइश बनेगी। सेहत के किसी खास बदलाव का संकेत नहीं है, मगर भावनात्मक सहजता दिन को अच्छा महसूस कराएगी। खरीदारी और समारोह एक साथ हों तो कार्यक्रम लंबा होने की संभावना है। बीच में आराम का समय रखें। शांत चेतावनी यही है कि अच्छे मूड में खर्च की तय सीमा पार करना बाद में दबाव दे सकता है।

क्या करें

माता और जीवनसाथी के साथ घर की प्राथमिक जरूरत तय करें। परिवार के लिए कुछ समय अलग रखें।

क्या न करें

एक बड़ी खरीद के साथ सजावट की कई नई चीजें न जोड़ें।