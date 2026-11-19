Aaj Ka Mithun Rashifal 19 November 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 19 नवंबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Today Gemini Horoscope Mithun Rashifal, आज का मिथुन राशिफल: किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर बनने की संभावना है। यह प्रसंग रोज की भागदौड़ से अलग अनुभव देगा और मन सीखने की ओर जाएगा। किसी गुरुजन या बुजुर्ग से बातचीत उपयोगी होगी। बच्चे का साथ आपको खुश करेगा और भीतर नया उत्साह आएगा। उसकी पढ़ाई में अच्छी प्रगति के योग हैं। प्रेम जीवन के लिए दिन भाग्यशाली रहेगा और जीवनसाथी के प्रति लगाव बढ़ेगा। कुंभ राशि के नौवें भाव में राहु कुछ नया जानने की तीव्र चाह जगाएगा। किसी विषय में अचानक रुचि होगी, साथ ही उसे जल्दी समझ लेने की बेचैनी भी रहेगी। आज परिचित बात के भीतर नया अर्थ खोजने का मन होगा। ज्ञान की चाह आपको किसी पुराने सवाल पर फिर लौटाएगी, मगर इस बार बातचीत का ढंग ज्यादा खुला रहेगा।

आज का मिथुन राशिफल (19 नवंबर): आज आकर्षण में धन लगाने का न लें डीसीजन करियर राशिफल कारोबारी लोगों के लिए नया काम आगे बढ़ाने का दिन अनुकूल है। अपनी तैयारी पर भरोसा रहेगा और किसी नए उपक्रम की बात करते समय उत्साह महसूस होगा। पढ़ाई के लिए मन अच्छा रहेगा। तुला राशि के पांचवें भाव में मार्गी बुध बातचीत और संदेशों को महत्व देगा, साथ ही सौदे तथा अध्ययन समझने में मदद करेगा। किसी विषय पर पूछे गए सवाल का जवाब चर्चा के जरिए स्पष्ट होगा। विद्यार्थियों को समझकर पढ़ने में संतोष मिलेगा। बच्चे की शैक्षिक प्रगति की बात घर में खुशी लाएगी। नई जानकारी मिलने पर विषय बदलने का आकर्षण रहेगा। आज अपनी पढ़ाई का एक निश्चित लक्ष्य पूरा करके अगला विषय उठाएं।

धन राशिफल नए कारोबार की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए अनुकूलता है। किसी प्रस्ताव पर चर्चा में आपकी बात साफ पहुंचेगी और सामने की जानकारी समझना सहज होगा। हालांकि आज के संकेत निश्चित कमाई या तत्काल बड़े लाभ का वादा नहीं करते। आर्थिक उम्मीद का आधार नया प्रयास और बातचीत रहेगी। किसी नई व्यावसायिक संभावना में अचानक रुचि बढ़ सकती है। उसके बारे में ज्यादा जानने की इच्छा रहेगी और जल्दी आगे बढ़ने की बेचैनी भी होगी। शांत चेतावनी है कि केवल नएपन के आकर्षण में धन लगाने का निर्णय न लें। प्रस्ताव का कामकाजी उपयोग समझकर अपनी सीमा तय करें। आगे की योजना पर भरोसा बना रहेगा।

लव राशिफल जीवनसाथी के प्रति लगाव साफ बढ़ेगा। रोज की बातचीत में भी निकटता रहेगी और साथ बिताया समय सुख देगा। प्रेम संबंधों में भाव व्यक्त करना सहज होगा। किसी प्रिय व्यक्ति का साथ मिलने पर मन की बेचैनी कम महसूस होगी। बच्चों का सहयोग आपको प्रसन्न करेगा और उनके साथ बातचीत में नई ऊर्जा मिलेगी। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के नौवें भाव में रहेगा, जिससे किसी बुजुर्ग या मार्गदर्शक की बात महत्व पाएगी और सीखने का मन रहेगा। यात्रा का विषय भी सामने आ सकता है। घर में अनुभव साझा करने का माहौल होगा। किसी बड़े की कही बात पर परिवार के साथ चर्चा दिन का आत्मीय हिस्सा बनेगी।

सेहत राशिफल सेहत सामान्यतः अच्छी रहने के संकेत हैं। बच्चों का साथ मन में खुशी लाएगा और सक्रियता महसूस होगी। किसी धार्मिक गतिविधि या सीखने वाले प्रसंग में जुड़ने से दिन अर्थपूर्ण लगेगा। भीतर की बेचैनी शरीर की क्षमता से अलग विषय रहेगी। एक साथ कई बातें जानने की इच्छा के कारण मन का ठहराव घटेगा, हालांकि काम करने का उत्साह बना रहेगा। अच्छा महसूस होने से दिन की व्यस्तता बढ़ाने का मन होगा। अपने नियमित आराम का समय बनाए रखें। आज स्वास्थ्य को लेकर किसी खास परेशानी का संकेत नहीं है। आत्मीय बातचीत के बाद मन अधिक प्रसन्न रहेगा और दिन भर की गतिविधियों में शामिल होने का उत्साह बना रहेगा।

शुभ अंक- ४

शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें: बच्चे की पढ़ाई में हुई प्रगति पर उसके साथ बैठकर बात करें।

क्या न करें: एक नई जानकारी मिलते ही चल रहा अध्ययन अधूरा छोड़कर दूसरा विषय न उठाएं।