आज का भविष्यफल (25 अक्टूबर 2026): शनि-चंद्रमा का विषयोग, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन

आज शनि और चंद्रमा की युति से मीन राशि में विषयोग बन रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों के लिए आय, करियर और कारोबार के मामले अच्छे रह सकते हैं, जबकि कुछ को खर्च, स्वास्थ्य और रिश्तों को लेकर सावधानी बरतनी होगी।

वृषभ राशि: आय के नए-नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। किसी भ्रामक समाचार की प्राप्ति होगी, लेकिन शुभ होगा। प्रेम-संतान, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कर्क राशि: एक दिन और बचकर पार करिए, मान-सम्मान पर ध्यान रखिए। स्वास्थ्य भी थोड़ा प्रभावित है। प्रेम-संतान बहुत अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि: परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, थोड़ा बचकर पार करिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वाहन धीरे चलाइए। प्रेम-संतान भी मध्यम है, व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कन्या राशि: जीवन में सरसता बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। थोड़ा उदर रोग से परेशान हो सकते हैं। प्रेमी-प्रेमिका के लिए अच्छा समय, जीवनसाथी के लिए अच्छा समय, नौकरी-चाकरी के लिए अच्छा समय है। सरस बने रहेंगे। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि: शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। स्वास्थ्य छोटी-मोटी परेशानियों से परेशान करेगा। भूमि-भवन की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम में थोड़ा मध्यम रहेगा, व्यापार अच्छा है। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: मन परेशान रहेगा, अवसादित रहेगा मन। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं का संकेत है। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य ठीक है, प्रेम-संतान की स्थिति भी बेहतर है। व्यापार अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि: नए व्यापार की भी शुरुआत न करें। नाक, कान, गले की परेशानी हो सकती है। बाकी प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: निवेश अभी मत कीजिएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसा न लगाएं, जुबान पर काबू रखें। नुकसान का समय है। बाकी प्रेम-संतान, व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।