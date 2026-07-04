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अंक राशिफल 4 जुलाई: मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? बुध बढ़ाएंगे आत्मविश्वास

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 5 today Horoscope 4 July 2026: आज के दिन मूलांक 5 वालों को बुध की मदद से कॉन्फिडेंस आएगा और इसका असर हर काम पर देखने को मिलेगा। यहां पढ़ें मूलांक 5 का राशिफल।

अंक राशिफल 4 जुलाई: मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? बुध बढ़ाएंगे आत्मविश्वास

Mulank 5 Numerology Predictions Today: दिन में हलचल रहेगी और लोगों से मिलना जुलना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी बात में भरोसा दिखेगा, इसलिए किसी काम, प्लान या सोच के लिए समर्थन जुटाने का मौका बन सकता है। 4 जुलाई 2026 का मूलांक 4 इस ऊर्जा को ठोस दिशा देना चाहता है, जबकि भाग्यांक 3 लोगों तक बात पहुंचाने में मदद करेगा। बुध के असर से आपकी बातचीत, तर्क और तुरंत सोचने की क्षमता मजबूत रहेगी। बस इतना ध्यान रखें कि केवल उत्साह काफी नहीं होता, बात को कागज, समय और जिम्मेदारी के साथ भी रखना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई, घर के कामों की प्लानिंग या किसी जरूरी चर्चा में आपकी समझ काम आएगी।

मूलांक 5 लवलाइफ

रिश्तों में आपकी खुली और सहज बात असर डालेगी। अगर कोई करीबी आपकी बात सुनने को तैयार है, तो दिल की बात घुमाकर कहने के बजाय साफ ढंग से रखें। बुध वाला अंक 5 अक्सर शब्दों से दूरी भी घटाता है और गलतफहमी भी बना देता है, इसलिए बोलते समय नीयत साफ रखें। परिवार में बच्चों की पढ़ाई, दिनचर्या या जिम्मेदारियों को लेकर बात हो सकती है। ऐसे में आदेश देने के बजाय समझाकर बात करेंगे तो साथ जल्दी मिलेगा। प्रेम संबंध में आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, पर सामने वाले की राय को जगह देना जरूरी होगा।

मूलांक 5 करियर

कामकाज में नेटवर्किंग, मीटिंग, बातचीत और प्रेजेंटेशन जैसे मामलों में आपका पलड़ा मजबूत रह सकता है। अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए लोगों का भरोसा चाहिए, तो आपके पास सही कारण और सही भाषा दोनों हो सकती हैं। मूलांक 4 संकेत देता है कि बात के साथ तैयारी भी जरूरी है। इसलिए फाइल, डेटा, तारीख और जिम्मेदारी साफ रखें। भाग्यांक 3 आपकी अभिव्यक्ति को सहारा देगा, जिससे ऑफिस में आपकी बात सुनी जा सकती है। बिजनेस वालों के लिए ग्राहक, पार्टनर या टीम से जुड़ने का समय ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए भी यह दिन अच्छा है, खासकर जब बच्चों की पढ़ाई का शेड्यूल, विषय चयन या ट्यूशन जैसी बातों पर समझदारी से फैसला लेना हो।

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मूलांक 5 फाइनेंस

पैसों के मामले में बातचीत से रास्ता खुल सकता है, पर सिर्फ मौखिक भरोसे पर टिके रहना ठीक नहीं होगा। बुध कागज और गणना का ग्रह है, इसलिए रकम छोटी हो या बड़ी, हिसाब साफ रखें। किसी काम के लिए सहयोग, फीस, सामग्री या पढ़ाई से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। अगर खर्च का मकसद साफ है और आगे उपयोग भी दिख रहा है, तो उसे ठीक से परखकर आगे बढ़ें। समर्थन मिलने से उत्साह बढ़ेगा, लेकिन बजट का ढांचा साथ रखना बेहतर रहेगा।

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मूलांक 5 हेल्थ

लगातार लोगों से मिलना, बोलना या कई काम एक साथ संभालना आपको भीतर से थका सकता है। ऐसे में बीच बीच में पांच मिनट का शांत विराम लें। पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें। अगर दिमाग में बहुत बातें चल रही हों, तो उन्हें छोटे नोट में लिख लें। इससे बेचैनी कम होगी और निर्णय लेते समय स्पष्टता बनी रहेगी।

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शुभ अंक: 4

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: अधूरी जानकारी के साथ किसी योजना का वादा न करें। बच्चों की पढ़ाई पर राय देते समय तुलना से बचें। समर्थन मिल रहा हो तब भी लिखित बात को नजरअंदाज न करें।

आज की सलाह: अपनी अच्छी बात को ठोस तैयारी के साथ आगे रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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