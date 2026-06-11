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सिंह राशिफल 11 जून: आज शुभता से भरा दिन कर रहा आपका इंतजार, मिलेगा भाग्य का पूरा साथ

Pandit Narendra Upadhyay लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka singh Rahsifal: आज सिंह राशि  वालों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। ज्योतिषाचार्य की सलाह के अनुसार, आज आपको कुछ मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। पढ़ें आज का विस्तृत सिंह राशिफल।

सिंह राशिफल 11 जून: आज शुभता से भरा दिन कर रहा आपका इंतजार, मिलेगा भाग्य का पूरा साथ

Aaj ka Singh Rashifal, Leo Horoscope: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्यवश आपके जीवन में अच्छी-अच्छी घटनाएं घट सकती हैं। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ समय रहने वाला है। निवेश के लिए दिन उत्तम है। वर्तमान में किया गया निवेश आपको भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकता है। पढ़ें सिंह राशि का विस्तृत राशिफल-

सिंह लव राशिफल-

सिंह राशि वालों के आज प्रेम-संबंधों में सुधार होगा। जीवनसाथी के साथ लंबे समय से चली आ रही अनबन खत्म हो सकती है। अविवाहित लोगों का प्रेम नया मोड़ ले सकता है। प्रेम अब विवाह की ओर जा सकता है। विवाहित जातकों को आज जीवनसाथी के साथ परिवार से जुड़ी परेशानियों को लेकर चर्चा करनी चाहिए, समाधान निकल सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखने से रिश्तों में तालमेल बढ़ सकता है।

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सिंह करियर राशिफल-

करियर के लिहाज से सिंह राशि का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी से जुड़ी दिक्कतें अब खत्म होती नजर आ सकती है। ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं, जिससे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। हालांकि आज आपको ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, वरना आपकी छवि प्रभावित हो सकती है। बिजनेस करने वालों को सितारों का साथ मिलेगा, जिससे मुनाफा बढ़ सकता है। कामकाज के सिलसिले में आज यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा आपकी फलदायी साबित होगी।

सिंह आर्थिक राशिफल-

सिंह राशि के लिए सूर्य की शुभ स्थिति धन लाभ करा सकती है। धन आगमन के नए-नए मार्ग बन सकते हैं। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी करेंगे। शत्रु आपको और आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन अंत में आपकी विजय होगी। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। आज धन के निवेश से पहले अच्छी तरह रिसर्च करना जरूरी है।

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सिंह स्वास्थ्य राशिफल-

सिंह राशि वालों के आज स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लग्न का केतु और सप्तम भाव का राहु आज छोटी-मोटी दिक्कतें दे सकते हैं। लेकिन नवम भाव का चंद्रमा और सूर्य की शुभ स्थिति शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। दिन की शुरुआत में आप थकान महसूस कर सकते हैं, लेकिन शाम तक आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। एकांत में खुद के साथ समय बिताने से आपको मानसिक राहत मिलेगी।

कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, जिससे धन की स्थिति में सुधार और करियर से जुड़े अच्छे अवसर मिल सकते हैं। दिन की शुभता बढ़ाने के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और उन्हें प्रणाम करना लाभकारी रहेगा।

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Pandit Narendra Upadhyay

लेखक के बारे में

Pandit Narendra Upadhyay

पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र

  • 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
  • अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
  • विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण

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  1. वैदिक एवं फलित ज्योतिष
  2. रत्न विज्ञान (Gemology)
  3. वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
  4. ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
  5. ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
  6. ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय

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