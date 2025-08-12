Today Horoscope Tarot Card 12 August 2025 aries to pisces aaj ka tarot rashifal daily Future predictions Tarot Card Rashifal: 12 अगस्त का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों का कैसा रहेगा? टैरो कार्ड से जानें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Tarot Card 12 August: टैरो राशिफल अपने आप में काफी यूनीक है। एनर्जी को रीड करके टैरो आपको सटीक जानकारी देता है। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन 12 राशियों के लिए क्या-क्या ध्यान में रखना है और किस-किस एरिया में उनकी एनर्जी शिफ्ट होगी?

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 07:25 AM
Tarot Card Rashifal: 12 अगस्त का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों का कैसा रहेगा? टैरो कार्ड से जानें

Tarot Card Reading: टैरो, कार्डों की रहस्यमयी दुनिया और भविष्य आकलन की सर्वप्रिय विधा है। इस शब्द की उत्पत्ति भी रहस्यमय है। टैरो सिर्फ शब्द नहीं, भविष्य और जीवन है। कुछ मानते हैं यह टैरोची शब्द से उत्पन्न हुआ, जो माइनर आर्काना के कार्डों से संबंधित था, तो कुछ इसकी उत्पत्ति टैरोटी से मानते हैं क्रास लाइन जो कि कार्डों के पीछे दिखती है। टैरो डेक में कुल 78 कार्ड होते हैं, जिन्हें मेजर आर्काना तथा माइनर आर्काना में विभक्त किया गया है। आर्काना लैटिन भाषा के शब्द आर्कान्स से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है रहस्यमय व्यक्तिगत विकास। रहस्यों से प्रतीकात्मक रूप से अभिलेखित शिक्षाएं लिए मेजर आर्काना गुप्त विज्ञान के छात्रों का गंभीर विषय है। आइए जानते हैं, टैरो कार्ड से जानें कैसा रहेगा सभी राशियों का हाल। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- अगर आज आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग है जो आपको कुछ नया बनाने के लिए प्रेरित करेगी, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी हिम्मत से काम लें और उन चीजों को भी आजमाएं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें।

वृषभ राशि- आज वृषभ राशि वालों के मन में अचानक प्रेरणा की लहर दौड़ जाएगी और कुछ रोमांचक प्लानिंग बनाने के बारे में आइडिया खुलकर सामने आएंगे। आज अपनी क्रिएटिव एनर्जी को बेकार नहीं जाने दें। अपने आप पर भरोसा रखें और सपने को पूरा करने के लिए छोटे-छोटे काम करना शुरू करें।

मिथुन राशि- आज कोई छोटा संकेत आपको यह बता सकता है कि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज कोई सलाह आपके लिए कीमती साबित हो सकती है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और सतर्क रहें। लव लाइफ अच्छी रहेगी।

कर्क राशि- आज आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। आपके आसपास का माहौल शांति से भरा रहेगा। आप लक्ष्यों की ओर तेजी से बढे़ंगे। अपने समय पर भरोसा रखें और इस बात के लिए आभारी रहें कि लाइफ आपके लिए कितनी खूबसूरती से काम कर रही है।

सिंह राशि- आज आपको अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सराहना मिल सकती है, जिससे आपकी प्रेरणा और बढ़ सकती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।

कन्या राशि- आज आपको छोटी-छोटी चीजों में संतुष्टि मिल सकती है, जैसे कोई प्यारा मैसेज या फिर प्यारी मुस्कान। आज छोटी खुशियां आपको अच्छा महसूस करांएगी। प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताना या कुछ ऐसा करना जो आपको पसंद हो, भी आपके उत्साह को बढ़ा सकता है।

तुला राशि- आज जीवन में सफलता पाने की नई संभावनाएं खुल सकती हैं। आपको कुछ जानकारी मिल सकती है, किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है या कोई परेशानी सुलझ सकती है। सतर्क रहें और अपने सवालों को कभी भी आपको डराने नहीं दें, क्योंकि वे आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं।

वृश्चिक राशि- आज आपका चीजों के बारे में दृष्टिकोण स्पष्ट रहेगा। आज किसी परेशानी को दूर करने में सफल हो सकते हैं। अपने अंदर की आवाज को सुनें। आज किसी खास व्यक्ति इस बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है।

धनु राशि- आज कोई ऐसे व्यक्ति के साथ फिर से जुड़ना शुरू कर सकता है जो ज्ञान शेयर करता है। आज आपको सही फैसले लेने की जरूरत है। आज रिश्ते की पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। एनर्जी में वृद्धि होगी।

मकर राशि- आज आपके दृष्टिकोण में कोई भी मामूली बदलाव निश्चित रूप से इस बात पर असर डालेगा कि कोई खास स्थिति आपको किस तरह परेशान कर रही है। आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आप चीजों को अटका हुआ महसूस करने के बजाए अलग ढंग से देखना शुरू करेंगे तो नए हल सामने आने लगेंगे। अब पुराने तरीकों को छोड़ने और इस नए तरीके को अपनाने का समय आ गया है।

कुंभ राशि- आपकी क्रिएटिविटी लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। अपनी जरूरतों को पूरा करने में सफल रहेंगे। लीक से हटकर सोचना आपके एजेंडे में हो सकता है, जहां आप एक ऐसा विचार लेकर आते हैं जो किसी और के पास नहीं था। अपनी बुद्धि पर भरोसा रखें और स्मार्ट रिस्क लें। जब प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो आपकी त्वरित सोच आपको आगे ले जाएगी। आज आपको अपनी काबिलीयत का रिवार्ड मिल सकता है।

मीन राशि- आज आप साहसिक कदम उठा सकते हैं। आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। रोमांटिक लाइफ में नई चिंगारी भड़क सकती है। दिन अनुकूल रहने वाला है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

