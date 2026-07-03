अंक राशिफल 3 जुलाई: मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? बुध दिलाएंगे बड़ा लाभ
Mulank 5 today Horoscope 3 July 2026: 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों पर आज बुध मेहरबान होंगे। फैसले सही से ले पाएंगे जिससे चीजें सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। यहां पढ़ें मूलांक 5 का आज का राशिफल।
Mulank 5 Aaj Ka Ank Rashifal: दिन की चाल ऐसी है कि आपकी बात मजबूत रहेगी, पर उसका असर इस पर टिकेगा कि आप उसे कैसे रखते हैं। अंक 5 के स्वामी बुध आपको तेज दिमाग, तुरंत जवाब और बात की जड़ तक पहुंचने की क्षमता देते हैं। यही गुण काम आएंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा टटोलना या हर बात में अंतिम शब्द चाहना लोगों को असहज कर सकता है। 3 जुलाई 2026 का मूलांक 3 आपकी अभिव्यक्ति को बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 2 याद दिलाता है कि तालमेल भी उतना ही जरूरी है। किसी की सीमा समझना आपके लिए बड़ा सबक रहेगा। समझदारी इसी में है कि अपनी बात साफ रखें, पर सामने वाले को सोचने की जगह भी दें।
मूलांक 5 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी नीयत सही रहेगी, मगर तरीका थोड़ा कड़ा लग सकता है। अगर आप किसी बात का जवाब तुरंत चाहते हैं, तो सामने वाला दबाव महसूस कर सकता है। बुध का असर बातचीत को तेज बनाता है, इसलिए शब्द चुनकर बोलना जरूरी रहेगा। प्रेम संबंध में सवाल पूछना ठीक है, पर पूछताछ जैसा लहजा दूरी बढ़ा सकता है। घर में भी किसी सदस्य की चुप्पी को जिद मानने के बजाय उसका कारण समझें। नरमी दिखाने से आपकी बात कमजोर नहीं होगी, बल्कि भरोसा बढ़ेगा।
मूलांक 5 का करियर राशिफल
काम की डेडलाइन नजदीक हो तो आपका दिमाग तेजी से काम करेगा और बिखरी चीजों को जोड़ने की क्षमता भी दिखेगी। बुध कागज, गणना, व्यापार और निर्णय का ग्रह है, इसलिए फाइल, डेटा, मेल, प्रेजेंटेशन या क्लाइंट से जुड़ी बातों में आप बढ़त ले सकते हैं। फिर भी एक दिक्कत रह सकती है। आप दूसरों की धीमी चाल से चिढ़ सकते हैं। मूलांक 3 आपके आइडिया मजबूत करेगा, लेकिन भाग्यांक 2 कहता है कि टीम के साथ चलना ही नतीजा देगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है। जवाब सही होने पर भी तरीका बहुत तेज हुआ, तो शिक्षक या ग्रुप में बात अटक सकती है।
मूलांक 5 का फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में दिमाग सक्रिय रहेगा और हिसाब पकड़ने की आपकी क्षमता काम आएगी। किसी बिल, फीस, भुगतान या छोटे लेन देन में छूटी हुई बात नजर आ सकती है। बुध का व्यावहारिक पक्ष लाभ देता है, इसलिए लिखित पुष्टि को महत्व दें। अगर किसी खर्च पर मतभेद हो, तो अपनी बात अड़कर मनवाने के बजाय साफ गणना सामने रखें। साझा पैसे के मामले में तर्क ठीक रहेगा, दबाव नहीं। छोटी बचत भी इसी तरीके से बनती है।
मूलांक 5 का हेल्थ राशिफल
मन ज्यादा सक्रिय रहे तो शरीर में हल्की बेचैनी, कंधों में कसाव या बार बार उठकर कुछ देखने की आदत बढ़ सकती है। हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं है। दो छोटे विराम लें और गहरी सांस के साथ बैठकर गर्दन व कंधे ढीले करें। हल्का टहलना और सादा भोजन आपको स्थिर रखने में मदद कर सकता है।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: अपनी बात मनवाने के लिए बार बार एक ही तर्क न दोहराएं। काम की डेडलाइन में टीम की गति को नजरअंदाज न करें। किसी निजी बात में जरूरत से ज्यादा सवाल माहौल बिगाड़ सकते हैं।
आज की सलाह: साफ बोलें, पर सामने वाले की जगह भी रहने दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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