अंक राशिफल 4 जुलाई: मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? समझदारी से लें फैसले
Mulank 4 today Horoscope 4 July 2026: आज राहु के चलते कुछ चीजों में जल्दबाजी करने का मन होगा लेकिन धैर्य रखें। समझदारी से फैसले लेंगे तो सही होगा। यहां पढ़ें मूूलांक 4 का राशिफल।
Mulank 4 Numerology Predictions Today: खुद को कसकर परखने की आपकी आदत इस समय कुछ ज्यादा सक्रिय रह सकती है। हर कमी को पकड़ लेना आसान लगेगा, लेकिन वहीं रुक जाना नुकसान कर सकता है। राहु वाले अंक 4 की खासियत है कि यह अलग नजरिया देता है, पर कभी कभी वही नजरिया अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा सख्त भी बना देता है। 4 जुलाई 2026 का मूलांक 4 आपके भीतर व्यवस्था और सुधार की चाह बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 3 बात साफ करने और अगला कदम तय करने में मदद देगा। इसलिए अपने जीवन का सीधा हिसाब देखें। कहां आप खुद ही रुकावट बने हैं, यह पहचानें। एक भरोसेमंद दोस्त से बातचीत भी नई समझ दे सकती है।
मूलांक 4 लवलाइफ
रिश्तों में मुश्किल बाहर से कम और आपके मन के भीतर से ज्यादा बन सकती है। अगर आपको लगे कि सामने वाला आपकी उम्मीद के मुताबिक साथ नहीं दे रहा, तो पहले यह भी देखें कि कहीं आप अपनी नाराजगी खुद से उठाकर रिश्ते में तो नहीं ला रहे। पार्टनर या किसी करीबी दोस्त से खुलकर बात करना बेहतर रहेगा। राहु भ्रम भी देता है, इसलिए अधूरी बातों से गलत मतलब निकल सकता है। सख्त लहजे में अपनी कमी गिनाने के बजाय सीधी बात करें कि आपको किस बात में सहारा चाहिए। इससे दूरी घटेगी।
मूलांक 4 करियर
कामकाज में आप अपनी ही परफॉर्मेंस से पूरी तरह संतुष्ट न दिखें, लेकिन यही बेचैनी सुधार का रास्ता भी खोल सकती है। हर छोटी गलती को असफलता मानने के बजाय उसे प्रोसेस का हिस्सा समझें। मूलांक 4 अनुशासन चाहता है और भाग्यांक 3 संवाद का सहारा देता है, इसलिए ऑफिस, टीम या पढ़ाई में जो बात अटकी है, उसे भीतर रखने के बजाय सही व्यक्ति से पूछ लें। बिजनेस में भी नया कदम उठाने से पहले यह समझें कि रुकावट बाजार में है या आपकी अपनी हिचक में। जो छात्र दिशा बदलने पर सोच रहे हैं, वे पहले अपनी ताकत और कमजोर हिस्से साफ लिखें।
मूलांक 4 फाइनेंस
पैसों के मामले में खुद पर शक करना भी नुकसान दे सकता है। कभी आप जरूरी खर्च टालते हैं, तो कभी जल्दी लाभ के चक्कर में मन डोल सकता है। राहु का यही स्वभाव है। इसलिए रकम से पहले मकसद साफ करें। किस खर्च से काम आगे बढ़ेगा और किससे सिर्फ दिखावा होगा, यह अलग करें। किसी दोस्त की बात सुनकर तुरंत आर्थिक फैसला लेना ठीक नहीं होगा। छोटा और साफ बजट बनाकर चलना इस समय ज्यादा समझदारी भरा रहेगा।
मूलांक 4 हेल्थ
अपने ऊपर लगातार मानसिक दबाव डालने से सिर भारी लग सकता है और गर्दन के पीछे खिंचाव महसूस हो सकता है। शरीर की थकान से ज्यादा मन की सख्ती असर दिखाएगी। थोड़ी देर खुली हवा में टहलना और दिन में दो बार गहरी सांसों पर ध्यान देना राहत दे सकता है। अगर विचार बहुत उलझें, तो उन्हें मन में घुमाने के बजाय कागज पर उतारें। इससे भीतर की पकड़ थोड़ी ढीली होगी।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: दोस्त की सीधी बात को आलोचना समझकर मन बंद न करें। अपनी देरी का दोष सिर्फ हालात पर न डालें। जल्दी फायदा दिखे तो भी पूरा हिसाब देखे बिना कदम न बढ़ाएं।
आज की सलाह: अपनी कमी नहीं, अपना अगला सही कदम पहचानें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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