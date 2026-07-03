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मूलांक 4 अंक राशिफल 3 जुलाई: मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? शॉर्टकट से बचें

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 4 today Horoscope 3 July 2026: राहु की वजह से आज 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों को शॉर्टकट लेने का मन करेगा लेकिन ऐसा करने से बचें। यहां पढ़ें मूलांक 4 के लिए आज का राशिफल।

मूलांक 4 अंक राशिफल 3 जुलाई: मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? शॉर्टकट से बचें

Mulank 4 Aaj Ka Ank Rashifal: दिन की चाल थोड़ी ढीली महसूस हो सकती है। काम सामने होगा, पर मन उसे खुद से शुरू करने में आलस दिखा सकता है। अंक 4 पर राहु का असर अलग सोच देता है, लेकिन यही असर कभी कभी आपको शॉर्टकट की उम्मीद में भी डाल देता है। इसलिए जो बात अपने प्रयास से पूरी हो सकती है, उसे किस्मत या दूसरे लोगों पर न छोड़ें। घर के छोटे काम हों या बच्चों की पढ़ाई का रूटीन, केवल बोल देने से बात पूरी नहीं होगी। साथ बैठकर समय तय करना बेहतर रहेगा। 3 जुलाई 2026 का मूलांक 3 आपको कई आइडिया देगा, पर भाग्यांक 2 कहता है कि नियमितता और सहयोग के बिना परिणाम कमजोर पड़ सकते हैं।

मूलांक 4 का लव राशिफल

रिश्तों में आपकी चुप सहमति को सामने वाला समझदारी भी मान सकता है और दूरी भी। अगर मन में उम्मीद है कि बिना कहे लोग आपकी जरूरत समझ लें, तो हल्की निराशा हो सकती है। राहु की वजह से मन अपनी ही कहानी बना लेता है, इसलिए अनुमान कम लगाएं और बात साफ रखें। प्रेम संबंध में नरमी अच्छी रहेगी, पर केवल इंतजार करने से तालमेल नहीं बनेगा। परिवार में भी किसी जिम्मेदारी पर अपनी भूमिका साफ बताना जरूरी रहेगा। अपनापन दिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मौजूद भी रहें और थोड़ी पहल भी करें।

मूलांक 4 का करियर राशिफल

कामकाज में टालने की आदत नुकसान कर सकती है, खासकर वहां जहां फॉलो अप जरूरी हो। राहु तकनीक, नए तरीके और तेज नतीजों की चाह बढ़ाता है, लेकिन बिना बेसिक तैयारी के कोई प्लान टिकता नहीं। ऑफिस में किसी मीटिंग, फाइल या मेल को बाद के लिए छोड़ते रहे, तो दबाव बढ़ सकता है। बेहतर रहेगा कि सुबह तीन जरूरी काम लिख लें और पहले वही पूरा करें। स्टूडेंट्स के लिए भी यही नियम ठीक रहेगा। बच्चों की पढ़ाई में सिर्फ यह पूछना काफी नहीं कि होमवर्क हुआ या नहीं। दस मिनट बैठकर कॉपी देख लेना ज्यादा असरदार रहेगा। मूलांक 3 रचनात्मक सोच दे रहा है, जबकि भाग्यांक 2 साथ काम करने की अहमियत याद दिलाता है।

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मूलांक 4 का फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में मेहनत से ज्यादा आसान लाभ की सोच आकर्षित कर सकती है। कोई चीज सस्ती दिखे, कोई ऑफर बहुत बढ़िया लगे, या बिना पूरी जानकारी के जल्दी हां करने का मन बने, तो थोड़ा रुकें। राहु अक्सर चमकदार विकल्प सामने लाता है, पर हर सुविधा बचत नहीं होती। छोटे छोटे ऑनलाइन खर्च भी जुड़कर बजट बिगाड़ सकते हैं। जरूरी भुगतान और इच्छा वाले खर्च को अलग लिखना उपयोगी रहेगा। किसी और पर हिसाब छोड़ने के बजाय खुद एक बार जांच लेना बेहतर रहेगा।

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मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल

शरीर से ज्यादा सुस्ती मन में महसूस हो सकती है। जब काम शुरू न हो रहा हो, तब लंबी लिस्ट बनाने के बजाय पंद्रह मिनट का एक छोटा स्लॉट तय करें। उसी में एक काम निपटाएं। राहु के कारण ध्यान बिखर सकता है, इसलिए बैठने की जगह साफ रखें। सिर भारी लगे तो तेज संगीत के बजाय कुछ देर शांत माहौल में रहें। पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें।

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शुभ अंक: 6

शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी

शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम

एलर्ट्स: बिना पढ़े किसी लिंक, ऑफर या फॉर्म पर भरोसा न करें। बच्चों की पढ़ाई सिर्फ याद दिलाने पर न छोड़ें। आधा काम करके पूरा मान लेने की आदत नुकसान दे सकती है।

आज की सलाह: छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें उसी दिन पूरा करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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