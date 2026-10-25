आज का भविष्यफल (25 अक्टूबर 2026): शनि-चंद्रमा का विषयोग, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन
आज शनि और चंद्रमा की युति से मीन राशि में विषयोग बन रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों के लिए आय, करियर और कारोबार के मामले अच्छे रह सकते हैं, जबकि कुछ को खर्च, स्वास्थ्य और रिश्तों को लेकर सावधानी बरतनी होगी।
Today Horoscope 25 October 2026, ग्रहों की स्थिति: मंगल और गुरु कर्क राशि में बने हुए हैं। केतु सिंह राशि में, सूर्य, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि-चंद्रमा का विषयोग मीन राशि में बना हुआ है। चंद्रमा रेवती नक्षत्र में हैं। रेवती नक्षत्र की शांति कराई जाती है। हालांकि, यहां शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बुध के नक्षत्र में होने की वजह से एक कंट्राडिक्शन नहीं है। लेकिन बुध मीन राशि में नीच के माने जाते हैं, लेकिन खराब नहीं माने जाते हैं, क्योंकि मीन के दो केंद्र के स्वामी बुध हैं, तो ठीक है। पहले से थोड़ी बेहतर स्थिति कही जाएगी। लेकिन चंद्रमा अगर रेवती नक्षत्र में हों और इसमें कोई पैदा हुआ हो, तो मूल की तरह इसकी शांति कराने का भी विधान है।
राशिफल
मेष राशि: खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। थोड़ा नर्वस से संबंधित परेशानी हो सकती है। त्वचा को लेकर थोड़ा मन चिंतित रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति दूरी वाली होगी, व्यापार ठीक-ठाक चलेगा। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।
वृषभ राशि: आय के नए-नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। किसी भ्रामक समाचार की प्राप्ति होगी, लेकिन शुभ होगा। प्रेम-संतान, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मिथुन राशि: कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी, व्यापारिक सफलता मिलेगी। पिता का साथ होगा, सीने में विकार संभव है। प्रेम-संतान, व्यापार आपका बहुत अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि: एक दिन और बचकर पार करिए, मान-सम्मान पर ध्यान रखिए। स्वास्थ्य भी थोड़ा प्रभावित है। प्रेम-संतान बहुत अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
सिंह राशि: परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, थोड़ा बचकर पार करिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वाहन धीरे चलाइए। प्रेम-संतान भी मध्यम है, व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि: जीवन में सरसता बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। थोड़ा उदर रोग से परेशान हो सकते हैं। प्रेमी-प्रेमिका के लिए अच्छा समय, जीवनसाथी के लिए अच्छा समय, नौकरी-चाकरी के लिए अच्छा समय है। सरस बने रहेंगे। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि: शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। स्वास्थ्य छोटी-मोटी परेशानियों से परेशान करेगा। भूमि-भवन की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम में थोड़ा मध्यम रहेगा, व्यापार अच्छा है। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि: मन परेशान रहेगा, अवसादित रहेगा मन। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं का संकेत है। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य ठीक है, प्रेम-संतान की स्थिति भी बेहतर है। व्यापार अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
धनु राशि: घरेलू चीजों को शांतचित्त होकर निपटाएं। भूमि-वाहन की खरीदारी अभी रोक दें। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम, व्यापार ठीक है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मकर राशि: नए व्यापार की भी शुरुआत न करें। नाक, कान, गले की परेशानी हो सकती है। बाकी प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि: निवेश अभी मत कीजिएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसा न लगाएं, जुबान पर काबू रखें। नुकसान का समय है। बाकी प्रेम-संतान, व्यापार अच्छा है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मीन राशि: घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। बच्चों को लेकर मन परेशान रहेगा, प्रेम को लेकर नकारात्मक रहेंगे। स्वास्थ्य भी प्रभावित दिख रहा है। बाकी व्यापारिक स्थिति अच्छी है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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