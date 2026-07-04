अंक राशिफल 4 जुलाई: मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? समझदारी से लें फैसले

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम

अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।



अनुभव एवं कार्यक्षेत्र

वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय

एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक

उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )

‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’

ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’

ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव

राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति

भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स

निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श

मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण

राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित

चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां



प्रमुख सम्मान

वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026

टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी

ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां

एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड

विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान



विशेषज्ञता

वैदिक एवं फलित ज्योतिष

कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य

प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श

रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श

वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु

अंकशास्त्र

कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श

जन्म-समय संशोधन

वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय

लोगो शास्त्र

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