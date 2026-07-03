अंक राशिफल 3 जुलाई: मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? गुस्से में ना दें रिएक्शन
Mulank 6 today Horoscope 3 July 2026: मूलांक 6 वाले लोग आज किसी भी चीज की जल्दबाजी करने से बचें। साथ ही किसी भी बात पर तुरंत रिएक्शन ना दें। गुस्सा कम करें। यहां पढ़ें मूलांक 6 का आज का राशिफल।
mulank 6 numerology predictions today: मन में इस समय एक तेज धक्का सा चल सकता है, जैसे हर बात तुरंत अपने हिसाब से पूरी करवानी हो। 3 जुलाई 2026 का मूलांक 3 आपकी प्रतिक्रिया को खुलकर बाहर ला रहा है, जबकि भाग्यांक 2 बार बार याद दिला रहा है कि साथ लेकर चलना भी जरूरी है। शुक्र के स्वभाव में सहजता, आराम और रिश्तों की मिठास होती है, लेकिन जब मन अधीर हो, तो यही अंक 6 उलटा चिड़चिड़ापन और तुलना भी बढ़ा सकता है। छोटी बात पर खीझ होना संभव है। लोग आपकी नीयत नहीं, आपका लहजा पहले पकड़ेंगे। इसलिए हर जवाब देने से पहले दो पल रुकना आपके लिए बहुत काम की बात रहेगी।
मूलांक 6 लव राशिफल
रिश्तों में आपकी उम्मीदें ज्यादा रह सकती हैं और जवाब देर से मिले तो मन तुरंत खट्टा हो सकता है। शुक्र आपको अपनापन देता है, पर इसी कारण आप ध्यान और सम्मान भी पूरी मात्रा में चाहते हैं। समस्या तब बनती है जब सामने वाला आपकी बेचैनी से बचने लगे। प्रेम संबंध में बात घुमाने के बजाय सीधी और शांत भाषा रखें। घर में भी अगर लोग चुप हैं, तो जरूरी नहीं कि वे गलत हों। संभव है वे टकराव से दूर रहना चाह रहे हों। थोड़ा नरम पड़ेंगे, तो दूरी घट सकती है।
मूलांक 6 करियर राशिफल
कामकाज में प्रतियोगिता का भाव तेज रहेगा। इससे आपकी गति बढ़ सकती है, लेकिन टीम या ऑफिस में आपका रुख कड़ा दिखा, तो सहयोग कम हो सकता है। मूलांक 3 बोलने और समझाने की ताकत दे रहा है, इसलिए मीटिंग, प्रेजेंटेशन या बातचीत में आप असर छोड़ सकते हैं, पर भाग्यांक 2 कहता है कि नतीजा अकेले नहीं बनेगा। किसी जरूरी कागज की जांच खुद एक बार जरूर करें। नाम, तारीख, रकम, शर्त या अटैचमेंट जैसी छोटी बातें बाद में बड़ी रुकावट बन सकती हैं। स्टूडेंट्स भी उत्तर सही होने के भरोसे में निर्देश न छोड़ें। साफ काम इस समय तेज काम से ज्यादा जरूरी है।
मूलांक 6 फाइनेंस राशिफल
शुक्र का असर सुविधा और पसंद की चीजों पर खर्च बढ़ा सकता है, खासकर तब जब मन पहले से गरम हो। ऐसी स्थिति में खरीदारी कभी कभी मूड संभालने का तरीका बन जाती है। बेहतर रहेगा कि जरूरी भुगतान और मन के खर्च को अलग समझें। किसी साझा लेन देन में अपनी तरफ से मान लेना ठीक नहीं होगा। रकम, तारीख या शर्त एक बार पढ़ लें। छोटी लापरवाही बाद में बहस का कारण बन सकती है। दिखावे वाली तुलना से बचेंगे, तो पैसा भी बचेगा और मन भी हल्का रहेगा।
मूलांक 6 हेल्थ राशिफल
अधीरता का असर चेहरे, गर्दन और कंधों पर कसाव के रूप में दिख सकता है। अगर बात बात पर भीतर गर्मी महसूस हो, तो ठंडा पानी पीकर पांच मिनट अकेले बैठना ठीक रहेगा। तेज प्रतिक्रिया देने से पहले धीमी चाल से थोड़ा टहल लें। मीठा या बहुत तला हुआ खाने की इच्छा बढ़े, तो मात्रा संभालें। शरीर से ज्यादा इस समय आपका मूड संतुलन मांग रहा है।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: झुंझलाहट में किसी अपने को कठोर जवाब न दें। बिना देखे किसी कागज पर सहमति न जताएं। तुलना के कारण अनावश्यक खरीदारी से बचें।
आज की सलाह: बोलने से पहले रुकें, तभी बात आपके पक्ष में जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र