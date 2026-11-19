आज का मिथुन राशिफल (19 नवंबर): आज आकर्षण में धन लगाने का न लें डीसीजन
Aaj Ka Mithun Rashifal 19 November 2026 Gemini Horoscope Today: आज का मिथुन राशिफल 19 नवंबर 2026: जानें मिथुन राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Today Gemini Horoscope Mithun Rashifal, आज का मिथुन राशिफल: किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर बनने की संभावना है। यह प्रसंग रोज की भागदौड़ से अलग अनुभव देगा और मन सीखने की ओर जाएगा। किसी गुरुजन या बुजुर्ग से बातचीत उपयोगी होगी। बच्चे का साथ आपको खुश करेगा और भीतर नया उत्साह आएगा। उसकी पढ़ाई में अच्छी प्रगति के योग हैं। प्रेम जीवन के लिए दिन भाग्यशाली रहेगा और जीवनसाथी के प्रति लगाव बढ़ेगा। कुंभ राशि के नौवें भाव में राहु कुछ नया जानने की तीव्र चाह जगाएगा। किसी विषय में अचानक रुचि होगी, साथ ही उसे जल्दी समझ लेने की बेचैनी भी रहेगी। आज परिचित बात के भीतर नया अर्थ खोजने का मन होगा। ज्ञान की चाह आपको किसी पुराने सवाल पर फिर लौटाएगी, मगर इस बार बातचीत का ढंग ज्यादा खुला रहेगा।
आज का मिथुन राशिफल (19 नवंबर): आज आकर्षण में धन लगाने का न लें डीसीजन
करियर राशिफल
कारोबारी लोगों के लिए नया काम आगे बढ़ाने का दिन अनुकूल है। अपनी तैयारी पर भरोसा रहेगा और किसी नए उपक्रम की बात करते समय उत्साह महसूस होगा। पढ़ाई के लिए मन अच्छा रहेगा। तुला राशि के पांचवें भाव में मार्गी बुध बातचीत और संदेशों को महत्व देगा, साथ ही सौदे तथा अध्ययन समझने में मदद करेगा। किसी विषय पर पूछे गए सवाल का जवाब चर्चा के जरिए स्पष्ट होगा। विद्यार्थियों को समझकर पढ़ने में संतोष मिलेगा। बच्चे की शैक्षिक प्रगति की बात घर में खुशी लाएगी। नई जानकारी मिलने पर विषय बदलने का आकर्षण रहेगा। आज अपनी पढ़ाई का एक निश्चित लक्ष्य पूरा करके अगला विषय उठाएं।
धन राशिफल
नए कारोबार की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए अनुकूलता है। किसी प्रस्ताव पर चर्चा में आपकी बात साफ पहुंचेगी और सामने की जानकारी समझना सहज होगा। हालांकि आज के संकेत निश्चित कमाई या तत्काल बड़े लाभ का वादा नहीं करते। आर्थिक उम्मीद का आधार नया प्रयास और बातचीत रहेगी। किसी नई व्यावसायिक संभावना में अचानक रुचि बढ़ सकती है। उसके बारे में ज्यादा जानने की इच्छा रहेगी और जल्दी आगे बढ़ने की बेचैनी भी होगी। शांत चेतावनी है कि केवल नएपन के आकर्षण में धन लगाने का निर्णय न लें। प्रस्ताव का कामकाजी उपयोग समझकर अपनी सीमा तय करें। आगे की योजना पर भरोसा बना रहेगा।
लव राशिफल
जीवनसाथी के प्रति लगाव साफ बढ़ेगा। रोज की बातचीत में भी निकटता रहेगी और साथ बिताया समय सुख देगा। प्रेम संबंधों में भाव व्यक्त करना सहज होगा। किसी प्रिय व्यक्ति का साथ मिलने पर मन की बेचैनी कम महसूस होगी। बच्चों का सहयोग आपको प्रसन्न करेगा और उनके साथ बातचीत में नई ऊर्जा मिलेगी। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के नौवें भाव में रहेगा, जिससे किसी बुजुर्ग या मार्गदर्शक की बात महत्व पाएगी और सीखने का मन रहेगा। यात्रा का विषय भी सामने आ सकता है। घर में अनुभव साझा करने का माहौल होगा। किसी बड़े की कही बात पर परिवार के साथ चर्चा दिन का आत्मीय हिस्सा बनेगी।
सेहत राशिफल
सेहत सामान्यतः अच्छी रहने के संकेत हैं। बच्चों का साथ मन में खुशी लाएगा और सक्रियता महसूस होगी। किसी धार्मिक गतिविधि या सीखने वाले प्रसंग में जुड़ने से दिन अर्थपूर्ण लगेगा। भीतर की बेचैनी शरीर की क्षमता से अलग विषय रहेगी। एक साथ कई बातें जानने की इच्छा के कारण मन का ठहराव घटेगा, हालांकि काम करने का उत्साह बना रहेगा। अच्छा महसूस होने से दिन की व्यस्तता बढ़ाने का मन होगा। अपने नियमित आराम का समय बनाए रखें। आज स्वास्थ्य को लेकर किसी खास परेशानी का संकेत नहीं है। आत्मीय बातचीत के बाद मन अधिक प्रसन्न रहेगा और दिन भर की गतिविधियों में शामिल होने का उत्साह बना रहेगा।
शुभ अंक- ४
शुभ रंग- नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४४ से १२:२७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें: बच्चे की पढ़ाई में हुई प्रगति पर उसके साथ बैठकर बात करें।
क्या न करें: एक नई जानकारी मिलते ही चल रहा अध्ययन अधूरा छोड़कर दूसरा विषय न उठाएं।
कल का राशिफल
कल वरिष्ठों से सम्मान और सहयोग मिलेगा। कारोबार बढ़ाने की योजना बनेगी। पढ़ाई की गति धीमी रहेगी। जीवनसाथी संतुष्ट रहेगा, मगर बच्चों के व्यवहार से मन खिन्न होगा। अतिरिक्त आय के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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