Aaj ka rashifal: आज का दिन कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कुछ भाग्यशाली राशियों को आर्थिक उन्नति, व्यावसायिक सफलता मिलने के साथ शुभ समाचार मिल सकता है, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहना होगा।

वृषभ राशि- धन की स्थिति सुदृढ़ होगी। आवक बढ़ेगा, लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। लोगों की संख्या बढ़ेगी आपके जीवन में, प्रेम-संतान अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है, लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी, प्रेम-संतान अच्छा रहेगा, व्यापार भी आपका अच्छा दिख रहा है, लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कर्क राशि- खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी, स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रहेगा, प्रेम-संतान अच्छा है, व्यापार अच्छा है, लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि: आय के नवीन स्रोत बनेंगे, पुराने शोध से भी पैसे आएंगे, यात्रा का योग बनेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार, संतान सब कुछ बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

तुला राशि: परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल हो गई। स्वास्थ्य में सुधार हो गया, प्रेम संतान अभी मध्यम बना हुआ है लेकिन व्यापार अच्छा दिखने लगा, हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, थोड़ा बच के पार करिए। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, प्रेम संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार भी अच्छा है, हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय है। लेकिन भावुकता में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।