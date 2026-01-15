Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Today Horoscope Cancer Aaj ka Kark Rashifal 16 January 2026 future predictions
कर्क राशिफल: कर्क राशि का 16 जनवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

कर्क राशिफल: कर्क राशि का 16 जनवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

संक्षेप:

Cancer Horoscope Today 16 January 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Jan 15, 2026 10:42 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Today Horoscope Cancer Aaj ka Kark Rashifal 16 January 2026, कर्क राशिफल: अपने रिश्ते में आशावादी रहें, और आपको नए बदलाव दिखेंगे। वर्कप्लेस पर अपनी लगन दिखाएं और बेहतरीन नतीजे पाएं। धन को समझदारी से संभालें, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज अपनी लव लाइफ की परेशानियों को सुलझाएं। वर्कप्लेस पर आपकी कमिटमेंट आपको बेहतरीन प्रोफेशनल नतीजे दिलाने में मदद करेगी। आज धन को लेकर चिंता हो सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कर्क राशि का 16 जनवरी का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल

कर्क राशि का आज का लव राशिफल: फालतू की बातचीत से बचें और अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करें। आप भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं और अपने प्रेमी को परिवार से भी मिलवा सकते हैं। बहस करते समय भी शांत रहें, और अपने प्रेमी या परिवार का व्यक्तिगत रूप से अपमान न करें। रोमांटिक डिनर के लिए समय निकालें, और जो लोग यात्रा कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रेमी से फोन पर जुड़कर अपनी भावनाओं को शेयर करना चाहिए। आज के दिन दोपहर का टाइम क्रश को प्रपोज करने के लिए अच्छा है, और जवाब पॉजिटिव होगा।

कर्क राशि का आज का करियर राशिफल: वर्कप्लेस पर आपकी कमिटमेंट सकारात्मक परिणाम लाएगी। मीटिंग में विचार जाहिर करते समय आत्मविश्वास रखें। आज सिनीयर्स के साथ आपके कनेक्शन अच्छे रहेंगे। प्रदर्शन से संबंधित कोई शिकायत नहीं आएगी, और आपको अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखाने के अवसर भी मिल सकते हैं। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज बहुत यात्रा करनी पड़ेगी। व्यवसायी नए बिजनेस शुरू करेंगे, जो जल्द ही सफल होंगे। आज नई कंपनी में शामिल होने का भी अच्छा समय है। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि में राहु-मंगल की चाल से पलटेगा इन 3 राशियों का भाग्य, चमक उठेगी किस्मत
ये भी पढ़ें:3 बार बुध 2026 में चलेंगे उलटी चाल, इन 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन

कर्क राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज छोटी-मोटी वित्तीय समस्याएं आ सकती हैं। परिवार में धन या संपत्ति से संबंधित बड़ी बहस से बचना महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को आज कानूनी मामलों पर खर्च करना पड़ सकता है। आज के दिन दोपहर का टाइम गहने या वाहन खरीदने के लिए अच्छा है। आप आज घर की मरम्मत भी करवा सकते हैं या नया घर खरीद सकते हैं। व्यवसायी प्रमोटर के माध्यम से धन जुटाने में सफल हो सकते हैं।

कर्क राशि का आज का सेहत राशिफल: आज के दिन की शुरुआत व्यायाम से करें, और सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय भी सावधान रहें। मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल और उच्च रक्तचाप दिन को परेशानी भरा बना सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को भी पानी के नीचे की गतिविधियों सहित साहसिक खेलों से दूर रहना चाहिए। बच्चों को मुंह से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आज ट्रेन या बस में चढ़ते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। एरेटेड ड्रिंक्स, कॉफी और चाय का सेवन कम करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Cancer Cancer Horoscope kark Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने