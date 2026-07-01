Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सिंह राशिफल 1 जुलाई 2026: सूर्य लाभ के क्षेत्र को एक्टिव कर रहा, शनि की सीख भी पढ़ें

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

aaj ka Singh Rashifal: शरीर साथ देगा, पर काम के बीच आराम न छोड़ें। जो लोग लंबे समय से किसी योजना पर सोच रहे थे, वे आज उसकी व्यवहारिक दिशा देख सकते हैं। 

सिंह राशिफल 1 जुलाई 2026: सूर्य लाभ के क्षेत्र को एक्टिव कर रहा, शनि की सीख भी पढ़ें

सुबह का हिस्सा रचनात्मकता, आत्मविश्वास और मन की खुशी बढ़ाने वाला हो सकता है। पढ़ाई, बच्चों, शौक, प्रस्तुति, कंटेंट, डिजाइन या किसी क्रिएटिव काम में मन लगेगा। दिल से किया गया काम सराहना दिला सकता है। दोस्तों या नेटवर्क से भी अच्छा माहौल मिल सकता है। प्रेम संबंधों में भी हल्कापन रहेगा। लेकिन दिन बढ़ने पर ऊर्जा का केंद्र बदल जाएगा। दोपहर के बाद जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। तब काम की बारीकी, समय की पाबंदी और अनुशासन जरूरी होगा। ऑफिस या कारोबार में जो बड़ा फैसला सोच रहे हैं, उसे भावनाओं में नहीं, ठोस आधार पर लें। सूर्य लाभ के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए लोगों से सहयोग मिलता दिख सकता है। वहीं शनि का हल्का दबाव यह याद दिलाएगा कि हर आकर्षक विकल्प व्यावहारिक हो, यह जरूरी नहीं। इसलिए पहले उत्साह, फिर जांच।

सिंह लव राशिफल

दिल के मामलों में दिन अच्छा माना जा सकता है। सुबह का समय प्रेम व्यक्त करने, साथ समय बिताने और रिश्ते को सहज बनाने के लिए बेहतर है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो बातचीत आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। पुराने रिश्ते में भी ताजगी आ सकती है। जीवनसाथी के साथ हल्की-फुल्की बात, साथ खाना या छोटी आउटिंग अच्छा असर दे सकती है। दोपहर के बाद व्यस्तता बढ़ने से भावनात्मक समय कम हो सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण बात सुबह या शाम सुकून से करें। किसी तीसरे की राय को रिश्ते पर हावी न होने दें।

सिंह करियर राशिफल

छात्रों के लिए दिन उत्साहजनक है। सुबह पढ़ाई में रुचि अच्छी रहेगी। कठिन विषय भी अगर शुरुआत में पकड़ लें, तो काम बन सकता है। प्रतियोगी तैयारी कर रहे लोग अभ्यास पर भरोसा रखें। करियर में नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य से ठीक रहेगा, पर दोपहर बाद काम की गति तेज हो सकती है। बिजनेस वालों के लिए कुछ बड़ा निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है, खासकर विस्तार, नई रणनीति या निवेश को लेकर। फिर भी शर्तें, खर्च और समयसीमा की जांच जरूरी है। टीम से काम लेना हो तो निर्देश स्पष्ट रखें। आपका प्रदर्शन ध्यान खींच सकता है।

ये भी पढ़ें:तुला मासिक राशिफल जुलाई 2026: तुला राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, पढ़ें

सिंह धन राशिफल

आर्थिक मामलों में अवसर दिख सकते हैं। लाभ, नेटवर्क या परिचितों से काम जुड़ सकता है। जोखिम वाले निवेश का विचार आए तो भी सीमा तय करके चलें। केवल उत्साह में पैसा न लगाएं। कारोबार में निवेश से पहले कैश फ्लो और वापसी का हिसाब साफ रखें। दिन का पहला हिस्सा अनुमान आधारित फैसलों की तरफ खींच सकता है, जबकि दूसरा हिस्सा व्यावहारिकता मांगता है। इस अंतर को समझेंगे तो बेहतर रहेगा। छोटे लाभ को भी नजरअंदाज न करें।

ये भी पढ़ें:Singh Masik july Rashifal: सिंह राशि के लिए जुलाई का महीना क्या बदलाव लाएगा

सिंह हेल्थ राशिफल

सेहत सामान्य से अच्छी रह सकती है। सक्रियता बनी रहेगी और सुस्ती कम रहेगी। फिर भी दोपहर के बाद थकान या काम का दबाव महसूस हो सकता है। खानपान अनियमित न होने दें। थोड़ी स्ट्रेचिंग, सीढ़ियां चढ़ना या हल्की वॉक आपको संतुलित रखेगी। नींद की भरपाई करें। ज्यादा उत्तेजना के बाद शरीर को शांत होने का समय दें।

आज की सलाह: उत्साह अच्छा है, पर हर बड़े फैसले से पहले खर्च और समय जरूर जांचें।

ये भी पढ़ें:कन्या राशिफल 1 जुलाई :बुध वक्री होने से संदेश, मीटिंग या प्लान में गड़बड़ी संभव
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Leo Rashifal Singh Rashi Rashifal In Hindi
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने