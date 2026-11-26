आज का भविष्यफल (26 नवंबर 2026): बुध-शुक्र की अत्यंत शुभ स्थिति, 9 राशियों को मिलेंगे अच्छे परिणाम
Aaj ka rashifal: आज का दिन कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कुछ भाग्यशाली राशियों को आर्थिक उन्नति, व्यावसायिक सफलता मिलने के साथ शुभ समाचार मिल सकता है, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहना होगा।
चंद्रमा मिथुन राशि में और मृगशिरा नक्षत्र के गोचर में हैं। इस तरह से चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में और बुध के घर में हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी है लेकिन व्यावसायिक सफलता दिलाएगी। मार्केट में, व्यवसाय में, अग्रेसिव बने रहेंगे, अच्छी स्थिति है। मंगल, गुरु, केतु सिंह राशि में, बुध और शुक्र बड़े ही शुभ स्थिति में तुला राशि में, सूर्य भी मित्र के घर में, सूर्य वृश्चिक राशि में बैठे हैं, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में।
राशिफल
मेष राशि-
पराक्रम रंग लाएगा, रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे, व्यावसायिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक है, प्रेम-संतान थोड़ा मध्यम, व्यापार अच्छा है, सूर्य को जल देना शुभ होगा।
वृषभ राशि-
धन की स्थिति सुदृढ़ होगी। आवक बढ़ेगा, लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। लोगों की संख्या बढ़ेगी आपके जीवन में, प्रेम-संतान अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है, लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
मिथुन राशि-
सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी, प्रेम-संतान अच्छा रहेगा, व्यापार भी आपका अच्छा दिख रहा है, लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
कर्क राशि-
खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी, स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रहेगा, प्रेम-संतान अच्छा है, व्यापार अच्छा है, लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
सिंह राशि:
आय के नवीन स्रोत बनेंगे, पुराने शोध से भी पैसे आएंगे, यात्रा का योग बनेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार, संतान सब कुछ बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि:
कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम संतान की स्थिति बहुत अच्छी, व्यापार बहुत अच्छा, निवेश के लिए बड़ा ही उपयुक्त समय यह दिखाई पड़ रहा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
तुला राशि:
परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल हो गई। स्वास्थ्य में सुधार हो गया, प्रेम संतान अभी मध्यम बना हुआ है लेकिन व्यापार अच्छा दिखने लगा, हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि:
चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, थोड़ा बच के पार करिए। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, प्रेम संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार भी अच्छा है, हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।
धनु राशि:
नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। भगवान विष्णु को प्रणाम करना शुभ होगा।
मकर राशि:
शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन एक्टिव रहेंगे। स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि:
विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय है। लेकिन भावुकता में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मीन राशि:
व्यावसायिक सफलता मिलेगी। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी होगी, लेकिन गृह क्लेश के भी संकेत हैं। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी रहेगी। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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